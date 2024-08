Aparece un nuevo monolito misterioso en Rumania

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Una estructura casi idéntica al ahora famoso monolito de Utah fue hallada al otro lado del mundo en Rumania. Esta pieza está cubierta por lo que parecen ser garabatos de bucle deliberadamente trazados y tiene aproximadamente la misma altura que su gemelo de Utah. El monolito europeo está situado a solo unos metros de una antigua fortaleza daciana, según The Daily Mail.

Sigue siendo plateado y brillante, y sigue recordándonos bastante a una escultura de John McCracken. McCracken fue un hábil artista minimalista que murió en 2011, según The New York Times. El hijo del artista contó a The Times que su padre había hablado sobre crear arte en lugares remotos antes de su muerte. La teoría no es concluyente, pero la galería David Zwirner, que ha albergado la obra de McCracken durante décadas, dice que efectivamente es una pieza de McCracken.

Los funcionarios de la Oficina de Administración de Tierras de Utah anunciaron la desaparición del monolito estadounidense durante el fin de semana. Ahora no queda rastro de la estructura en el lugar. Sin embargo, curiosamente, parece ser que el monolito estuvo escondido a plena vista durante un tiempo. Un usuario de Reddit que se hace llamar Bear_Fucker buscó en los archivos de Google Earth y encontró pruebas convincentes de que la estructura ya estaba instalada hace cinco años.

Imagen: Bâtca Doamnei

Primero encontró las coordenadas geográficas de la estatua. En un comentario sobre una publicación en la que solicitaban encontrar la ubicación del monolito, Bear_Fucker explica que la roca roja de Utah fue una señal reveladora. Pero ahí es donde terminan las pistas sencillas. La forma de la roca y su textura (“roca plana versus inclinada, lo que indica una mayor altura en una cuenca con agua poco frecuente”, explica) jugaron un papel clave en determinar la ubicación. Por último, el usuario de Reddit miró la trayectoria de vuelo del helicóptero, que comenzó en Monticello, Utah, según la publicación, y la siguió hasta que el helicóptero se desconectó del radar.

“Por lo general, esto quiere decir que cayó por debajo de la altitud de exploración del radar”, escribe. “A partir de ahí, sé que estoy buscando un cañón orientado al sur/este con rocas rojas/blancas redondeadas, muy probablemente cerca de la base de un risco/meseta más grande, probablemente cercano a la parte superior de una cuenca hidrográfica y con un área plana adecuada para el aterrizaje de un helicóptero AS350. Sí… soy un nerd”.

En total, el comentario afirma que al geodetective le tomó 45 minutos resolver este caso. En un mensaje directo a Motherboard, explica que las imágenes de Google Earth anteriores a 2016 no muestran ningún monolito. Sin embargo, en imágenes posteriores, la sombra del pilar es visible en la roca circundante y la vegetación de la zona está aparentemente despejada.

Imagen: Bâtca Doamnei

En la publicación original de Reddit, alguien le pregunta a Bear_Fucker si trabaja para el FBI. “Me encantaría trabajar en la NSA o en algún lugar donde pudiera aplicar mi talento estúpido”, respondió. “Pero no, no tengo vínculos con ninguna agencia gubernamental”.

Aún no sabemos de dónde vino el monolito de metal, pero fue descubierto a principios de este mes por un equipo de biólogos y oficiales del Departamento de Seguridad de Utah mientras realizaban un estudio de borregos cimarrón desde un helicóptero. El equipo vio el objeto brillante desde el cielo y procedió a aterrizar para investigarlo.