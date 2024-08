Cinco años de ‘AM’, el álbum más exitoso de Arctic Monkeys

El primer sencillo de este disco “R U Mine” salió el 27 de febrero de 2012, pero AM salió hasta el 6 de septiembre de 2013. De igual manera, desde ese primer track, se sentía un cambio irreversible en la banda, un nuevo espacio sonoro que habían decidido explorar para bien o para mal. Pasar de ver a un conflictuado y agresivo Alex Turner en álbumes como Submarine (2011) o Favorite Worst Nightmare (2007) sería desde entonces un recuerdo nada más.

Pero superando la tusa y recomponiéndonos, hay que decir que este larga duración de 12 tracks le dio a la banda la posibilidad salir de Inglaterra (y del underground) para expandirse alrededor el mundo. El AM Tour contó con 150 conciertos entre el 22 de mayo de 2013 y el 15 de noviembre de 2014 a lo largo de Europa, América, Oceanía y Asia.

Videos by VICE

Asimismo, les ganó varias reproducciones, dinero y, sobretodo, posiciones altas en los charts de música a nivel internacional. Lograron alcanzar en el listado americano de Billboard la posición número uno en charts como Independent Albums, Top Alternative Albums, Top Rock Albums y Top Tastemaker Albums. En cuanto a los Official Charts del Reino Unido se treparon al número uno en el listado de UK Albums y en UK Independent Albums.

Además, para los medios el AM hizo que la banda se viera como el resurgir del rock con una personalidad fresca. Por ejemplo, Pitchfork en su reseña le dio un 8 sobre 10 puntos afirmando que “el cuarteto no está cediendo a la grandeza sin sentido del rock’n’roll, están trabajando dentro de sus confines para minar un nuevo territorio”. Otro más es la reseña de The Guardian, que de 5 estrellas le puso 4 argumentando que el AM “logra conectar esas direcciones diferentes – los riffs musculosos de Humbug y el pop nostálgico de Suck It and See – con la energía erizada y la sensación de diversión que impulsaron sus grabaciones iniciales”.

No cabe duda de que AM fue su álbum más exitoso teniendo en cuenta su último trabajo Tranquility Base Hotel & Casino lanzado a inicios de 2018. Pero, ya que estamos de cumpleaños, recordemos cosas como cuando la mamá de uno saca el álbum familiar y se sienta a mirar fotos viejas. Aquí cinco versiones acústicas de ese polémico álbum que redefinió el curso de los Arctic Monkeys y un cover que hicieron a una canción de Tame Impala.

“Do I Wanna Know” (Fox Uninvited Guest)

“Snap Out Of It” (Alt San Diego 949)



“I Wanna Be Yours” (Oüi FM)

“Why’d You Only Call Me When You’re High” (97X Green Room)

“Love Is a Laserquest” (KEXP)

Un cover de “Feels Like We Only go Backwards” de Tame Impala (Triple J)

***

Sigue a Noisey en Instagram.