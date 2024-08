Haz lo que puedas por apoyar la huelga contra el cambio climático

Es normal sentir que está todo perdido en lo que respecta a la crisis medioambiental.

Vivimos en un mundo en el que nuestros líderes electos son capaces de declarar una emergencia climática y, acto seguido, aprobar la construcción de un enorme oleoducto, brindar apoyo a las compañías de hidrocarburos o dar luz verde a la construcción de un túnel que empeorará la calidad del aire en un área en la que ya se han registrado niveles de contaminación superiores a lo permitido. Un mundo cuyos líderes han negado categóricamente la necesidad de tomar cartas en el asunto, han rechazado ayudas económicas para combatir los incendios que están destruyendo la Amazonia porque priorizan su orgullo a las vidas de 7500 millones de personas.

Todo muy deprimente y poco esperanzador.

Pero no podemos darnos por vencidos; si nos rendimos, ya podemos ir despidiéndonos de la Tierra. Todos y cada uno de los individuos que habitamos este planeta debemos reconocer el problema como lo que es: la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad, más urgente que cualquier tratado comercial

Por eso, a principios de año, en VICE tomamos la decisión de intensificar considerablemente la cobertura sobre el cambio climático; por eso, esta semana nos estamos centrando en fenómenos medioambientales extremos de todo el mundo; por eso colaboramos, junto con otros 250 medios, en Covering Climate Now, una iniciativa cuyo objetivo es impulsar la cobertura de la crisis medioambiental; y por eso apoyamos la huelga mundial por el medioambiente que se celebra del 20 al 27 de septiembre.

Hay cambios a título individual que pueden suponer una diferencia para nuestro planeta, como pasarse a una dieta vegetariana y, sobre todo, evitar coger aviones. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad recae sobre los Gobiernos y las políticas que estos pueden y deben aplicar. Al final todo depende de que los 20 países con la mayor tasa de emisión de carbono adopten alguna variante del Green New Deal, una tarea nada sencilla, pero vital si queremos evitar que todo se vaya a la mierda.

Tomar medidas en ese sentido no resulta nada atractivo para esos países, porque a) requeriría mucho trabajo y b) no sentaría muy bien a la industria energética, un sector tremendamente poderoso con gran influencia política. Para que se tomen medidas, debemos recordar a los Gobiernos —que, no lo olvidemos, están ahí para servir al pueblo— que sus ciudadanos no quieren morir de forma horrible en una guerra por el agua.



Una forma de hacérselo saber es no ir a trabajar y salir a manifestarse, o colaborar con algunos de los movimientos activistas que se han creado para exigir a los Gobiernos que hagan algo con el problema de la crisis medioambiental. Si no puedes hacer huelga en el trabajo, existen otros modos de colaborar con la causa.

Sea lo que sea, tienes que hacer algo para salvarnos a todos, porque ahora mismo, eres tu única esperanza.

