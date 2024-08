Por qué tu ansiedad empeora por la noche y qué puedes hacer para aliviarla

Son las 23:00 y te preparas para ir a la cama. Todo va bien. Apagas la lámpara de lava y te acuestas. Pero, de repente, son las 3:00 y estás despierto otra vez.

Quizás deberías hacer la declaración de la renta, piensas, o te vas a meter en problemas con Hacienda. Sería una putada, ¿no? Y acabar en la cárcel. Pero claro, tienes casi 27 años —quizás es hora de cambiar ciertas cosas—, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Solo has estado en cuatro países y nunca has tenido un trío. ¿Tus amigos te quieren o solo lo fingen? Tienes que llamar al casero para avisarle de las goteras. ¿Es buena hora para ver mi horóscopo?

A pesar de ser algo con lo que muchos se sienten identificados, hay muy pocas investigaciones sobre por qué la ansiedad se agudiza de noche (la mayoría de los estudios se centran en los efectos de la ansiedad en el sueño y viceversa, en vez de la razón por la que muchos se estresan de noche por cosas que no parecen importantes de día). Pero se estima que, en el mundo, una de cada cuatro personas sufre de enfermedades mentales, como la ansiedad, cada año. Y para muchos de nosotros, la ansiedad se refleja de manera diferente una vez que cae la noche y no hay distracciones por todas partes.

Kat tiene 32 años y vive en Londres. Dice que a menudo se siente bien durante el día —relajada incluso—, pero que en cuanto se mete en la cama e intenta dormir, todas sus preocupaciones comienzan a atormentarla como sombras que acechan en la habitación. “Siempre acabo teniendo discusiones conmigo misma en mi cabeza sobre situaciones que aún no han ocurrido, en un futuro imaginario”, me cuenta por teléfono.

“Es como una espiral emocional, empiezo a ponerme nerviosa. A veces incluso me pongo a llorar por cosas que no han sucedido, como una ruptura o alguien que se porta mal conmigo en el trabajo. Pero cuando me duermo y despierto al día siguiente, ni me acuerdo de por qué estaba tan preocupada”.



“Creo que es importante tener un rutina y hacer más ejercicio físico durante el día, como ir al gimnasio, y así llegar cansado de verdad a la cama”

Kat no es la única. Gabriel, 27 años, dice que su ansiedad siempre se intensificaba entre la medianoche y las 5:00. “Siempre he tenido mucha ansiedad y una mente hiperactiva, pero por el día tienes muchas distracciones. Y puedes intentar evitarlo de alguna manera mental o físicamente”, nos cuenta. “Creo que cuando te despiertas de noche y tienes ansiedad, es un sentimiento aislado y abstracto. Hace que casi sientas más pánico de lo normal, porque no puedes contextualizar de la misma manera que lo haces durante el día; no puedes encontrar la raíz del problema y te puede coger por sorpresa”.

Con los años, Gabriel se ha servido de diferentes mecanismos, algunos con más éxito que otros. “La marihuana ha sido bastante útil para ayudarme a dormir porque me deja prácticamente sin sentido, de primeras, porque luego te despiertas confundido con una ansiedad exacerbada, así que es un arma de doble filo”, explica. “Pero algo que de verdad me ha ayudado, por lo general, ha sido ir a terapia. Ser capaz de hablar sobre estas cosas y llegar al fondo de estos problemas ayuda mucho. Creo que es importante tener un rutina y hacer más ejercicio físico durante el día, como ir al gimnasio, y así llegar cansado de verdad a la cama”.

Según Emma Carrington, directora de información y asesoramiento de Rethink Mental Illness, la ansiedad aguda por la noche es un problema que sufren muchos de sus clientes.

“Es bastante común”, dice. “Creo que tiene mucho sentido. Por el día, estamos muy ocupados con otras cosas, ya sea el trabajo, los amigos o la familia. No escuchamos cada pensamiento que cruza nuestra mente. Mientras que, cuando estamos en la cama a las tres de la mañana, no tienes esas distracciones. Tus pensamientos resuenan con más fuerza”.

“Mucha gente vive con traumas y, a la hora de irse a dormir, o en la oscuridad, pueden dispararse”

Chris O’Sullivan, de Mental Health Foundation, cree que hay varias razones por las que la ansiedad se agudiza de noche. “Hay cuatro ‘sombras’ que se pueden aparecer de noche”, me cuenta. “Una es la tendencia a pensar en las cosas que han sucedido de día y darle mil vueltas. Otra es dormir en sí y la dificultad de permanecer dormido. También, esta la soledad, aislamiento y silencio de la noche; no puedes escribir a un amigo, por ejemplo. Y por último, está la preocupación por el futuro y lo que va a suceder. Durante el día hay mil distracciones y técnicas para afrontar estos miedos pero según nos vamos aletargando, de repente hay mucho más espacio en nuestra mente para que nuestras preocupaciones aparezcan”.

Chris también señala que durante la noche podemos sufrir diferentes tipos de ansiedad. “El sueño y la alteración de la conciencia puede ser una fuente particular de ansiedad para los que tengan un pasado traumático”, explica. “Mucha gente vive con traumas y, a la hora de irse a dormir, o en la oscuridad, pueden dispararse. Los síntomas del SEPT y otros traumas complejos, provocados por abusos sexuales durante la infancia u otras causas, pueden arruinarte el sueño. Si te despiertas porque tienes pesadillas en las que revives esos traumas, volver a dormirte puede ser imposible”.

Pero, ¿qué podemos hacer para que todos esos pensamientos no nos atormenten y revolucionen nuestro cerebro como si fuera una lavadora centrifugando toda la noche? Igual que con la ansiedad durante el día, no existe una sola respuesta. Se trata de probar diferentes cosas. “Algo que podemos intentar es tratar de ser más conscientes con todas esas cosas que nos causan ansiedad durante el día y tratar de solucionarlas mientras ocurren”, dice Emma. “Prepararse para la cama también es esencial. No hacer ejercicio ni comer antes de acostarte. Un baño caliente puede ayudar a relajarte. Consumir menos cafeína o bebidas alcohólicas. Apagar el teléfono. Ventilar la habitación”.

Pero si un baño con sales y aceites de lavanda fuera la solución para la ansiedad, todos lo haríamos. Así que, si ninguna de estas técnicas te ayuda, “lo mejor siempre es ir al médico”, dice Emma. “Tu médico de cabecera puede recomendarte terapias —las terapias cognitivo-conductuales pueden ser muy buenas para combatir la ansiedad. En Reino Unido, por ejemplo, hay campañas muy interesantes como la de sanidad de “cada mente cuenta” —en la que se dedica una página entera dedicada a la ansiedad. Dan muchas técnicas cognitivo-conductuales, que podrían ser bastante útiles”.

En España, el teléfono de la esperanza tiene una línea para atención en crisis, 717 003 717, y diferentes centros por todo el país.

