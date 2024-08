Aphex Twin y su influencia en la electrónica latinoamericana

Honestamente creo que es más fácil conseguir una entrevista con cualquier presidente de cualquier país del Occidente conocido, que con Richard D James alias Aphex Twin, alias Afx, alias otros seudónimos conocidos y desconocidos. Sea con drum n’ bass, techno ácido, idm o un ambient incómodo, su música es un género en sí mismo. Cuando Richard o Aphex o Afx saca un disco y otorga una entrevista y da una serie aislada de shows en los que destornilla cerebros profesionalmente, no solamente es leído como un anonimato al estilo The Residents sin disfraz, también como una señal de que RDJ necesita de sus seguidores mucho menos que el músico promedio. Y así está bien.

La segunda visita de Aphex a Latinoamérica ––después de haber visitado Sao Paulo en 2001–– tiene un significado alto para más de una generación de freaks de sintetizadores modulares y cajas de ritmo analógicas, de DJs y de gente que no toca ningún instrumento pero ve en RDJ una reencarnación psicoactiva de Debussy mixturado con un vikingo extraterrestre cansado, en clave de Mad Max esquina Banksy distópico millennial.

Aphex en vivo en Londres 22.6.17: Unos acordes de contrabajo entrecortados y amenazantes marcaron el comienzo del show bajo una enorme cantidad de luces blancas y los lasers sincopados y apuntados en direcciones múltiples, que atacaron al público del festival Field Day: estudiantes universitarios, veteranos de fiestas techno, todos intentando bailar un ritmo entrecortado que mutilaba al beat. Intentando mantener ese tempo imposible la audiencia parecía diminuta, presa de un ataque severo a los sentidos.

Aphex es considerado post-rave y a la vez un producto de la cultura techno. Ahora también es post-raver, un espectáculo que necesita de una nueva especie para ser disfrutado plenamente.

Cristiano Monga

Foto de Carolina Lucero

Cristiano es un músico brasileño-argentino que reside en Berlín y se presenta bajo el alias Eyes Gone: “Llegué a la ciudad en octubre, sin trabajo y Aphex sale el doble de una entrada para cualquier recital ‘normal’ y 4 veces la entrada a un boliche techno prestigioso, salía 60 euros. Entonces en mi cabeza ya había borrado la posibilidad de ir, pero el día de la fecha me mandé al lugar aunque estaba la entrada agotada hace mucho tiempo. Unos desconocidos me llevaron desde la estación de tren hasta el lugar, conseguí una, entré y fue una de las mejores cosas que ví en mi vida. El final sobre todo fue algo de no creer, como si tocaran 10 Whitehouse al mismo tiempo mientras vuela por el aire el carrito de un parque de diversiones y yo adentro del carrito”.

Wilder González

Antes de ser el músico experimental más masivo del planeta, Aphex prendió como un virus en pequeños círculos musicales de Latinoamérica. Wilder Gonzalez, músico y periodista de Lima, reconstruye la influencia de Afx en tierra peruana: “En los años 90 estaba Kollantes haciendo música al estilo de Come To Daddy. Recién en el 98 empezaron las raves. También estuvo Evamuss. A partir del 2000 salieron más locos, hasta llegar a la gente del sello Chip Musik, Xtredan, Alcaloide, etc. etc.“.

Mente3000

Mente3000, responsable del sello Infinito Audio en Santiago de Chile, recuerda su primer encuentro con el disco Selected Ambient Works 2: “Rayé. Mi vida cambió completamente. Yo estaba metiéndome en la música electrónica de los años 90. Meat Beat Manifesto, Autechre, Lfo, pero este CD hizo que entrara en sintonía con un grupo de gente que hoy en día siguen siendo mis amigos musicales. A mi generación la marcó bastante; de la misma manera con el sello Rephlex. Si tocará en Chile me gustaría que fuera en El Cajón del Maipo, en una rave al aire libre”.

Guillermo León

Guillermo León, bajista de la banda de Barranquilla Astronova: “Aphex me mostró que cuando uno quiere hacer música, encuentra como hacerlo con los objetos o máquinas más inesperadas, como una silla arrastrándose o tijeras. También me enseñó a apreciar y estar pendiente de los detalles. Si tocará en Bogotá, se llena”.

Mau Bigliante

Mau Bigliante, DJ y uno de los organizadores del ciclo Rio: “Hay algo que siempre me sucede escuchándolo, un estado de abstracción continua. Sus trabajos tienen una complejidad cuyo resultado final se traduce en una simpleza total, un logro para cualquier artista. Tuvo su efecto en Uruguay y no solo en el techno. Si Aphex tocará en Uruguay pondría en el line-up a Lechuga Zafiro”.

***

Mientras muchos músicos de la región echaron un clavado al fondo de sus billeteras para intentar una peregrinación a México en abril, los dejamos con esta conclusión disidente a cargo de Monga: “Me da la sensación de que no tuvo tanta influencia en el techno de ningún lado, porque es un mundo aparte dentro de la música, cuando algo se parece un poco a Aphex pierde el encanto. Hay una influencia marcada, un caso similar sería el de The Fall, cuando veo que algo supuestamente está influenciado por The Fall lo considero una copia, son artistas que en cuanto los copias quedas como un boludo. Es tan único que casi no tiene influencia sobre los demás, no hay mucha música con la que pase eso, Aphex nunca se queda quieto.”

