A ver, que Ana Torroja ha sacado un tema con Rosalía, Alizzz y El Guincho

Si le dices su nombre a alguien nacido después del 90 seguramente sabrá tararear más de uno y más de dos de sus temas. Muy probablemente te confiese que ha cantado Un año más unas cuantas Nocheviejas y quizá recuerde también que hace unos meses se hizo viral a raíz de la “polémica” del mariconez en Operación Triunfo.



Ana Torroja es un icono pop nacional, pero en su nuevo trabajo ha querido ser algo más. Para ello ha contado con la colaboración de dos de los dj’s y productores jóvenes más reputados de nuestro país, Alizzz y El Guincho, y con la contribución en la letra de Rosalía. El resultado es “Llama”, un tema que se estrena hoy con vídeo de Craneo, la productora del colectivo Fanso.

Videos by VICE

VICE: Hola, Ana. ¿Cómo surgió colaborar con Alizzz, El Guincho, Rosalía y Livinglargeinvenus?Ana Torroja: Esta canción forma parte de un proyecto en el que he trabajado con distintos dj’s, productores y artistas y yo ya conocía las trayectorias de de Alizzz, El Guincho y Livinglargeinvenus y Rosalía. Estaba buscando algo que me motivara a salir de mi casa como se suele decir, a seguir haciendo música, a subirme en aviones y coches, a dar shows… y no lo encontraba. Entonces apareció la oportunidad de trabajar con ellos y me gustó mucho. Primero porque volvía a la música electrónica, que es un poco donde nací, pero obviamente después de 30 años de evolución. Y después, al conocerlos personalmente, porque me di cuenta de que no era tan diferente a ellos. Son arriesgados, valientes, osados, honestos y no tienen miedo. Y eso me gustó porque realmente es lo que yo busco cuando hago un trabajo nuevo. No repetir, sorprender.

Como dices, empezaste en la música hace 30 años. ¿Qué tienen en común y qué tienen de distinto tu generación y la de El Guincho o Rosalía, la de la gente con la que has colaborado?

Yo creo que hay una cosa que es similar, aunque la época sea diferente, y es que musicalmente y gracias a gente como Rosalía o a El Guincho la osadía y el no tener límites a la hora de crear se parecen mucho a lo que ocurrió en los años 80. Por eso yo los he recibido, y he recibido lo que están haciendo con tanta alegría. Quizá la gran diferencia que veo con ellos es que ahora todo va mucho más rápido. O haces algo que a la primera llame la atención y guste, u olvídate. Y eso es un ejercicio que yo misma he tenido que hacer, para crear canciones que sean más directas en un primer momento. El “tú y tú y tú”, por ejemplo, de “Llama”, que entra nada más empezar y te engancha.

MIRA:

La propuesta inicial de hacer cosas juntos era de Alizzz y El Guincho. ¿Cómo llegó Rosalía hasta allí? ¿Cómo es construir un tema en el que participa tanta gente?

El que estuviera Rosalía por allí fue un regalo que realmente en aquel momento no sabía lo importante que podía llegar a ser. Ella estaba entonces trabajando en su disco con Guincho y venía al estudio, se pasaba de vez en cuando, y al final acabó colaborando en la letra de “Llama”. Cuando haces canciones entre muchos y cada uno aporta su granito de arena siempre sale algo único, con una identidad muy especial y que no se parece a nada de lo que harías si lo hicieras tú solo.

Y bueno, construirlo entro muchos realmente no es tan difícil. Te juntas en el estudio, te pones a hablar, a escuchar cosas, yo decía “por aquí sí me veo”, “por aquí no”… Cuando escuché el principio del tema de pronto me imaginé en un descapotable, en la playa, como despidiéndome de un amor de verano. Eso es lo que me inspiró el tema, así que a partir de ahí empezamos a trabajar en la letra y fue saliendo todo muy orgánico, muy natural.



Da la sensación de que esta generación, con Rosalía o por ejemplo Amaia, que salió de OT, donde eras miembro del jurado, está consiguiendo desdibujar un poco los límites entre el mainstream y el underground. ¿Es así o es solo un espejismo?

Sí que lo están haciendo, y ya era hora. Todo tiene su momento y todo estaba yendo en una misma dirección, se estaban poniendo muchos límites a la música. Si no hacías algo “parecido a” no eras nadie o no funcionabas y ellos están demostrando que no es así, que puedes salir de un programa muy popular como Amaia y seguir la línea que te apetezca, que puedes triunfar haciendo lo que realmente quieres. Yo creo que lo importante es ser honesto contigo mismo, no hacer lo que la compañía de discos o tu manager te digan que hagas, porque eso no funciona si no eres honesto. Y gracias a Dios ahora la gente lo está valorando.

Con la música urbana, en la que tienen bastante peso los artistas con los que has colaborado, ha ocurrido que, de estar denostada ha empezado a sonar en la radio. ¿Qué ha pasado, por qué hemos tardado tanto en valorarla en España?

La única explicación que encuentro es que todo son momentos. Hay momentos en los que de pronto, por alguna razón, en algo que antes no se valoraba aparece alguien que hace algo especial y a partir de ahí todos los que hacen ese algo son reyes. También creo que ha influido que la industria ha pasado épocas muy complicadas y había mucho miedo a arriesgar, no se planteaban siquiera sacar cualquier cosa que fuera diferente. Y ahora parece que la industria está un poco mejor y que van abriendo la mente y dándose cuenta de que hay sitios para todos.

¿Crees que han tenido algo que ver las plataformas online, las redes? ¿De qué manera crees que correlacionan con esta generación de artistas y su triunfo?

A mí es algo que me cuesta mucho, la verdad (risas). Vengo de otra etapa, de otra época, y por mi personalidad además soy bastante introvertida, no me gusta hablar mucho de nada que no tenga que ver con mi trabajo. Entonces tengo que acostumbrarme a cosas que a lo mejor no son las que naturalmente me saldrían, porque también son importantes. La gente ahora quiere acercarse, además de al artista, a la persona. Se nota cuando publicas una foto en la playa, por ejemplo, y tiene muchos más likes que si sacas una de un concierto. A mí me cuesta y soy bastante reacia, pero la generación de Amaia, Rosalía etc., lo tiene como algo natural. Y me parece otro medio más para acercarse a la gente, mucho más directo e inmediato. Y eso es importante.



¿Qué es lo próximo, sacarás más temas, un disco, estarán estos artistas en el proyecto más allá de este single?

Sí. Además de para este es el primer single, estuve trabajando con Guincho y Alizzz durante toda una semana y de ahí surgieron 3 canciones. “Llama” es el primero de un proyecto que tiene de momento 8 canciones, pero que creo que se convertirá en un disco más adelante porque todavía está muy vivo.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.