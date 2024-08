Analizamos el reggaetón donde Wendy Sulca niega su tetita

Wendy Sulca. ¿Cómo olvidarla? Con su voz chillona y sus siete u ocho años gritando desesperadamente por toda la cordillera de los Andes que quiere tomar cerveza . Con su traje típico en medio de una plazoleta implorando por una tetita.

En el la primera década de los 2000 lo más viral, antes de los memes, fue esta pequeña niña que desde Perú logró conseguir una fama casi que comparable a la de su compatriota La Tigresa del Oriente. Con su otra canción “La Tetita” viajó por varios países como Ecuador, Colombia y México dejándonos con himnos folclóricos que hasta hoy no se borran de nuestra memoria colectiva. Sin embargo ya no es una niña que canta música popular. Hoy tiene 23 años y un proyecto musical de pop en el que ha venido trabajando en los últimos años, desde donde le ha hecho publicidad a Doritos, covers a Madonna y hasta cantado con Justin Bieber.

Videos by VICE

Atrás quedaron los días de “La tetita” (en realidad no) y ahora, la inquieta reina del pop peruano está incursionando en el reggaetón. El pasado 11 de enero estrenó su más reciente apuesta: “Eso ya fue” y no sabemos aún si seguirá por esa línea de beats a los cuales le suma cuerdas andinas en algunos momentos, pero que sin duda alguna viene con la pretensión de incendiar la pista. De hecho, aún no tienen ninguna producción de larga duración, sino sencillos que varían desde canciones apoyando a la selección peruana de fútbol a pop triste por rompimientos amorosos.

Lo que sí tenemos claro es que este hecho merece la atención mundial, razón por la cual decidimos analizar su letra.

“ ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y aún te acuerdas de mí.

Porque no has olvidado, todo lo que te dí.”



Bueno, bueno, ya estás grande Wendy. Nos causa curiosidad saber qué le diste al pobre que no te ha olvidado.



“Yo sé que a ti te provoca, hacer to’as esas cosa’ locas,

que hicimos por todos lados, y ahora se mira, ya no se toca.

Yo sé que a ti te provoca, hacer to’as esas cosa’ locas,

que hicimos en el pasado y ahora se mira, ya no se toca.”



Okey. Aquí definitivamente la cosa se puso lujuriosa. Pero está bien, estás en la adolescencia, es normal.

“No soy una señorita, soy una mujer,

no me llames, no me insistas, que ya te olvidé.

Ya no estás más en la lista, te borré,

no me pidas la tetita que ya fue.”



Momento. Nooooo, ¿por qué “La tetita”? ¿Por qué la canción que te compuso tu mamá debido a tu afición por tomar leche materna cuando eras bebé? ¿Por qué usas esa enternecedora canción en la misma frase en la que haces referencia a ese amorío que ya no va tener ninguna opción con tus senos?

“No me vengas con eso, no, eso no, eso no.

No me pidas más besos, no, besos no, besos no.

Que pa’ ti no hay regreso, eso no, eso no, eso no.

Las flores están de más, contigo no quiero na’.”



Bueno, a estas alturas ya está claro que tu pobre ex amante no va a recibir ni la tetita ni los besitos.

“Eso ya fue, ya fue. Eso ya fue, ya fue.

No me pidas la tetita que ya fue.”





YA LO SABEMOS WENDY, NO MÁS.

Conclusión: Wendy Sulca ya no quiere ser una niña que canta música popular peruana. Es una mujer fuerte y empoderada de su cuerpo que cuando dice que no más, es no más. Aparte te lo dice en una pista de reggaetón. Bai.

Si quieren sacar sus propias conclusiones aquí abajo pueden escuchar “Eso Ya Fue”, el nuevo perreo de Wendy.

Sigue a Noisey en Twitter .