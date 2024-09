¿Aún somos tus amigos?: Una mirada al futuro del EDM en el cine

Zac Efron dejó en claro en Variety en la premier de We Are Your Friends que él realmente quería creer que este proyecto sería el siguiente Saturday Night Fever, sólo que «sería la versión de nuestra generación con su música electrónica.»

Juzgando por la crítica y la respuesta de la audiencia, hay muy pocas posibilidades de eso. Como THUMP reportó, We Are Your Friends tuvo una de las peores taquillas en su semana de estreno en la historia del cine hollywoodense.

Quizá este fracaso tiene que ver con el momento en que se lanzó. We Are your Friends llegó cuando ya habíamos entrado a una era post-EDM; incluso Pasquale Rotella, la cabeza de Insomniac, dejó en claro durante la conferencia EDMBiz de este año que hay una tendencia contra la música dance sobre-comercializada—de la clase que abunda en los clubes VIP de We Are Your Friends. Mientras Calvin Harris ganó $6 millones más que Jay Z en el 2014 y los megaclubes en Las Vegas y otros lugares siguen acumulando millones de dólares, una creciente cantidad de fans, DJs, festivales y promotores están buscando cosas más pequeñas, profundas y más underground.

Jeff Rabhan, un auto-drescritó «manager de artistas en recuperación» que dirige el Instituto de Música Grabada Clive Davis en la Universidad de Nueva York, piensa que los ejecutivos de Hollywood entraron tarde al juego. «Hollywood generalmente está un día y un dólar corto cuando se trata de música» comenta Rabhan. «El hecho es que, ya no se arriesgan, lo hacen seguro y eso es aceptable.»

No se puede decir que Hollywood no se había dado cuenta del EDM antes. Hubo una pequeña cantidad de proyectos independientes de bajo presupuesto que comenzaron en los 90s, como la británica Human Traffic hasta Circuit, A Midsummer Night’s Rave, Groove, y It’s All Gone Pete Tong. Pero hay una gran diferencia entre un proyecto indie de bajo presupuesto y un lanzamiento de estudio a gran escala como We Are Your Friends.

Aunque las corporaciones estadounidenses y las Vegas han adoptado el EDM, continúa siendo asociado muy de cerca con el uso de drogas por decir sólo lo menos grave. «Así como el disco se asociaba con la subcultura de hombres gay, el EDM ha sido asociado con la cultura de la droga,» comenta Rabhan. «Como el rock en los 50s, se ve como música peligrosa para seducir a tus hijos.»

El EDM es «lo suficientemente mainstream para ser significativamente familiar pero sigue teniendo un cierto peligro,» agrega Robert Fink, un profesor de musicología en la Universidad de California en Los Ángeles. «Es segura y familiar pero aún tiene una sensación contracultural. No en la vida real, sino en Hollywood.»

La lista de filmes que vienen muestra la cara feliz del EDM, como el proyecto de Diplo con FOX, una comedia sobre un joven que pretende ser (¿Quién más?) Diplo. Will Ferrell esta desarrollando I’m In Love With The DJ, una comedia de carretera sobre tres mujeres que viajan a España para perseguir a su pincha discos favorito. La serie de HBO, Higher, también está facturada como comedia, escrita por el director de Trainspotting, Irvin Welsh, con Calvin Harris y Will Smith a bordo.

En el otro extremo, Hollywood ha evitado las drogas a favor de la intriga. en Spinback de Lionsgate, un veterano afgano se infiltra al mundo del EDM tras descubrir que su hermano DJ súper estrella ha sido asesinado. Basado en una serie de novelas, Dead Spy Running de Warner Bros muestra a un joven DJ en fuga con una hermosa agente secreto para vengar a su padre, agente de la M16, que murió mientras frustraba una masiva amenaza terrorista.

Es interesante que un DJ sea presentado tan prominentemente en estos filmes. Dos biografías que están por salir están basadas en la vida real de DJs con irresistibles historias. Un drama de Warner Bros estará basado en la verdadera historia de DJ Tatiana, una DJ que vestía con atuendos de hombre para encajar en la escena. Y The Warehouse hará un tributo a la vida de Frankie Knuckles y su rol en el nacimiento del house. Incluso hay una biografía detrás de escena por parte de FOX 2000 sobre Insomniac y Pasquale Rotella, el espíritu detrás del Electric Daisy Carnival.

Kunt ya ha predicho que Hollywood hará lo que Hollywood siempre hace, tomar una tendencia prometedora y arruinarla con tantos proyectos que de otro modo nunca hubieran visto la luz del día. «Todo apunta a que eventualmente se convertirá en tema central y alcanzará una crítica masiva o sólo será arruinada,» comentó Rabhan.

Entre los escépticos se encuentra deadmau5, quien en febrero tuiteaba, «un día harán una película sobre EDM… y será tan buena como Back to the Beach lo es ahora.» La referencia es una pésima parodia de 1987 sin presupuesto que presenta a Annette Funicello y Frankie Avalon retomando sus roles como vírgenes eternos siendo perseguidos por el bonachón perro caliente entre surfistas y un montón de gente bailando con fuerte música pop. (deadmau5 posteriormente remarcaba que el fracaso de We Are Your Friends había «restaurado su fe en la música.»)

A scene from Enter the Dangerous Mind

El tweet de deadmau5 llegó una semana antes de que saliera Enter the Dangerous Mind, una novela de suspenso sobre un productor de dubstep que se vuelve loco tras accidentalmente eyacular prematuramente mientras tenía sexo con su cita. Sorpresa: el filme se hundió.

Los críticos amaron Eden, un filme francés independiente sobre un DJ en los primeros días del French Touch, tanto como la amaron quienes fueron a verla. Desafortunadamente, Eden tuvo la suerte de muchas cintas similares, sólo se lanzó en unos cuantos sitios de culto en las grandes ciudades.

A pesar de ser ignorados por los fans de la música dance y de todo el mundo hasta el momento, Hollywood seguirá con los filmes antes mencionados por una simple razón: desesperación.

«Hollywood siempre está tratando de encontrar una forma de conectar con los jóvenes,» Kuntz comenta. «Este grupo que esta dispuesto a levantarse del sofa y comprar entradas para el cine. También hay una audiencia preestablecida. Los que esperan que la música sea lo que en verdad guíe el filme.»

Mientras tanto, si las audiencias adoptan el EDM como trama principal, ¿eso significa que en algunos años seremos sometidos a películas como Rikki and the Flash y el nuevo programa de TV de Dennis O0Leary, Sex&Drugs&Rock&Roll,donde rockeros ancianos se quejan de la mierdera música que escuchan los niños hoy en día?