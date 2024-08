Aphex Twin sonó un remix de “Paleta” de Wisin y Yandel y tú sigues chillando

Si hiciéramos un concurso de quién es el artista que más quieren disfrutar en vivo los chilangos, según lo que he escuchado en cada lugar que camino, como y bebo en la Ciudad de México, sin duda ganaría por goleada el señor Aphex Twin. Es impresionante y quizás coyuntural; pero gracias a Ceremonia, estos maullidos de media noche han sido escuchados y estará cerrando ese festival junto a Massive Attack, visitando por segunda vez América Latina, después de un concierto en Sao Paulo en 2001. Me duele la cabeza de pensar en las historias de Instagram que saldrán ese día.

Richard D James seguro tiene un gusto musical impecable. Y como todo ser humano sensible y de bien, se dejó embelesar por las deliciosas y tiernas mieles de Wisin y Yandel. Si no hubiese sido seducido por ellos, todo su discurso para mí hubiese dejado de tener tanto valor. “Paleta” es una de las canciones icónicas de cuando el reggaetón no era tan popular. De cuando el reggaetón era mal visto y destruido por insultos clasistas. Entonces, en el 2019, cuando es la música más sonada en el planeta, hace sentido que uno de los productores más importantes de los últimos treinta años haga sonar un reggaetón OG como este en el Primavera Sound.

El video son casi 2:45 segundos de cosas bonitas. Sí, es un remix de Kamixlo, esta versión de “Paleta”, pero no deja de ser un gesto elocuente. El momento en que llega el grito de “Yandel” es la realización más hermosa del dominio del reggaetón en la música popular en lo que va el 2019. Haber estado ahí probablemente te haga entender más de globalización y música pop que cualquier clase magistral de Berkeley.

Y bueno, sin más que decir, ahí está Aphex Twin sonando este remix de “Paleta” de Wisin y Yandel.

