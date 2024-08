¿Cómo aprender a aceptar nuestras culpas y asumir nuestras responsabilidades?

Todos conocemos a alguien que nunca, nunca se equivoca: el padre cuya frase típica es “porque lo digo yo”, la pareja que se transforma en capitán del equipo de debate, el compañero de trabajo con una enciclopedia de excusas convenientes o el amigo que se ríe ante cualquier intento de tener una conversación seria. Puede ser difícil lidiar con alguien que elude la responsabilidad por sus errores o traspiés… y es aún más difícil reconocer ese tipo de comportamiento en nosotros mismos.

“Al darle una retroalimentación amable —tal vez en una revisión de desempeño, o en una mención por parte de una pareja o un amigo de esta conducta como patrón—, una persona realmente dispuesta a dar un paso atrás, hacer una introspección y trabajar sobre sí misma, puede notar su error y hacer algo al respecto”, le dijo a VICE Andrea Bonior, psicóloga clínica y autora de Detox Your Thoughts [Desintoxica tus pensamientos]. Aún así, tomar en cuenta esa “retroalimentación amable” y actuar en consecuencia es algo de lo que es más fácil hablar que realmente llevarlo acabo. “Puedes estar muy condicionado a tener una reacción instintiva de comportamiento, en la que simplemente acostumbres evadir la culpa. Puede ser muy, muy difícil para algunas personas asumir la responsabilidad por sus actos porque nunca antes lo han hecho”, dijo Bonior.

Ya sea que te hayan dicho que regularmente eludes tu responsabilidad o que hayas sido tú quien ha tratado de transmitir ese mensaje, averiguar por qué podría ser difícil para alguien asumir su culpabilidad es el primer paso para aceptar y encarar este patrón de conducta. “Es un desafío mantener una relación sana con alguien que se niega a asumir su responsabilidad”, le dijo a VICE Barrie Sueskind, terapeuta matrimonial y familiar. “Es importante controlar nuestras expectativas para que no nos frustremos cada vez que esto suceda. Si alguien ha demostrado tener una capacidad limitada para la compasión y la conciencia de sí mismo, no desperdicies tu energía implorando que reconozca tu perspectiva y acepte su culpa”.

A continuación, te damos una guía para que puedas descubrir lo que tú (¡o alguien más!) hace cuando se niega a asumir alguna responsabilidad, y cómo decidir si vale la pena o no intentar romper ese ciclo.

En tu infancia te culpaban constantemente de cosas

Si bien eludir constantemente la culpa por cosas pequeñas, como olvidar apagar el aire acondicionado o llevar una broma pesada demasiado lejos, puede parecer algo puramente egoísta o mezquino, los expertos dicen que ese tipo de respuesta en realidad puede ser resultado de una situación dolorosa. “A muchas personas se les educa para creer que aceptar la culpa por sus malas acciones disminuye su valor inherente y las hace indignas de amor”, dijo Sueskind. “En algunas familias, portarse mal o cometer errores puede significar recibir castigos severos. Los peores castigos incluyen la pérdida de amor, afecto y atención. Los adultos que sufrieron estas dolorosas consecuencias en la infancia a menudo evadirán sus culpas a toda costa, porque asocian la aceptación de la responsabilidad con la ruptura de relaciones importantes”.

Puede ser difícil descubrir este tipo de patrón en, digamos, una relación con un compañero de trabajo, dado que es menos probable que sean muy cercanos emocionalmente, pero si le conoces lo suficiente como para creer que se trata de este tipo de historia, podría valer la pena que le hagas saber que su relación es un espacio seguro para responsabilizarse por sus errores, asumiendo tú primero tus errores. “Una de las mejores formas de enseñar a las personas es convertirte en modelo del comportamiento que quieres fomentar, así les demuestras que está bien reconocer cuando se equivocan o cometen un error, y que hacerlo incluso puede sanar una relación rota”, dijo Sueskind. Esto podría significar confesar que olvidaste alimentar al gato, u ofrecer una disculpa inmediata y sin condiciones cuando llegas tarde a un compromiso para comer. Se trata de pequeñas cosas que dejen en claro que en esta casa nos equivocamos ¡y está totalmente bien aceptarlo!

Esperas ser perfecto en todo

Si la idea de equivocarte en algo socava la visión que tienes de ti mismo, es posible que vivas bajo el peso del perfeccionismo, un rasgo de personalidad que gira en torno a la necesidad de alcanzar la perfección o, al menos, parecer perfecto ante los demás. El perfeccionismo es una característica que los Baby boomers y los empleadores suelen promover como una cualidad positiva, pero en realidad… ¡apesta!

“Para ciertas personas, suele ser muy amenazante aceptar la responsabilidad, porque tal vez ya son tan inseguras, o su ego es tan frágil, que piensan: si hago algo mal, entonces no valgo nada“, dijo Bonior. “[Cometer un error] significa que todas las creencias que tienen sobre sí mismos, como que son inteligentes, competentes o buenos amigos, se derrumban porque se rigen por el tipo de perfeccionismo de ‘todo o nada’: si soy un buen amigo, nunca decepciono a la gente o si soy una persona inteligente, nunca arruino un proyecto”.

Lo malo de ser perfeccionista es que, en algún momento, no cumplirás con tus propios estándares, y al aferrarte a la idea de que tienes que ser un operador infalible e ir por la vida siendo impecable, es posible que también dañes a las personas que te rodean.

Tienes mentalidad de víctima

Si genuinamente crees que eres la parte agraviada en todos los conflictos que se te presentan, tengo malas noticias para ti: te equivocas. De hecho, probablemente una persona así ni siquiera leería este artículo, así que explicaré qué es la “mentalidad de víctima” para quienes tenga que lidiar con alguien así: es la convicción de que todos los demás están equivocados y tratan de perjudicarle, y que cualquier concesión que haga en ese sentido es una amenaza para su supervivencia.

“Las personas que carecen de conciencia de sí mismas tienen dificultades para aceptar la culpa”, dijo Sueskind. “Para algunas personas resulta difícil reconocer su papel en cualquier conflicto y tienden a culpar a otras personas y circunstancias, en lugar de reconocer su participación”. Si esto te recuerda a alguien que conoces, simplemente debes saber que probablemente no sea un patrón malicioso de comportamiento. De hecho, Sueskind lo calificó como un comportamiento “inmaduro” que lleva a las personas a sentirse “impotentes, enojadas o deprimidas, o las tres”.

¿Cómo responder ante esta conducta?

Si la relación se vuelve tóxicas, ponle fin

Primero: piensa seriamente si este comportamiento evasivo es algo con lo que realmente deseas, o deberías, lidiar.

“Es importante analizarlo en términos de costo-beneficio: ¿Es algo con lo que realmente puedo vivir?, ¿quiero vivir con esto? y ¿realmente quiero intentar trabajar en esto aunque la otra persona no esté dispuesta a trabajar en ello?”, dijo Bonior. Obviamente, hay algunas relaciones que son más fáciles de terminar que otras: la evasión de la culpa puede ser un motivo decisivo para el rompimiento de una relación romántica, pero es posible dejarla pasara en una amistad distante. En el caso de un familiar, podría valer la pena tener una conversación seria al notar este tipo de patrón, pero si se trata de un compañero de trabajo, lo mejor es alejarse.

Bonior también dijo que evadir la culpa puede convertirse en un comportamiento abusivo si la evasión se convierte en un acto de control, o si la persona en cuestión constantemente te echa la culpa y usa esa culpa para aislarte de otros seres queridos o hacerte sentir tan mal contigo mismo que te quedes en una situación riesgosa para ti. “He visto muchas relaciones en las que alguien hace creer al otro que todo es culpa suya”, dijo. “Por ello, creo que también debes vigilar tus propias reacciones, porque con el tiempo, el que te repitan constantemente que la culpa es toda tuya, podría deformar tu perspectiva y podrías empezar a asumir más culpas de las que deberías”.

Asegúrate de enfocarte en lo que realmente necesitas

Si la evasión de alguien no parece tener una intención coercitiva o maliciosa, hay otras formas de afrontar ese comportamiento, la mayoría de las cuales implican dejar de lado la necesidad de buscar culpables.

Bonior dijo que, en cualquier conversación que tengas, es esencial que las declaraciones las hagas en primera persona para dejar en claro que no se trata de un ataque. Así tenemos que decir, “Me confunde que cuando te pregunto por qué no lavaste los platos como prometiste, me culpes por tener ‘utensilios de cocina delicados’”, es mejor que decir “¡Nunca lavas los platos y siempre se te ocurren las excusas más extrañas y tontas!”. “Es un cliché, pero realmente ayuda, porque las personas que son propensas a evadir su responsabilidad se pondrán a la defensiva con mucha facilidad”, añadió Bonior.

Sueskind dijo que si evitar la culpa es un mal hábito del que alguien parece no tener intención de desprenderse, vale la pena dejar de tener como objetivo final la aceptación de la culpa y mejor concentrarse en un objetivo distinto. “Haz solicitudes específicas que den resultados prácticos”, dijo. “¿Qué quieres sacar de la situación más allá de que alguien se declare culpable? Ofrece soluciones claras al conflicto y establece expectativas para avanzar.

También puede ser útil que reconozcas tu parte de responsabilidad en un conflicto o una situación desagradable, incluso si la otra parte involucrada no hace lo mismo. “Asumir tu responsabilidad en una situación dada puede no llevar a que la otra persona a haga lo mismo, pero te permitirá actuar en una dinámica que esté bajo tu control en lugar de que estés a merced de alguien que es poco probable que reflexione sobre su culpabilidad o tome medidas para mejorar la relación”, dijo Sueskind. “Asumir nuestras responsabilidades y culpas es un ingrediente esencial para la superación y el crecimiento personal. Es liberador reconocer que puedes ser imperfecto y seguir siendo digno de amor y respeto”.