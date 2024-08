La canción de amor del verano está aquí: Date “Amor Prohibido II”, de Los Blenders

Enamorarse no es nada fácil, amigos. Para llegar a una etapa de felicidad con alguien primero tienen que pelarte, lo cual puede ser bastante complicado. Pero la vida es una constante lucha de convencer a esa persona que te atrae que vales la pena: que chance no eres el más guapo, el más chistoso, o no tienes todo el dinero del mundo, pero que contigo va a ser más feliz que con los demás.

De eso más o menos va «Amor Prohibido II», el nuevo sencillo de Los Blenders. A través de una carga de surf punk popero completamente pegajoso, como suelen acostumbrar, el cuarteto de la Ciudad de México cuenta una historia de amor de un aparente gañán, que trata de convencer a una chava fresa de la Ibero que sus amigas son de hueva, y que se la va a pasar mejor con él y sus amigos «drogadictos».

La canción es el segundo sencillo que podemos escuchar de Ha Sido (después de «Ya no te quiero«), el esperado segundo LP de Los Blenders, el cual estará disponible en las próximas semanas. Vean el video aquí arriba, y nunca pierdan la esperanza en el amor <3 .