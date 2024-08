Aquí está el nuevo tema de Diplo y Mark Ronson para joderte el verano

Diplo y Mark Ronson soltaron «Only Can Get Better», la primera canción de su proyecto en colaboración Silk City. Los productores han hablado de Silk City desde hace un tiempo, y tocarán juntos en el Festival Governor’s Ball de este año. «Only Can Get Better», que presenta al ex ícono australiano Daniel Merriweather en el trabajo vocal es, honestamente, una pista bastante genérica de house de los dosmiles. Aunque Mark Ronson y Diplo son el epítome del pillín cool troll en sus redes (bueno, Diplo al menos) ambos cuentan con el don indiscutible de saber producir jams matones que te castigan en la pista de baile como padrastro alcohólico. Estamos en posición de meter las manos al fuego por al menos 13 canciones de Diplo y como 3 de Mark Ronson, y darles la categoría indiscutible y perenne de clásicos absolutos, así que es un poco decepcionante escucharlos fracasar juntos.



La buena nueva es que Diplo confirmó que el dúo tiene una colaboración con Dua Lipa, y si hay alguien que puede bombear un poco de carisma en las tuberías de cualquier producción musical vagamente suave, esa es Dua Lipa. Ahora, siendo realistas «Only Can Get Better» probablemente la vas a escuchar tanto como el pobrecito Aleks Syntek escucha temas de reggaetón: hasta en tus sueños. Es ese tipo de tema con una vida omnipresente de algunos meses: te persigue en la radio, el centro comercial, la fiesta de azotea hipster, el festival de moda, y luego se irá para siempre. Supongo que es mejor hacerse a la idea desde ahora. Escucha «Only Can Get Better» arriba.

