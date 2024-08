Andrés Canalla no quiere trabajar en una oficina. Visto de otra manera, su oficina es el asiento de una van, los aeropuertos y los escenarios. Sus jornadas laborales son los meses de tour y sus compañeros de oficina son los miembros de las bandas con las que comparte shows, los roadies, promotores y fans que se vuelven amigos.

Después de graduarse en 2016, decidió que se dedicaría por completo a la música. Grabó un par de canciones que tenía guardadas y no sonaban a Tungas, su banda. “Quería tocar folk, hacer composiciones más apegadas al rock urbano, música más cruda”, cuenta. Lo hizo y se fue de gira por todo el país acompañado de su guitarra.

Aprovechamos el estreno de su nuevo video para platicar con él sobre el amor, sus influencias y teorías de conspiración. Míralo a continuación:

Noisey: ¿Cuál fue el primer disco que compraste conscientemente?

Andrés Canalla: El primero que recuerdo fue uno de los Beastie Boys, el Hello Nasty. Tuve la fortuna de tener hermanos mayores que escuchaban música «cool» y un día vi a los Beastie Boys en MTV y me enamoré. Creo que compré el disco en la sección de música de la Comercial Mexicana. Después recuerdo que llevé mi grabadora y ese disco a la kermesse de la primaria y a nadie le gustó. Todos querían a los Vengaboys.

¿Cuándo fue la última vez que le dijiste “No” a algo/alguien?

Supongo que la pregunta alude a algo más significativo que responderle a mi hermana si voy a estar en la casa mañana. Mi respuesta fue que “no”. Entonces, creo que puede ser la semana pasada que estaba en Monterrey y me ofrecieron cocaína y alcohol en diversas ocasiones y dije que no.

¿Cuántas personas crees que se han enamorado de ti?

Yo creo que sólo mis novias o las personas con las que he tenido algo parecido a una relación amorosa. Entonces, según mis cálculos, unas cinco.

¿A cuántas personas has amado?

Creo que a más de cinco. Porque sí he correspondido a esas cinco, pero otras no me han correspondido. Yo diría que unas nueve.

¿Cuál es tu teoría de conspiración favorita?

No sé si es de conspiración, pero hay una teoría que dice que el universo que conocemos no es más que un código programado desde otro universo. Algo así como la mátrix. O más bien, como si fuéramos personajes de Los Sims para gente de otro universo. Ésa es mi teoría favorita.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Creo que fue en enero cuando regresé de un mes lejos de mi casa y fui a ver a mi mamá al hospital porque estaba muy mal de salud.

¿Qué es lo más bonito que has sacado de la música?

Creo que lo más obvio sería mencionar las grandes amistades que he cosechado alrededor del mundo gracias a la música. Pero también, a nivel personal, creo que he desarrollado seguridad en mí mismo, además de habilidades y aptitudes que no sabía que tenía. Por ejemplo, no sabía que podía escribir.

¿Cuándo fue la última vez que dudaste de ti mismo?

No sé, creo que a estas alturas ya no tengo permitido dudar de mí mismo. A veces dudo de mis posibilidades, pero no de las cosas que están a mi alcance.

¿Cómo defines el éxito?

El éxito puede ser muy ambiguo, más cuando te dedicas a la música. Pero creo que podría decir que significa poder tener una vida digna, realizando una actividad que amas. Por dignidad me refiero a tener un lugar para vivir, alimento, vestido, seguridad, salud, etcétera. Supongo que a partir de ese momento se puede decir que tienes éxito, estás sobreviviendo. Eso es mucho decir en un país como el nuestro. Entonces eso y paz mental.

Si el mundo fuera a terminar, ¿cómo pasarías tu último día?

Consumiría la yerba de satanás e iría a Six Flags con mis personas favoritas.

¿En qué foto, que te hayan tomado este año, crees que te ves mejor?

Adjunto la foto. Me veo muy bien porque me acabo de rapar, estoy haciendo lo que me gusta y además traigo un corbatín vaquero. No se le puede pedir mucho más a la vida.

Foto cortesía de Andrés Canalla.

¿Cuándo fue la última vez que sentiste amor pleno?

Definitivamente, agosto 2017.

