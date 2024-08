Ar Kedabar rinde tributo a Tego Calderón con este EP de reggaetón queer

Internet Friends es el puto colectivo queer de Miami, punto. Definiéndose a sí mismxs como un colectivo y sello ultra femme/trans, esta pandilla fundada por GAMI ha venido gestando varias de las fiestas más épicas realizadas en la ciudad más cosmopolita de la Florida.

Su más reciente EP, Chamana, fue justamente creado para las comunidades latinxs y queer que abundan, no solo a lo largo del continente americano, sino también de la infinitamente picante e impredecible World Wide Web. Su autora es Ar Kedabar, una nueva artista peruana que se ha empoderado a través de las diferentes sonoridades y fantasías visuales que ofrece el siempre místico territorio de Latinoamérica.

Compuesto por seis tracks, Chamana nos introduce en un agreste trance conducido por las fuertes corrientes del dembow, el reggaetón y la electrónica conjugada con los pesados ritmos percusivos de la música peruana. GET FACE, Nick Leon y Virgo son algunos de los productores que forman parte del EP, quienes transforman samples de canciones conocidas –”Moments in Love”, de Art of Noise; “Pa’ que retozen”, de Tego Calderón– en verdaderas joyas vanguardistas del neo-perreo venidero. Asimismo, bajo la curaduría de Internet Friends, el EP contó con la colaboración de varios artistas radicados en Miami.

Según la propia Ar Kedabar, Chamana representa de la manera más bella su propio homenaje a su querida tierra, Perú, al igual que a su “papá” musical, el famoso ‘Abayarde’. Escucha el EP en su totalidad a continuación:



Arte de ‘Chamana’.

