Nunca es tarde para advertir a tus amistades de que están saliendo con un capullo

Me da la sensación de que la mayoría de las personas de mi entorno salen con gente que no vale nada. Algunas eran personas horribles desde el principio y otras lo supieron esconder hasta que se les vio el plumero. Casi seguro que conocerás a algún amigo o amiga que esté saliendo con una persona horrible.

La comunicación entre amigos es muy importante, pero, ¿es responsabilidad tuya decirle a tu amiga que la persona con la que está no le conviene? ¿Debes ser tú quien le haga una lista enumerando todas las razones por las que su pareja no mola nada? Las críticas no suelen ser fáciles de encajar. A la gente no le gusta que les digan que está equivocada. La reacción natural es ponerse a la defensiva o a gritar a quien te ha criticado.

A mí se me da fatal escuchar a mis amigos y soy conocido por querer experimentar las cosas por mí mismo, en lugar de prestar atención a las montañas de pruebas que me muestra la gente y que apuntan a lo mal que puede salir algo que me he empeñado en hacer. Quizá conmigo sea distinto… ¿Quién podría querer tratarme mal? Es un pensamiento recurrente absurdo que me ha jugado malas pasadas más de una vez.

Y así me va, que cada vez que alguien finalmente hace honor a su reputación de mierda me sorprendo y me veo obligado a afrontar el hecho de que no soy especial ni la excepción de nadie. Y al final siempre acabo arrepintiéndome de no haber escuchado a mis amigos.

La verdad es que me cuesta decirle a uno de mis amigos la mala decisión que ha tomado al salir con determinada persona .Ya lo he hecho alguna vez, y me han ignorado educadamente. A veces me han rechazado directamente. Por lo general, puedo aguantar tener un capullo en mi periferia sin quejarme al respecto. No tengo muchísimas amistades íntimas, con lo que, a no ser que se trate de algo excepcional, prefiero callarme y conservar las que tengo.



Siempre confío en mis instintos, pero también confío en que mis amigas y amigos sabrán arreglárselas sin que me meta yo. Y cuando hablo de excepcional, me refiero a una situación peligrosa. Hay una gran diferencia entre salir con un capullo y salir con un capullo agresivo. En ese caso, nunca me pensaría dos veces manifestar mi preocupación si creo que la seguridad de una amistad está en peligro.

Como no quería que el artículo estuviera demasiado sesgado por mi opinión, decidí recurrir, cómo no, a las redes sociales. Siempre es un poco raro mostrar tus mensajes privados de Twitter al público, pero la información que recibí bien valió todos los mails de odio y fotos de pollas que me mandaron. Pregunté a la gente que me contara alguna vez en que debieron haber escuchado los consejos de sus amigos o que intentaron advertirles sobre sus parejas.

(Obviamente, los nombres se han cambiado).

Obsesionado con el porno

Mi hermano esperó a que mi ex y yo lo dejáramos para decirme que lo odiaba porque lo único de lo que sabía hablar cuando estaban los dos solos era de porno. — Lisa, 20 años

‘Me meé encima, literalmente’

Estuve saliendo nueve meses con un chico que estaba LOCO y era muy agresivo. Todas mis amigas me decían que mi novio era lo peor, y él consiguió convencerme de que mis amigas solo querían separarnos porque estaban celosas de lo felices que éramos. El pasado septiembre quise llevarlo a un concierto de Counting Crows y se enfadó tanto conmigo porque llegamos tarde y se perdió una canción que se salió de la autopista y se puso a conducir a 140 km / h por una carretera que acababa en un precipicio solo para asustarme. Me meé encima, literalmente, y me puse a llorar. Después de aquello todavía aguanté con él unas dos semanas más. Mis amigas lo comparaban con una serpiente y decían que siempre parecía que fuera a desencajarse la mandíbula y a tragarme entera. — Sarah, 23 años

‘Acabó apuñalándome’

Estuve saliendo con un chico durante un año y medio y a ninguno de mis amigos les gustó. Lo odiaban a saco, pero yo no entendía por qué. Al final el tío me apuñaló con una navaja de bolsillo un día que estábamos discutiendo sobre si pedir pizza con o sin piña. Obviamente, mis amigos tenían razón y ahora siempre hago caso a sus consejos sobre relaciones. El tío estaba fatal: decía que los ordenadores e internet eran veneno, y no tenía teléfono móvil porque pensaba que el Gobierno quería matarlo a través de uno. — Andrew, 21 años

‘Ya no se habla con sus amigas’

Le dije a una de mis amigas íntimas que no me gustaba su novio porque se aprovechaba de ella. Fueron cada vez más en serio y se casaron. Ahora viven en un coche con cuatro animales para “escapar del sistema” y ella ya no se habla con sus amigas. Pasó de ser una de mis mejores amigas a convertirse en una desconocida. — Alexis, 20 años

La mayoría de las historias que me enviaron eran de personas que no habían escuchado las advertencias de sus amigos, lo cual está empezando a hacer que me replantee el asunto. Si alguien me importa tanto como para considerar que la persona con la que está saliendo no es la adecuada para ella, tal vez sí que deba hacérselo saber. La situación dependerá de las circunstancias, y es importante intentar analizar las razones por las que no me gusta esa persona. Al igual que hay gente a la que le ciega el amor, también los hay que se ciegan con el egoísmo. Asegúrate de que la razón no sea algo que te afecta a ti, sino a tu amiga o amigo. El hecho de que tu mejor amiga ya no tenga tanto tiempo para quedar contigo no convierte a su novio en una mala persona.

