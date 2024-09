Una antigua oficial de la CIA detenida en Europa mientras intentaba limpiar su nombre

Una antigua oficial antiterrorista de la CIA que llevaba casi una década intentando limpiar su nombre ha sido detenida esta semana en Portugal cuando intentaba huir del país. La arrestada había sido implicada hace 9 años en el infame caso de la rendición de un terrorista.

Sabina de Sousa, de 59 años, se dirigía a visitar a su madre en India cuando fue detenida por las fuerzas de seguridad. Sucedió el lunes, en el aeropuerto de Portela, en Lisboa, después de que las autoridades detectaran que la detenida tiene una orden de arresto pendiente emitida desde Italia. VICE News había estado con De Sousa en Lisboa algunos días antes de su detención para filmar un documental basado en su dura experiencia y en el caso de rendición. VICE News fue informado del arresto a través del marido de De Sousa. Posteriormente, confirmamos la noticia través de fuentes diplomáticas y de las fuerzas de seguridad portuguesas, que se negaron a hacer declaraciones.

De Sousa explicó a VICE News el jueves que había sido detenida durante la noche, y que se encontraba en la comisaría central de la policía en Lisboa. El martes, se celebró una audiencia ante un juez y un fiscal en el Tribunal de Relaçao de Lisboa para determinar si la detenida tenía que permanecer bajo custodia o no. De Sousa informó que sus abogados le habían sugerido que no discutiera los detalles de la audiencia. Horas más tarde el juez se incautó de su pasaporte portugués y la liberó. De Sousa está ahora a la espera de que se decida si se la extradita o no a Italia.

De Sousa había viajado a Portugal hace siete meses, vía Marruecos, sin que se registrara ningún incidente. La llegada al país luso formaba parte de un nuevo intento de la antigua oficial de inteligencia, por responsabilizar a Italia y a la CIA, por un caso que ella misma ha descrito como de «rendición ilegal».

El día 1 de octubre «un par de días antes de que intentara viajar para visitar a mi madre, recibí una notificación [de las autoridades portuguesas] en la que se decía que mi pasaporte estadounidense, en el que tenía pendiente una orden de arresto, está asociado a mi pasaporte portugués», explica De Sousa.

«Sabía que me estaba arriesgando, pero quiero llegar a vivir en Portugal como una ciudadana libre en algún momento. Y eso es algo que necesita ser resuelto». «Cuando llegué a Portugal mi abogado italiano se reunió con un funcionario en el despacho del presidente de Italia. O sea, que saben que estoy aquí. Se reunieron en relación a una posible declaración de clemencia».

En 2009 De Sousa y más de veinte oficiales de la CIA fueron juzgados en rebeldía en un juicio histórico celebrado en Italia. Se les acusaba de secuestro y de otros cargos en relación de la abducción de Osama Mustafá Hassan Nasr, más conocido como Abu Omar, en febrero de 2003. Se trata de un predicador radical cuyos furibundos discursos anti-estadounidenses justo después de los atentados del 11-S, despertaron la atención de la CIA.

Tras la desaparición de Omar, una investigación dirigida por un fiscal milanés, descubrió que el predicador había sido secuestrado en una calle de Milán a plena luz del día. La operación fue ejecutada por agentes de los servicios de inteligencia italianos y de la CIA, y Omar fue enviado a Egipto. Allí, el reverendo afirma que fue torturado brutalmente durante el transcurso de un largo interrogatorio sobre sus presuntos planes de reclutar a milicianos yihadistas para luchar en contra de los estadounidenses.

Fue el primer juicio y la primera sentencia en la que estaban implicados agentes de inteligencia estadounidenses. Se les relacionaba con el altamente controvertido caso de la detención, interrogación y rendición de Omar. De Sousa fue sentenciada en rebeldía a cinco años de prisión en Italia.

Sin embargo, De Sousa, que había estado trabajando bajo protección diplomática en el consulado de Estado Unidos en Milán en el momento en que se produjo la rendición — estaba oficialmente inscrita como empleada del departamento de Estado de su país — lleva años manteniendo su inocencia. El día en que se celebró la operación, De Sousa asegura que estaba de viaje, esquiando, con su hijo. Reconoce que había trabajado como traductora para el equipo encubierto de la CIA y con los servicios de inteligencia italianos que habían planeado el secuestro. Sin embargo, asegura haber sido «excluida» de la operación mucho antes de que esta se llevara a cabo.

Armando Spataro, el fiscal italiano que procesó a De Sousa y a otros oficiales de la CIA, declaró a VICE News en una entrevista celebrada en su oficina de Milán el mes pasado, que a De Sousa le queda una manera de «limpiar su reputación: debería de venir y contárnoslo todo».

«No quiero pronunciarme sobre sus declaraciones», comentó. «Pero debo decirle que ya no solo en el caso del secuestro de Omar, sino en cualquier delito, como en un caso de hurto mayor, no solo es responsable el ejecutor sino toda la gente que le ayudó a preparar la operación».

De Sousa ha buscado en Portugal la ayuda de Ana Gomes, miembro del Parlamento Europeo, que había investigado previamente los vuelos de rendición de la CIA — incluyendo algunos en los que los aviones habrían aterrizado en suelo portugués — y la complicidad de Portugal en el programa.

De Sousa asegura que espera que un fiscal alemán estudie su caso, que fue ratificado en Italia tras ser recurrido, al igual que sucedió con el secuestro «ilegítimo» de Abu Omar. El día 28 de julio, el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales emitió una querella ante un fiscal federal alemán. Después de hablar con De Sousa, el Centro exigía una investigación sobre la rendición de Abu Omar, y sobre otros secuestros de la CIA. Todos los querellados eran antiguos funcionarios de la administración Bush que cuestionaban su participación en las torturas de Abu Omar y de otra víctima de una rendición — Abu Omar fue trasladado a la base aérea de Rammstein, en Alemania, antes de su rendición en Egipto —.

De Sousa es la segunda oficial de la CIA vinculada con la rendición de Abu Omar en ser detenida. Robert Seldon Lady, el jefe de la sucursal de la CIA en Milán, fue arrestado en 2013 cuando volaba rumbo a Panamá. Fue liberado rápidamente, y regreso a Estados Unidos antes de que Italia pudiera hacer nada para extraditarle. Todavía se desconoce los pasos que dio el gobierno de Estados Unidos para garantizar su regreso.

El pasado mes de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, celebró una audiencia en Estrasburgo. Se discutían, entre otras cosas, que Abu Omar no había sido indemnizado por su rendición y por las presuntas torturas de las que fue víctima en Egipto. Se espera que el Tribunal emita una decisión en diciembre.

