¿Por qué estos anuncios recomiendan vinagre para agrandarse el pene?

Los anuncios que se publican en los sitios pornográficos de streaming suelen ser extraños. Esto es por diseño: tienen que competir con cualquier video de madrastras que estés a punto de ver, así que tienen que tirar de tus nervios oculares con imágenes de Elsa de Frozen desafiándote a no venirte. Los algoritmos que alimentan estos anuncios son bastante transparentes en la forma en que deciden lo que ves: si miras mucho contenido que involucre juguetes sexuales, es posible que comiences a recibir anuncios de una cubierta de masturbación Tenga, y si te gusta el hentai, verás mucho contenido generado por computadora. Si haces clic en uno de estos anuncios, verás más de lo mismo. Generalmente.

Sin embargo, de vez en cuando me persigue un anuncio que tiene tan poco sentido que no puedo evitar notarlo. Es completamente disonante, tanto con mis hábitos de visualización como con la realidad básica en sí misma. Últimamente, ese anuncio ha presentado de manera prominente el vinagre de sidra de manzana de la marca Bragg, sugiriendo que el líquido puede hacer que tu pene sea más grande y más duro.

Hay un par de versiones diferentes de este anuncio. Uno es una ilustración de un pene venoso e incorpóreo metido en una botella de vinagre de sidra de manzana Bragg, con un texto encima que dice: “Este truco extraño hace que cualquier pene aumente un 65%”. Se supone que el pene es enorme, pero cabe en la boca de la botella de vinagre, que en la vida real tiene solo 7.6 centímetros de circunferencia (para la botella de 473 mililitros). En otra versión, una mano diminuta vierte vinagre de sidra de manzana sobre otro pene, aunque esta vez está muy por encima del promedio, porque es más grande que la botella de Bragg, que mide 20 centímetros de alto y 15 de ancho. La tercera versión es un dibujo animado con un enfoque completamente diferente: una mano desliza un tampón en la botella de vinagre hasta quedar empapado, lo saca y lo mete en un trasero situado cerca. Hay una cuenta regresiva: tres, dos, uno… “¡PUM!” El pene venoso explota erecto, se sacude de un lado a otro y dispara su carga por todas partes. Increíble, de ser cierto.

El anuncio en sí ha existido durante años, al menos desde 2009, cuando alguien lo publicó en un foro. Ha vuelto a aparecer en Reddit y otros lugares desde entonces y sigue presente hoy en día; lo hemos visto activo en la red de sitios de Pornhub y en XVideos.

Pero el producto que venden estos anuncios no tiene nada que ver con el vinagre de sidra de manzana. Es difícil saber lo que vendían hace años, pero actualmente son para una pastilla llamada InstaHard. Los anuncios de vinagre de sidra de manzana te llevan a un video muy largo (me di por vencida después de verlo durante 40 minutos) narrado por un “terapeuta de parejas” llamado Bill, quien cuenta una historia compleja de cómo descubrió los secretos para despertar la mente dentro de su pene para alcanzar erecciones que (consensualmente) dejaron cojeando a su esposa. Según la información, las pastillas contienen varios “ingredientes naturales” que “simplemente restaurarán la función natural de tu pene al trabajar a nivel celular para reactivar su ‘cerebro’”. Esta idea del “CEREBRO DEL PENE” se repite varias veces a lo largo el video y es absolutamente divertida cada vez que la mencionan. En la sección de artículos citados para el video hay uno de CBS de 2008 que usa esta increíble frase para describir el sistema nervioso autónomo, que también controla funciones como la respiración y la frecuencia cardíaca (y las erecciones), pero no es un cerebro pensante situado literalmente dentro de la cabeza del pene.

Bill cuenta que los ingredientes que se encuentran en InstaHard, incluida la raíz de maca, la corteza de catuaba y la hierba de cabra en celo (Epimedium), producirán “hombres conquistadores de mujeres”. Según Bill, la “verdadera raíz” de los problemas en una relación radica en la “conexión entre la dopamina y el pene”, una afección que estos ingredientes aparentemente pueden solucionar. Todo esto, dice Bill, se le ocurrió después de años de hablar con médicos que no supieron cómo tratar su disfunción eréctil o la de sus clientes. InstaHard salvó algunos matrimonios y terminó con otros al darle a los hombres la confianza necesaria para marcharse. El propio Bill dice que cuando InstaHard entró en acción, hizo sangrar a su esposa dos veces, lo que no suena como un resultado particularmente saludable, pero está bien.

InstaHard se vende a 69 dólares la botella.

No estoy aquí para cuestionar la efectividad de los suplementos para aumentar el tamaño del pene: se ha demostrado que no funcionan. Pero las imágenes del vinagre de sidra de manzana son inquietantes. Los remedios populares que incluyen este tipo de vinagre han existido desde siempre. Bragg presume los beneficios para la salud del vinagre en su sitio web —que incluye una sección entera de “ciencia”— y promueve un “consejo científico asesor” que ayuda a Bragg con una “dosificación eficaz”.

Podría ayudar un poco a regular los niveles de azúcar en la sangre y a matar la salmonela en tu ensalada, pero no curará el cáncer ni reducirá la presión arterial (aunque las personas también lo beben erróneamente por esas razones). También es omnipresente en el mundo de los remedios para la disfunción eréctil: al buscar en Google “aumento del pene con vinagre de sidra de manzana” aparecen más suplementos y remedios de apariencia dudosa.

La idea de que algo de tu alacena podría concederte mágicamente un enorme pene es tentadora. ¿Remojar el pene en vinagre de sidra de manzana podría agrandarlo? ¿No… ardería? ¿Mucho? ¿Y si lo introdujeras en el recto? Les pregunté a los expertos.

El enfoque externo: ¿Es buena idea remojarte el pene en vinagre de sidra de manzana?

Yael Cooperman, doctor en medicina y editor médico de Ro Health Guide, habló recientemente sobre el remedio popular de tomar vinagre de sidra de manzana para la disfunción eréctil. “No hay ninguna evidencia de que el vinagre de sidra de manzana aumente el tamaño de tu pene, pero podrías terminar con un daño grave allí abajo si lo intentas”, dijo Cooperman. “Ha habido oleadas de afirmaciones sobre los beneficios del vinagre de sidra de manzana y cómo puede ayudar con varias afecciones, desde la diabetes hasta la disfunción eréctil, pero la investigación no respalda dichas afirmaciones”.

De hecho, sumergir tu pene en vinagre podría quemarlo. Cooperman dijo que la investigación sobre el vinagre de sidra de manzana como tratamiento tópico para una afección de la piel llamada dermatitis atópica mostró que en realidad daña la piel donde se aplicó. “Sumergir la piel no solo no ayudó, sino que el tratamiento causó irritación y daño a la integridad de la barrera cutánea, aumentando el riesgo de infección. Eso ocurrió cuando lo aplicaron en el brazo”, dijo. “La piel del pene es más delicada. Es probable que te cause ardor y te provoque daños graves en la piel, permitiendo que las bacterias puedan infectarte”.

Tony Chen, doctor en medicina y profesor asistente clínico en el departamento de urología de la Escuela de Medicina de Stanford, se especializa en la salud sexual de los hombres. Chen dijo que debido a que el vinagre de sidra de manzana es un ácido débil, debes mantenerlo lejos de tus genitales. “Ha habido reportes de quemaduras químicas con la aplicación del vinagre de sidra de manzana en el rostro y me imagino que podría presentar riesgos y causar daños similares si te lo colocas en el pene”.

¿Qué hay de este anuncio con el tampón empapado en vinagre que se introduce en el recto? Hipotéticamente, ¿qué podría provocarte?

Nada bueno, de acuerdo con los médicos.

“No conozco ningún beneficio para la salud basado en evidencia, pero también me preocupan las irritaciones químicas o las quemaduras en la mucosa anal debido al contacto prolongado con el vinagre de sidra de manzana”, señaló Chen.

“El vinagre puede dañar el delicado revestimiento del colon, causando sangrado y úlceras extremadamente dolorosas”, dijo Cooperman. “Además, cualquier daño a tu colon puede permitir que las bacterias que viven en tu sistema digestivo entren en tu torrente sanguíneo, causando una infección grave y potencialmente mortal”.

Bien, entonces podría ser dañino. Pero suponiendo que estás listo para arriesgarlo todo… ¿podría también agrandarte el pene?

Chen dijo que no podía pensar en “ningún mecanismo plausible” por el cual el vinagre de sidra de manzana pudiera aumentar el tamaño del pene. Según Chen, debido a que el vinagre tiene un componente de ácido acético y propiedades astringentes, tendría más sentido que encogiera la piel, “pero eso teóricamente conduciría a una disminución, no a un aumento en el tamaño del pene”. En lugar de introducirte un líquido ácido por el ano o por la uretra, habla con un médico que se especialice en disfunción eréctil o salud sexual. “Hay muchas terapias seguras, efectivas y probadas para la disfunción eréctil que tu médico puede adaptar a tus necesidades”, dijo Chen.

“El vinagre de sidra de manzana no hará que tu pene sea más grande”, aclaró Cooperman. “No como ungüento, loción, alimento, enema ni pastilla. No lo hagas”.

Otro urólogo, que pidió permanecer anónimo para este artículo, lo resumió: “¡El vinagre de sidra de manzana no aumentará el tamaño de ningún pene! Supongo que en cantidades diminutas pertenece a los aderezos para ensaladas, no a los penes”.

Me comuniqué con Bragg para comentar si respaldan su producto para aquellos que buscan un pene más grande a través de medios cuestionables, y realizaré una actualización si recibo una respuesta.