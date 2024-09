Anduve en bici con los artistas veganos más valientes de la Ciudad de México

En algún lugar, entre las anchas avenidas, los vendedores de suvenires y las galerías de arte de la colonia San Rafael de la Ciudad de México, se encuentra la increíblemente limpia cocina de Los Loosers, el único servicio vegano para llevar en bici en la ciudad.

Fundado por los grandes amigos Ysus Pallares y Mariana Blanco en 2011, el proyecto ha crecido desde ser un-horno-para-una-pizza-y-dos-personas, hasta un próspero aunque pequeño negocio que reparte hasta 130 comidas libres de soya cada día. Se han ganado clientes como la Mercedes Benz y American Apparel. Pero su zona de reparto es una ciudad muchas veces más grande que Manhattan, y lo hacen con un sincero entusiasmo.

Cuando llegué, me quité los zapatos y me puse unas chanclas estilo Croc, sólo una de las medidas voluntarias que toman para mantener la cocina libre de contaminantes. «Intentamos ser realmente cuidadosos», dijo Mariana. «¿Quieres té o café?» Fotografías de activistas de derechos humanos y animales adornaban las paredes. El soundtrack me parecía familiar: Pulp, The Pixies, Duran Duran y The Bangles.

Afortunadamente, estos miedos no tenían fundamento, y las órdenes comenzaron a crecer en Facebook y en Twitter. Cuatro años después, Los Loosers emplean y proveen de Seguro Social a dos cocineros, Ana y Jorge, y a tres repartidores, Ysus, Julián y Pepe. Le han cocinado a todos, desde al pop star español Enrique Bunbury y al Black Panther Emory Douglas, hasta a los empleados de diarios y algunos punks. Los mensajeros de bicicleta de todo el mundo vienen y trabajan con ellos mientras están en la Ciudad de México. «Hemos creado algo de la nada», exclama Mariana.

Con respecto al nombre, Mariana se reapropió lo que un antiguo amigo suyo le dijo, haciendo burla de la forma en la que comía y viajaba, tan distinta al resto.

En mi inaugural paseo en bicicleta en el DF, pregunté por la seguridad.

«¡Bien, vamos a pedalear!», le contesté.

«No tiene frenos y tiene pedales chicos», bromeó. «Ladrón. ¡Te reto!»