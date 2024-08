Los antivacunas comenzarán a usar mascarillas para ‘protegerse’ de los vacunados

Dentro de la comunidad antivacunas estadounidense, una nueva teoría podría incitar a los conspiradores a hacer lo impensable: usar una mascarilla y practicar el distanciamiento social.

Según la teoría, que se ha presentado en varias formas y versiones, las personas vacunadas “esparcen” proteínas peligrosas sobre las personas no vacunadas, causando muchos efectos secundarios, incluidos ciclos menstruales irregulares, infertilidad y abortos espontáneos. Esta idea es parte de la creencia más generalizada de que el COVID-19 es un medio para despoblar el mundo y las vacunas son un arma de exterminio masivo.

Los expertos han negado en repetidas ocasiones esta teoría, que se debe principalmente a la falta de conocimiento sobre cómo funcionan realmente las vacunas.

Por tanto, las antivacunas ofrecen ciertos remedios para protegerse de esta plaga, incluido el detestable distanciamiento social. Hace poco, en una transmisión en vivo, la influencer estadounidense Sherri Tenpenny instó a los oyentes a “mantenerse alejados de las personas a las que se les han administrado estas dosis, para siempre”.

Otro antivacuna estadounidense, el pediatra de Nueva York Larry Palevsky, propuso poner en cuarentena a los vacunados. “Los que han recibido este veneno”, dijo en otra transmisión en vivo, “están contagiando de algo a los que aún no se vacunan. Agregó que las personas vacunadas deberían llevar “un brazalete para reconocerlas y evitarlas en la calle”.

Otros conspiradores incluso están considerando usar mascarillas. En el foro de 4chan, un usuario escribe: “Necesitamos comenzar a usar mascarillas cuando estemos en contacto con personas que han sido vacunadas, porque están propagando el ARNm [la tecnología utilizada para algunas vacunas contra el COVID]. En Twitter, otro usuario pregunta: “¿Mi familia va a tener que usar mascarillas para protegerse de los vacunados?”.

Si bien esta teoría no tiene fundamento, el temor que está causando a los escépticos de las vacunas es muy real. Y donde hay miedo, se puede ganar dinero.

En una transmisión en vivo reciente, Judy Mikovits, una exinvestigadora científica antivacunas que saltó a la fama después de aparecer en el documental de conspiración Plandemic, habló extensamente sobre la teoría del “desprendimiento” viral de las personas vacunadas. También dijo que la echaron de un vuelo comercial porque llevaba una mascarilla de “plata coloidal”, que, según las instituciones de salud, “no tiene ningún factor de protección” contra el coronavirus. “¿Por qué creen que me sacaron del avión?”, pregunta. “Porque no me voy a enfermar, amigos. No me voy a enfermar”.

En resumen, para los antivacunas estas mascarillas son las únicas que funcionan tanto para el COVID como para la diseminación viral de las vacunas. Sin embargo, Drew, un investigador antifascista que fue el primero en señalar la postura sin precedentes de Mikovits sobre el tema, no cree que aquellos que siempre han estado en contra de usar mascarillas de repente comenzarán a usarlas. “De lo contrario, todas las consignas que repitieron el año pasado, como ‘quítate el bozal’, van a sonar ridículas”, dice.

A pesar de esto, la teoría sigue ganando terreno. Hace poco, una escuela privada de Miami prohibió a los maestros vacunados “interactuar” con estudiantes no vacunados. En abril, una tienda en Kelowna (una ciudad en la región de la Columbia Británica de Canadá) colocó un letrero que prohibía a las personas vacunadas ingresar a la tienda. Otro cartel también instaba a los consumidores a “quitarse el pañal de la cara” una vez dentro del establecimiento.

