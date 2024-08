Aniversario DYN: 12 personas y 4 años de fiesta después

El próximo sábado se celebra un aniversario más de DYN, un proyecto bastante singular que comenzó hace cuatro años con una serie de eventos que pretendía exponer el talento local. Actualmente, sus fiestas se mueven por toda la ciudad, dónde no sólo se expanden hacia Djs y productores emergentes, sino con artistas de talla internacional y con un fuerte background como el norteamericano Tevo Howard, quien estará presente en dicha celebración.

Tevo, ha incursionado en la música por abrir paso a la experimentación dentro del house. Su sonido toma bases de la vieja escuela de Detroit, Nueva York y de las líneas clásicas del house de Chicago, su lugar de origen. Un Roland-303 es el encargado de materializar ritmos intimidantes que no dejan de ser melódicos, emitiendo un sonido clásico que renueva la esencia del house.

Melodías futuristas creadas con sonidos muy brillantes, percusiones irregulares, pero hipnotizantes y la aparición de vocales ocasionales, por parte de Tevo Howard, nos esperan el próximo 19 de agosto en el sótano de «La Más«, un venue ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Platicamos con uno de los fundadores de Dance Your Name, Gerardo Fig, y nos platicó cómo ha sido la evolución de este proyecto en sus cuatro años de existencia.

THUMP: Todo gran proyecto comienza con una idea que pronto se convertiría en realidad ¿en qué momento surge la idea de iniciar con DANCE YOUR NAME?



Gerardo Fig: Somos un grupo de amigos que actualmente trabaja en conjunto, pero de inicio hacíamos fiestas por separado que no nos acababan de gustar; sabíamos que teníamos mucho qué ofrecer y de ahí surgió la idea de juntarnos – éramos varios equipos pequeños – para hacer una fiesta juntos. Iniciamos con un ciclo de dos eventos, los cuales fueron todo un éxito y decidimos seguir adelante: Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Han sido cuatro años de éxitos y fracasos de los cuáles hemos aprendido muchísimo, pero lo mejor de todo es que hemos conocido a muchos amigos en nuestro trayecto.



La lista de artistas que han colaborado larga y siempre con la garantía de encender las pistas de baile ¿Cuál es la línea que siguen para su curaduría musical? ¿Qué criterios son los que toman en cuenta para elegir a sus talentos?



No tenemos una línea como tal, lo más importante para nosotros es que los talentos invitados siempre tienen que caer dentro de un rubro al que hemos llamado «música increíble». El criterio es bastante básico, pero esencial, al parecer vivimos en una época en la que todos somos DJs y artistas. Lo más importante es que sean buenos tocando en vivo o lo que sea que hagan en sus presentaciones, a veces, la gente se fijan en sus producciones, pero para nosotros lo primordial es lo que harán en el momento de la verdad; en segunda, nos interesa mucho que tengan algo más que ofrecer, que «saquen de onda», que desconcierten al público de manera positiva al momento de hacer o tocar música en vivo; y en tercera, que no sean mala onda, ni pesados. Sobra decir que hay discusiones internas interminables en relación a nuestros invitados, a veces no es bueno juntar a 12 nerds de la música para discutir porque se convierte en una completa trifulca, pero en el fondo lo que todos buscamos es el bien de la fiesta y complacer a nuestro exigente público.



¿En qué consideran que ha cambiado o evolucionado el proyecto con los años?

Híjole, para empezar, tenemos más experiencia en algunos aspectos, como la selección del talento invitado, la logística y todo eso. La verdad es que todo lo hacemos con un montón de amor y es por eso que salen bien las cosas, obviamente no somos perfectos y queremos seguir mejorando y creciendo. Ha habido adiciones al equipo, originalmente éramos 6 DJs y actualmente somos 12, siendo un equipo muy balanceado que incluye tanto sangre nueva como veteranos que abarcan una amplia gama de sonidos.

Durante estos 4 años, ¿ha habido algún momento en especial (positivo o negativo) que haya sido un parteaguas para DANCE YOUR NAME?

¡Un montón! siempre pasan cosas especiales, ya sean buenas o malas. Por mencionar algunas: que nos haya tomado en cuenta Resident Advisor para ser parte de su documental «Real Scenes: Mexico City» fue para nosotros sueño hecho realidad, otra muy padre fue cuando Traxx andaba en la ciudad y tocó de imprevisto con unos discos de Francisco en un after que organizamos para el festival Raymondstock, además de haberlo hecho súper bien (como sólo él sabe), terminando se aventó unas palabras sobre nuestro trabajo y lo bien que lo hacíamos: fue un momento muy emotivo. Y muchas cosas más … Aunque la satisfacción más grande ha sido nuestra aportación a una mejor y más amplia oferta musical en nuestra singular CDMX.

¿Cuál ha sido su principal reto para seguir avanzando en una industria tan competitiva como esta? ¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción?

Siempre va a ser difícil seguir intentando presentar cosas frescas con todo lo que sucede, pero lo hemos logrado y así seguiremos. Creemos que uno de los principales retos ha sido que todo lo que hemos hecho ha sido mediante nuestros propios recursos y esfuerzo, ya que no contamos con apoyo financiero de ninguna marca, ya que siempre hemos sido «los raros» del punchis-punchis y eso no es muy fácil de capitalizar, pero con mucho trabajo arduo y sobre todo mucha constancia hemos llegado hasta donde estamos. Nuestra mayor satisfacción es el apoyo y afecto de la gente que nos sigue, no hay nada mejor que eso. Los amamos y no hay nada mejor que verlos felices bailando el nombre, todos son nuestros amigos.

