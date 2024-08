Aquí está el stream del día dos del Corona Capital 17

¿Cómo amaneció de sus pies toda la muchachada que fue a ver a los Foo Fighters? Ayer se vivió un espectacular día uno del Corona Capital y hoy es el segundo y último día del festival más grande de México, después una noche increíble de sábado con el esperado y cumplidor cierre de Foo Fighters, quienes incluso hicieron su homenaje al sensible fallecimiento de Malcolm Young, una de las más grandes leyendas de la historia del rock. Pero la fiesta debe continuar y hoy en la segunda jornada estarán actos como Mistery Jets, The Drums, The Shins, la diosa Dua Lipa, los Cold War Kids, Alt-J, Boys Noize, Grizzly Bears, Phoenix y los esperadísimos Green Day. Si no puedes asistir este domingo, no te preocupes, da click arriba y desde la comodidad de tu casa o la incomodidad de tu espacio laboral, no te pierdas el segundo día del Corona Capital.

