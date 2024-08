Aprende cómo hacer sándwiches que durarán un año

Si eres un superviviente, te preparas para el juicio final o simplemente quieres hacer algo terrible, entonces tenemos el proyecto perfecto para ti. En lugar de hacer un sándwich que podrías comer y disfrutar al instante, Andy George, presentador de «How to Make Everything» (Cómo hacer todo) subió un video a YouTube que te ayudará a preparar un sándwich que podrás guardar hasta el próximo año.

¿Por qué querrías hacer algo así? ¡Quién sabe! Pero George hace lo mejor que puede para explicar la razón de por qué la comida se echa a perder, lo que puedes hacer para retrasar el proceso de descomposición causado por las bacterias y cómo detenerlo por completo. Antes de ponerse el delantal e ir a la cocina, consulta a Daniel O’Sullivan, profesor de microbiología de la Universidad de Minnesota para hablar sobre levaduras, moho y bacterias.

George y O’Sullivan deciden que las mejores opciones para preservar un sándwich durante más de un año es tomar los ingredientes y tratarlos con ahumado, sal, deshidratación o en escabeche. George intenta todas estas técnicas, generando así varias posibilidades para escoger, aunque es posible contraer botulismo a cada paso. (Asimismo, cubre otro grupo de los mismos ingredientes con preservativos químicos, pero advierte que él no los usa «de manera adecuada» y que también utiliza «cantidades más altas que las recomendadas para comer».

Entonces, permite que todo se añeje durante cuatro semanas, lo cual me hace pensar que o vive solo o con algún roomie, quien seguro intentó hacer una versión menos científica de este platillo. Más tarde le muestra al Dr. O’Sullivan la oferta de alimentos menos apetitosos que puedes conservar. («Nunca había visto a alguien conservar pan en salmuera», dice O’Sullivan.)

Finalmente, George arma su sándwich con ingredientes «seguros» para su consumo. Ver cómo lleva la creación hasta su boca hizo que el estómago se me revolviera, de veras. «Nada bien, para nada bien», dice. «Es comestible. Duele un poco tragarlo».

Si quieres prepararte para la llegada de los aliens, pero no quieres arriesgarte a hacer tu comida, el ejército (de Estados Unidos) creó ya un sándwich que dura hasta dos años. Como George y O’Sullivan descubrieron, la creadora Michelle Richardson menciona que la clave para mantener la comida en buen estado es controlar el pH, la humedad y el nivel de oxígeno dentro del empaque. «Si puedes imaginar las bacterias como corredores en un sistema alimenticio, lo que nosotros queremos hacer es poner suficientes obstáculos para impedir que sobrevivan», dijo Richardson a NPR.

Aunque estos sándwiches se distribuyen entre los militares, la compañía californiana Bridgford Foods fabrica una versión para civiles también, la cual se puede comprar en tiendas para campismo y sitios especializados en supervivencia. No vas a hacerlo tú mismo, como George, pero lo más probable es que no vayas a ahogarte o vomitar mientras lo comes. Será un empate.