Aunque no estemos de acuerdo del todo con sus propósitos y razones, pocos pueden negar que las estrategias de la campaña «Vote Leave» (licencia de voto) fueron exitosas. La evidencia más clara es que el Reino Unido está a nada de despedirse de la Unión Europea; las encuestas señalan que los simpatizantes de derecha han obtenido la libertad para privatizar las escuelas, hospitales, y el aire, y también el hecho que cada vez más gente se convence de iniciar una guerra con España. El año pasado la población ni siquiera sabía que iniciaría una guerra con los españoles, pero unos cuantos anuncios después con una estrategia bien pensada, la gente alistó las bayonetas para tomar las playas de Benidorm. Hace unos meses los británicos creían que los españoles eran sus amigos, pero alguien colocó una gran mentira en un costado de un camión, y ahora están determinados a anexar la Costa del Sol a la fuerza, para convertirla en un destino de vacaciones del príncipe Carlos.

Lo que sea que Vote Leave hizo para manipular la opinión pública funcionó a la perfección. Por lo tanto tiene sentido que la siguiente rebelión popular de nuestra época imite las formas de su predecesor triunfante. Por supuesto, dicha rebelión ya ha iniciado, y su nombre es «Wenger Out». Así es: el movimiento Wenger Out nos ha superado, y algunos manifestantes con cartulinas en mano han comenzado a adoptar el lenguaje y las estrategias del Brexit para que su causa trascienda y Arsene Wenger deje su cargo como entrenador del Arsenal.

La relación entre el movimiento Wenger Out y la campaña de Brexit es evidente. Previo al partido del Arsenal en la FA CUP contra Lincoln en mayo pasado, hubo una marcha en contra de Wenger, quizá unos cientos de manifestantes, en las afueras del Emirates antes del arranque del juego. Entre los megáfonos, las bufandas, y las celebridades de internet se encontraba un eslogan que llamó mi atención. Justo al frente de la marcha, en el mejor lugar para salir ante las cámaras, varios fans sostenían un cartel con el mensaje, WEXIT.

Se podría decir que este eslogan tiene poca resonancia en cuanto al vínculo entre la protesta y la decisión de salir de Europa. Como secuela del voto al Brexit, el sufijo «-xit» ha sido muy recurrente en asuntos de carácter político en los que se pide salir de algo. El hecho que los manifestantes en contra de Arsene Wenger asocien su movimiento con el Brexit es un tema que vale la pena examinar más allá de una decisión arbitraria de añadir el sufijo «-xit».

¿Por qué «WEXIT» exactamente? Al igual que la Unión Europea, Wenger es acusado de ser un entrenador incomprensible, antidemocrático, e incluso dictatorial en sus métodos. Aunque se podría contraargumentar que el futbol profesional nunca ha tenido pretensiones de ser democrático, a diferencia de Europa, quizá es entendible que los fans están frustrados por una situación donde Wenger recibe cantidades importantes de dinero cada semana de terceros que no están nada contentos con los resultados.

Lo que tal vez es menos comprensible es el trasfondo del sentimiento nacionalista y antieuropeo dirigido a Wenger. Al igual que el político británico Nigel Farage y compañía exhiben sus prejuicios nacionalistas contra los vecinos continentales, algunos fans del Arsenal sienten que la nacionalidad de Wenger es parte del problema, a pesar del hecho que a nadie le importó que fuese francés cuando ganó tres campeonatos de la Premier League entre 1998 y 2004. Con esto en mente, un colorido fanático con obvias inclinaciones hacia el movimiento Wenger Out comentó en un programa de televisión que estaría dispuesto a pagar de su bolsillo un taxi que llevara a Wenger hasta París, a pesar de que Wenger ha vivido en el norte de Londres desde hace dos décadas.

Existe un sentimiento inherente al Brexit en todo esto, el cual no todos los simpatizantes de Wenger Out lo aceptan –para algunos solamente se trata de soberanía– pero que prevalece en redes sociales.

Aunque el cartel WEXIT es el homenaje más obvio al Brexit en el movimiento Wenger Out, no es el único ejemplo de cómo se ha tratado de imitar la plataforma del Vote Leave. Similar a la camioneta de Nigel Farage y al falaz camión, alguien en el movimiento Wenger Out contrató una furgoneta plagada de consignas en contra del técnico francés como «20 años en Europa y seguimos esperando», frase que fácilmente puede atribuirse al intento del Vote Leave para realizar algunas reformas y compararse con la sequía del Arsenal en la Champions League.

La campaña de Vote Leave fue muy exitosa con sus mensajes al público como «Retomemos el control», el cual le ganó la batalla a la campaña Remain que buscaba quedarse en la Unión Europea. El movimiento Wenger Out ha intentado replicar dicho éxito y, con ayuda de furgonetas, ha aplicado las mismas estrategias hasta propagar su peculiar hashtag en Facebook y Twitter. Si a esto le añadimos las peticiones para hacer donaciones voluntarias, el movimiento Wenger Out bien podría pasar como una campaña política por todos y cada uno de sus detalles. Hasta cuenta con un grupo de activistas empedernidos dispuestos a hacer lo necesario para defender su causa.

Cabe resaltar que la campaña Wenger Out, al igual que Vote Leave, está conformada por personas con una variedad de quejas y necesidades. No queda claro hasta qué punto las protestas en contra de Wenger se organizan en conjunto o si cada individuo es responsable de sus propios métodos. No todos en dicha campaña están dispuestos a protestar todo un día en las afueras de las instalaciones del club o molestar al francés en redes sociales durante 24 horas.

Esto nos lleva a la comparación quizás más importante entre el Brexit y el movimiento Wenger Out: ambos tienen el poder de dividir y alienar. Existe el argumento legítimo en contra de la continuidad de Arsene Wenger en el Arsenal que señala a un entrenador bien pagado con un excelente grupo de futbolistas, pero que no ha sido exitoso con los recursos a la mano. Al igual que los pescadores que quieren dejar la Unión Europea, algunos fans del Arsenal están convencidos que Wenger no ha hecho los suficiente para que el club le ofrezca un nuevo contrato. De hecho, aunque no todos están dispuestos a salir a las calles con una pancarta que diga WEXIT, la gran mayoría ya está cansada.

El problema, al igual que en el Brexit, es que las voces más escandalosas dentro del movimiento Wenger Out son las menos responsables con su retórica. Al igual que el discurso donde se pide dejar a la Unión Europea ha avanzado hasta el punto de querer declarar la guerra a los españoles, los fans se han dedicado a lanzar consignas y soluciones patéticas para que Wenger deje el banquillo. Como millones de británicos que, a la menor provocación de algún simpatizante del Brexit, sienten la necesidad de deslindarse de la política, miles de seguidores del Arsenal le han dado la espalda al francés por el comportamiento del movimiento. De cualquier forma, cuando Wenger empaque sus maletas, el club seguirá necesitando a sus fans. Similar al Reino Unido del Brexit, la agitación de una minoría escandalosa hará nada para sanar las diferencias.

