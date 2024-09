Aparecen vídeos de alpinistas huyendo de una avalancha en el Everest tras el terremoto

Tras las terribles secuelas del terremoto de Nepal que alcanzó una magnitud 7,8 grados, han comenzado a aparecer imágenes de alpinistas en el Everest huyendo de una avalancha y de cómo los heridos han sido transportados con helicópteros desde el pico más alto del mundo.

Los alpinistas describen la caótica situación, mientras la avalancha se dirige al campamento base donde se reúnen turistas, alpinistas y sherpas que preparan las expediciones para escalar la montaña más alta del mundo.

Un vídeo capturado por un escalador alemán muestra los momentos terroríficos tras el terremoto cuando una inmensa avalancha de nieve golpea el campamento base después de descender a toda velocidad por la montaña.

Un escalador llamado Jelle Veyt ha publicado otro vídeo que muestra el momento en que el alud se precipitó hacia él desde la montaña, lo que provocó muchos comentarios en Facebook para buscar información sobre el estado de otros alpinistas en la montaña.

La cuenta de Facebook del compañero de escalada de Veyt, identificada con el nombre de Carsten y la cuenta «Use the World», han explicado su vivencia en la montaña desde que el terremoto golpeara esta zona del norte de Katmandú el sábado a las 11h mañana. Carsten publicó fotos y vídeos de la avalancha que baja desde la montaña hacia él en el campamento base, así como actualizaciones de la información sobre los cientos de montañeros atrapados en la montaña.

«Todavía hay cientos de personas atrapadas en la montaña en el campamento 1 y 2, y en poco tiempo van a quedarse sin combustible y alimentos, hasta que se no se establezca una nueva ruta a través de Khumbu Icefall, no hay forma de hacer que la gente regrese al campamento base. Se podrían rescatar a unos pocos con helicóptero, pero no los cientos que están atrapados», explicó.

Un escalador llamado Sean Wisedale describe los momentos angustiosos después de que el terremoto sacudiera Everest y sus alrededores.

‘El horror fue inimaginable. Se quedó completamente oscuro y estábamos apiñados en torno a la esperanza de no ser aplastados con vida’

«El origen de la avalancha está en el pico vecino de Pumori. Un gran bloque de hielo se desprendió y y su estruendo llegó al Campo Base. Se levantaron rocas y que golpearon en los cientos de tiendas de campaña del centro del campo y que se extendió sobre el glaciar Khumbu,en el otro lado «, escribió «Todos nos escondimos en las tiendas para estar más seguros y protegidos. El horror fue inimaginable, ya que se quedó completamente oscuro y estábamos apiñados en torno a la esperanza de no ser aplastados con vida. La tienda se levantó. Un minuto más tarde todo había pasado, pero todos sabíamos que iban a haber víctimas».

Muchos de los alpinistas de la montaña que se vieron atrapados en las avalancha han sufrido heridas en la cabeza a causa de las rocas arrastradas por la caída de la nieve, dijo Carsten. También describió como un equipo del ejército indio se vio obligado a permanecer cuerpo a tierra cuando una avalancha se vino sobre ellos mientras subían hasta la cascada de hielo. Todos sobrevivieron, dijo.

Los grupos en el campo base comenzaron rápidamente una operación de búsqueda y rescate y transformaron parte de la montaña en un helipuerto para comenzar la evacuación de los heridos graves.

Associated Press informó que el primer grupo de 15 sobrevivientes de la montaña había sido evacuado de manera segura a Katmandú y estaban siendo tratados por heridas leves Se teme que existan decenas de desaparecidos y muertos.