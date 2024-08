Aquí te decimos por qué tanta gente opta por seguir siendo amiga de su ex

Este artículo se publicó originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

Aunque para algunos de nosotros sea difícil encontrar una sola razón para seguir siendo amigos de un ex, un nuevo estudio publicado este verano en Personal Relationships explora las diferentes razones que la gente tiene para mantener los lazos con sus antiguas parejas.

Videos by VICE

Investigadores de la Universidad de Kansas realizaron dos encuestas separadas para tener una mejor comprensión de lo que ellos llaman amistades post-separación (PDFs, por sus siglas en inglés). Si bien hay muchos estudios que se han hecho sobre este tipo de relaciones, este equipo tomó un enfoque teórico y analizó sus descubrimientos tomando en cuenta el tipo de apego que tenían los participantes.

Relacionados: «Estaba muy drogada y tuve sexo con mi tío»: ¿Qué es lo peor que has hecho después de cortar con tu pareja?

En la primera encuesta, 288 individuos, la mayoría estudiantes de una universidad de Midwestern, participaron en una serie de pruebas en línea que recolectaba información sobre demografía, tipo de apego y rasgos de personalidad. También se les mostró una lista de razones posibles para seguir siendo amigos de un ex, como no querer perder una amistad o tratar de ser civilizados, y se les pidió que calificaran qué tanto estaban de acuerdo con cada opción o que escribieran sus propias razones. Los participantes que tenían historia en seguir siendo amigos con alguna ex pareja también compartieron la manera en que se dio la relación, o cómo se imaginaban que se daría.

El procedimiento fue similar en la segunda encuesta, que incluyó a un grupo de 536 participantes, pero los investigadores también les preguntaron quién fue el que propuso seguir siendo amigos después de que terminó la relación y por qué terminaron.

Aunque hay que tomar en cuenta que ambos estudios son menores, según los resultados de los investigadores, seguir siendo amigo de alguien con el que solías salir es bastante común: la mayoría de los participantes (59 por ciento en la primera encuesta y 65 por ciento en la segunda) reportaron haberlo hecho.

Los investigadores también señalaron cuatro razones que dieron los participantes del por qué seguirían siendo amigos de un ex: por seguridad, practicidad, por ser civilizado y por tener deseos románticos no resueltos. En muchos casos, estas razones fueron se basaron en las experiencias individuales de una persona. Por ejemplo, las personas LGBTQ tenían más probabilidades de citar la seguridad –porque su comunidad es pequeña, es más probable que deseen mantener esa relación de alguna forma. Por otra parte, las personas que contaban con un apoyo financiero de parte de sus ex dijeron que por practicidad decidieron mantener una amistad después del romance. En ambos ejemplos, estas relaciones se asociaron con sentimientos más positivos, como la seguridad.

Además de querer ser educado y evitar una confrontación, la cuarta razón fue tener deseos románticos no resueltos. Esto «incluyó temas como no querer perderse del sexo, tener deseos románticos todavía, no querer estar solo, y no querer perder la protección de la otra persona», escriben los autores. La ansiedad del apego, o cuando a la gente le preocupa el rechazo o el abandono, fue un factor clave para los que dieron esta razón en ambas encuestas. Los autores también encontraron que esta razón está asociada con resultados negativos, como sentirse deprimido o celoso.

Omri Gillath, uno de los autores en el estudio y profesor asociado de psicología en la Universidad de Kansas, le dijo a Broadly que la conclusión es que las personas tienen diferentes razones para seguir siendo amigos de su ex parejas, y esas razones tienen diferentes consecuencias.

Relacionados: «Me cogí a dos de sus mejores amigos»: ¿Qué es lo más terrible que le has hecho a tu ex?

Al comprender de qué manera los tipos de apego de las personas se desarrollan en las relaciones después de la ruptura, explica, «podemos predecir con mayor facilidad quién se mantendrá en contacto con un ex y por qué». Como resultado, «los terapeutas pueden ayudar mejor a sus clientes, y la gente puede prepararse mejor para las cosas que están por venir».