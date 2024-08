Aparentemente, después de todo el drama, ‘Joker’ es muy mala

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Este año, pocas películas han sido más esperadas y comentadas que Joker, de Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix. Después de una avalancha inicial de críticas positivas —”una película audaz”, como la calificó Deadline—, la película ha pasado el último mes sumida en una controversia debido a las afirmaciones de que podría incitar a la violencia en la vida real, con advertencias tanto del FBI como de la milicia estadounidense acerca del posible surgimiento de olas de violencia incel. Estas reacciones han provocado exabruptos emocionales por parte del propio Phoenix y quejas de Phillips sobre los efectos de la “cultura de la concientización” en la comedia. El período previo a Joker fue intenso y, francamente, agotador, pero lo que podemos esperar de todo esto, como mínimo, es una buena película.

Para pesar de todos los que han estado al tanto de los giros y vueltas de Joker hasta la fecha, parece que ese no es el caso. La película se estrenó este fin de semana, y las reseñas de los críticos ya están aquí. En general, no parecen ser muy favorables, de hecho, algunas son absolutamente brutales. Al momento de escribir este artículo, la película tiene 69% en Rotten Tomatoes, lo cual aún la mantiene en la categoría de “certified fresh”, pero no es tan buena como uno podría esperar después de todo el revuelo que causó.

Reseñas favorables

Josh Wilding, ComicBookMovie.com

Joker definitivamente tiene influencia de los libros de cómic y para los fanáticos hay mucho que apreciar aquí. Aunque no presente al villano que es enemigo férreo de Batman, en esencia esta película es una clase magistral de actuación y cinematografía.





Kurt Loder, Reason

La posibilidad de secuelas innecesarias siempre es desalentadora; pero Joaquin Phoenix lo hace tan bien aquí, y la estructura de la trama de la película es tan ingeniosa, que incluso podrías llegar a preguntarte qué es lo que pasará después.





John Wenzel, The Denver Post

Para cuando la película alcanza su punto de máxima convulsión en toda la ciudad, Phillips ya ha hecho todo lo necesario para mostrarnos cómo las cosas terribles tienden a engendrar cosas más terribles, pero también cuán geniales pueden verse esas cosas cuando se filman con puestas de sol y luces parpadeantes de fondo. Quizás la afirmación más sombría de “Joker” es la que es más difícil de refutar: que el horrible mundo que habita Fleck, y por extensión el nuestro, es justo el que merecemos.

Reseñas desfavorables

Richard Brody, The New Yorker

“Joker” es una película ‘wannabe’ que quiere ser todo para todos los espectadores, que además imita la noción de agregar sustancia cuando en realidad solo la resta. “Joker” es la experiencia visual de un extraño y aletargador vacío.

A.O. Scott, The New York Times

“Joker”, un ensayo vacío y turbio en el estilo de segunda mano y la filosofía de segunda clase, que en realidad carece de ambos. Embelesada con la noción de su propia audacia —como si lo deliberadamente incómodo fuera una forma de valentía artística—, la película parece temer a su propia sombra, o al menos a la más tenue sombra que tenga algún tipo de relevancia real.

Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

El sufrimiento literal no se puede transmitir de la pantalla a la audiencia, pero la ansiedad sí, y la producción es un generador continuo de ansiedad, un pobre sustituto de la complejidad dramática. Si no te sientes suficientemente ansioso en tu vida, “Joker” podría ser la respuesta que buscas. De lo contrario, encuentra otra cosa con qué entretenerte.

Peter Bradshaw, The Guardian

La mayor decepción del año ha llegado. Emerge, con un egocentrismo extrañamente adulto, de la fiebre de la temporada de premios de festivales como el giro refinado de una marca establecida de la cultura pop.

Dana Stevens, Slate

Joker es una mala película, sí: es predecible, es un cliché que está profundamente arraigado en otras películas mejores, y fue escrita de manera tan exagerada que llega al punto de ser una parodia de sí misma.

Jake Coyle, Associated Press

Sin embargo, “Joker” es una mezcla calculadamente combustible, diseñada, como su personaje creador de caos, para causar revuelo. Para provocar y distorsionar. Desearía que fuera tan radical como cree que es.

Glen Weldon, NPR

Joker plantea la transformación de Arthur en un asesino en masa como algo inevitable. No es una elección; es algo que el mundo le hace. Como resultado de su pasividad, la historia se convierte en algo así como una cadena de indignidades de las que Arthur es víctima hasta que, un día, heroicamente (?), deja de serlo. Entonces, rápidamente se vuelve predecible para después volverse repetitiva, y finalmente aburrida.

Vale la pena señalar, por supuesto, que la recepción de la audiencia de Joker hasta ahora ha sido mucho, mucho más positiva que la respuesta de la crítica, pues le ha otorgado a la película un puntaje de audiencia en Rotten Tomatoes del 93%. En última instancia, si todas las discusiones y el drama en torno a Joker valen la pena o no, es algo que los espectadores deberán decidir por sí mismos, y la película, a pesar de todo, seguramente será un contendiente importante de la temporada de premios. En caso de que te lo hayas perdido, puedes ver el trailer de Joker aquí.