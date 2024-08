Aquí te explicamos por qué hay hombres apuntando a sus penes con armas cargadas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Últimamente en internet han estado circulando fotos de personas apuntando a sus penes con pistolas cargadas. El seguro está desactivado, sus dedos firmes sobre el gatillo y el cañón del arma apunta directamente a sus genitales. “Ahora estos idiotas apuntan con sus armas a sus pitos con el seguro desactivado y sus dedos en el gatillo para provocar a los liberales”, tuiteó el cineasta Dylan Park junto con tres imágenes de tipos apuntándose al pene.

Videos by VICE

Pero apuntar con una pistola al pito no tiene nada que ver con provocar a los liberales, es más bien una manera de burlarse irónicamente de los aspectos de seguridad más básicos dentro de la cultura de las armas. La tendencia tiene aproximadamente un año y nació en los grupos de propietarios de armas en Facebook. Por un lado están los dueños de armas responsables y por el otro está un grupo de hombres apuntándose con un arma mortal a sus pitos para probar un punto que solo pueden explicar vagamente.

https://twitter.com/dyllyp/status/1264993857613164544

Los entusiastas de las armas aman fotografiarse con sus pistolas. Es una práctica común. Estados Unidos tiene una cultura de armas tan robusta, diversa y complicada como los fanáticos de los cómics, de los videojuegos o cualquier otra subcultura. Al igual que esas comunidades, los nerds amantes de las armas tienen su propio lenguaje y pelean entre ellos. A diferencia de los entusiastas de la cultura pop, el pasatiempo de un nerd de las armas se basa en una herramienta diseñada para matar. Es angustiante para los propietarios de armas responsables, cuando elementos marginales de su comunidad publican fotos en línea de ellos apuntando a sus penes con pistolas.

“Estos propietarios de armas no nos representan”, dijo Brandon Curtis, propietario de Concealed Nation, un blog sobre armas cuyo lema es “somos responsables de portar”, en una publicación en su sitio. “Al igual que con cualquier otro tipo de trolls, no hay que darles cuerda. He visto muchas publicaciones de estas en el grupo extra de Concealed Nation, y a todos los involucrados los banearon permanentemente. Todo se reduce a la seguridad, y esas acciones rompen muchas reglas”.

Pero esto aún plantea la pregunta, ¿por qué estos tipos se toman fotos apuntándose al pene con sus armas? No tiene nada que ver con “joder a los liberales”. Es, esencialmente, mierda y peleas internas dentro de la comunidad de propietarios de armas.

Al igual que con cualquier otro fandom, en la cultura de las armas hay niveles. En esta comunidad en línea están los “normies” y los “fudds”. Los normies cubren una variedad de personas, desde alguien que posee una pistola básica hasta los novatos. Los fudds, son como el cazador de Bugs Bunny, Elmer Fudd, son los viejos jefes, los bichos raros. Algunos fudds odian a los normies y la forma en que éstos hablan de las armas. Incluso a los normies que saben cómo manejar armas de fuego.

Una queja principal entre los fudds es la devoción de los normies por la seguridad, que se manifiesta típicamente como un elogio instintivo a la disciplina del gatillo. Para los novatos, observar la disciplina del gatillo se refiere al acto de mantener el dedo alejado del gatillo de un arma de fuego hasta que esté listo para disparar el arma. Es un aspecto de seguridad básico, junto con nunca apuntar un arma a nadie o algo que no pretendas dañar, y siempre asumiendo que un arma está cargada. La disciplina del gatillo te dirá mucho sobre una persona que tiene un arma de fuego. Por lo general, si mantienen la cara alejada de la cámara y su dedo fuera del gatillo, incluso mientras sostienen el agarre, saben cómo manejar un arma.

Inevitablemente, cuando un idiota publica una foto con un arma de fuego, otro idiota saltará a los comentarios para alabar o reprender al idiota por su disciplina de gatillo. Algunos fudds odian esto.

“Los novatos se concentran en estupideces como esta porque es toda su base de conocimiento. Es lo único que entienden”, dijo el moderador del grupo de Facebook “Shit Gun Normos Say”, en una publicación. “Felicitar a las personas por mantener su dedo en el lugar correcto es como felicitar a alguien por no enredarse el cinturón de seguridad en el cuello o por no cagarse en los pantalones en público”.

Para combatir este aparente insulto de la posesión responsable de armas, algunos fanáticos han publicado fotos de ellos mismos apuntando armas supuestamente cargadas a sus propios penes, con el dedo en el gatillo. Si esto no tiene sentido para ti, no estás solo. La tendencia tiene alrededor de un año, y es un problema con el que han estado lidiando los grupos de armas en Facebook por un tiempo.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGPWHGP%2Fposts%2F3174304789299375&width=500

Gun People Who Hate Gun People es un grupo de Facebook para entusiastas de las armas que se desahogan sobre otros idiotas que poseen armas. Los comentarios de esta publicación están llenos de imágenes de personas apuntando con sus armas a sus pitos. “No se trata de política… Simplemente es bueno, saludable y divertido”, dijo uno.

Otro comentario resumió sucintamente el meme. “Bruh, es una broma. Es un humor absurdo que no se hizo para esta audiencia. Y definitivamente no fue hecho para “provocar a los liberales”. Lamento que esto te haya molestado tanto”, dijo. “Y por cierto, la broma no es tan divertida pero tu reacción sí lo es. TODOS conocen la disciplina del gatillo. Deja de darte palmaditas en la espalda. Los [disparos negligentes] ocurren principalmente cuando los idiotas no logran despejar su recámara antes de desmontar, o cuando no revisan su funda antes de volver a tapizarla. No cuando trolls en internet suben fotos irónicamente apuntándose al pene con un arma”.

Apuntar con una pistola cargada a tu pito ya es costumbre para la comunidad de las armas. Es una forma de separar a una autoproclamada comunidad de armas de la manada de su propia comunidad. Separa a los trolls provocadores de los usuarios normales de internet, a los fudds de los normies. Pero, como siempre, la ironía es solo una máscara.

Cuando, irónicamente, apuntas con un arma a tu pito, no importa por qué lo hagas, sigues apuntando con un arma a tu pito.