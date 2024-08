Esta recreación homófoba del Arca de Noé costó más de 100 millones de dólares

Según el periódico Louisville Courier Journal, entre julio de 2017 y junio de 2018, se vendieron unas 860.000 entradas al parque, una cifra muy por debajo de los 2 millones de dólares que su creador, Ken Ham, había predicho que recaudaría en un año, antes de la inauguración. (Un portavoz de la atracción aseguró al diario que la venta de entradas no reflejaba el número real de visitantes al parque debido a que no se computaban los pases anuales ni las entradas gratuitas a menores de cinco años, y que la cifra recaudada está más cercana al millón de dólares).



Ham ha atribuido el escaso éxito del parque a múltiples factores, desde los propietarios de negocios de la zona a los ateos. Pero ¿hay una explicación más sencilla? ¿Es posible que la gente simplemente no quiera visitar el Arca porque es una mierda?

Videos by VICE

Antes de analizarlo, convendría saber qué pretendían los creadores del Arca cuando se embarcaron en este proyecto. Según Ham, la idea era crear algo tan divertido que atrajera a creyentes y no creyentes por igual. “¿Cómo llegas a un público tan diverso?”, preguntó el año pasado en una entrevista al Washington Post. “¿Por qué no hacer una atracción a la que la gente vaya como quien va a Disney o a un museo?”. Esa, al parecer, fue la razón que lo llevó a contratar a Patrick Marsh, creador de atracciones que ha trabajado en Universal Studios y el parque temático Sanrio, en Japón.

¿Puede el Arca atraer visitantes del mismo modo que Disney o Universal Studios? Hice una visita al parque para averiguarlo.

LLEGAR AL ARCA

Después de desembolsar 61,48 dólares (¡¡¡53,65 euros!!!!) por la entrada y la plaza de aparcamiento, subí a la lanzadera que te lleva del parking al Arca, ubicada al otro lado de unas colinas.

El Arca —que se divisa en cuanto el autobús llega a lo alto de la primera loma— es realmente impresionante, una réplica a muy gran escala del Arca de Noé, tal como la anuncian.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Pues no, la verdad. Más allá del “¡Joder, qué grande!” que provoca su visión, el Arca no tiene mucho valor como entretenimiento. No es más que un edificio enorme con una forma inusual. Sería un poco como llevar a un nativo del Amazonas a ver un IKEA vacío por primera vez. El edificio seguramente les parecerá interesante, pero dudo mucho que quisieran pagar 53 euros para pasar el día dentro.

LA ENTRADA AL ARCA

En la entrada te encuentras con una zona para hacer cola extremadamente optimista, como las de las grandes atracciones de los parques temáticos, que se va enroscando sobre sí misma para dar cabida a la mayor cantidad de gente en el menor espacio posible. A ojo, diría que allí cabrían unas mil personas. Sin embargo, cuando yo llegué seríamos unas diez.

De ahí entras en la primera sección del Arca que, curiosamente, es otra zona para hacer cola, esta vez decorada para que pareciera la bodega en la que se agrupaban los animales. Allí había sitio para otras 200 personas más, por lo menos. No me pareció que todo ese espacio fuera necesario, tampoco.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Bueno, creo que no importa demasiado, porque parece improbable que alguien tenga que esperar en alguna de estas dos zonas.

LA BODEGA CON ANIMALES

La primera exposición de verdad del Arca es una estancia repleta de jaulas de madera con modelos de animales en su interior.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Pues no mucho. Los animales no son interactivos, ni se mueven ni nada. A lo mejor los amantes de los modelos de animales lo encuentran más interesante, no sé.

La idea inicial, al parecer, era la de tener animales vivos en esas jaulas. Es decir, cientos de criaturas angustiadas, chillando, cagando, hacinadas en el mismo espacio sin luz natural. Dependiendo del nivel de tolerancia hacia la crueldad animal que tenga cada uno, eso sí podría haber sido un espectáculo interesante.

EL MUNDO ANTES DEL DILUVIO

En lo que respecta al contenido, esta área tiene un gran potencial. En ella se muestra cómo era el mundo antes del diluvio: batallas entre montones de gente y dinosaurios gladiadores, sacrificios humanos y gente siendo devorada por tiburones.

Por desgracia, a excepción de tres dioramas, todo eso se ilustra mediante un puñado de fotos y textos en placas pegadas a la pared.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

No. En lugar de esto podrían haber dedicado el presupuesto a hacer una montaña rusa, una casa encantada o algo así.

UNOS CUANTOS CARTELES EN LA PARED

Una vez has acabado de leer los carteles de la pared en la sección antediluviana, puedes pasar a la siguiente parte de la atracción: unos cuantos carteles pegados a la pared. En ellos se habla de los defectos de la evolución y de cómo Noé y su familia pudieron solucionar, teóricamente, problemas como la gestión de los residuos y la ventilación del Arca. También hay unas figuras de cera de la familia de Noé.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

No. La gente no quiere leer carteles en la pared. Fijémonos en el parque Epcot, de Disney World. Hay una atracción llamada Test Track en la que aprendes cosas sobre el diseño automovilístico pero subido en una especie de montaña rusa que alcanza los 104 km/h. El tiempo de cola para subir a esta atracción es de una hora. A varios cientos de metros de allí, hay una sala de exposiciones dedicada a explicar las innovaciones tecnológicas de la historia, y está siempre tan vacía que podrías deshacerte de un cadáver ahí dentro y tardarían días en verlo.

LA PARTE HABITABLE DEL ARCA

La visita prosigue en la zona habitable: una serie de salas en las que se sugiere cómo habrían vivido Noé y familia. Al entrar hay un cartel en el que se informa de que los creadores se han tomado ciertas licencias artísticas a la hora de crear esta zona porque la Biblia no da demasiada información al respecto.

Podrían haber aprovechado esas licencias artísticas para hacer algo guay, como una especie de Wakanda bíblico. Pero no, en lugar de eso se limitaron a inventarse un nombre para la esposa de Noé (Emzara) y a crear una exposición de telares, la cosa más aburrida sobre la faz de la tierra.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

No. En IKEA puedes ver dormitorios y salas de estar falsos sin pagar. Y además no tienes que ir leyendo cosas sobre telares durante la visita.

UN ENCUENTRO CON UN ANIMAL ESPELUZNANTE

Hay un par de túneles oscuros en los que se exponen un par de animales disecados aderezados con efectos de sonido espeluznantes.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Probablemente esos túneles sean lo más emocionante de la visita, pero aun así siguen sin ser divertido en el sentido tradicional de la palabra. Solo lo son si se comparan con el contexto en el que se encuentran.

EL ARCA DE LOS CUENTOS DE HADAS

Como puede verse en la foto de arriba, la entrada a esta zona, flanqueada por animales supermonos, parece prometedora.

Pero es un cebo. Porque esta exposición realmente está creada para enseñarte que los animales supermonos como los que te han hecho entrar aquí son la encarnación del mal. Porque los libros infantiles que cuentan la historia del Arca —la historia de un hombre del Neolítico que construye un barco lo suficientemente grande como para albergar a dos representantes de cada especie animal de la Tierra— lo convierten en implausible.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Categóricamente no. Además, es un truco de lo más cruel para los pobres niños que caen en la trampa y entran.

PELÍCULAS

En el Arca hay dos salas en las que se proyectaban dos películas en bucle.

La primera, The Noah Interview, está ambientada en la época de Noé y en ella, una periodista del diario local hace una entrevista al personaje bíblico, que la película presenta como un hombre atractivo, sensato y amable. La periodista es un poco borde, tiene acento británico, y hace preguntas del estilo “¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este… pequeño proyecto?” mientras pone los ojos en blanco. El fondo sobre el que se celebra la entrevista se parece al que sale en un vídeo de Linkin Park.

En la otra película, As in the Days of Noah, aparecen los mismos actores pero está ambientada en la actualidad. En este caso, un trabajador del parque es entrevistado por una periodista de un periódico neoyorquino que suele publicar portadas con titulares como “¡Los mejores cirujanos de la Costa Este para cambios de sexo!” y “¡Empiecen a caminar, señoras! Según la ley de la sharía, solo hombres al volante” o “Los hípsters ya no están de moda”.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Todo lo que tienen de entretenido estos vídeos no es intencionado, así que la respuesta probablemente es no. A menos que te conviertas de forma irónica.

MÁS CARTELES

Es el momento de ver más carteles. Sala tras sala tras sala de carteles. Nunca antes se habían reunido tantos carteles en un mismo sitio. Carteles con títulos como “Depósitos sedimentarios transcontinentales”, “Paraconformidades”, “Fósiles poliestráticos” y “El enigma de Stonehenge”.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

No. No, no. Te reto a que encuentres una actividad más aburrida que leer un texto sobre fósiles poliestráticos.

UNA NOVELA GRÁFICA CRISTIANA

Una de las adiciones más recientes al Arca es una exposición diseñada para que parezca una novela gráfica que narra la historia de un grupo de universitarios que se cuestionan su fe (alerta de spoilers: al final, resulta que Dios mola).

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Ken Ham aseguró que la muestra era “como pasearse por las páginas de un libro”. También podría decirse que la experiencia es “como leer un montón de carteles en la pared”.

ZOO

Una vez fuera del arca, puedes ir a un pequeño zoológico en el que hay cebras, camellos y otros animales de los que se dejan acariciar, como burros y cabras. Por supuesto, hay carteles que explican de qué forma cada una de esas criaturas desmiente la teoría de la evolución.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Supongo que depende de tu opinión sobre los zoológicos. A mí me entristece ver animales en cautividad, por lo que si voy a uno, espero ver algo un poco más emocionante que una cabra.

TIROLINAS

Fuera también hay tirolinas, que puedes usar pagando un coste adicional de entre 89 y 119 dólares (42-103 euros). No me subí a ninguna porque por todos es sabido que las tirolinas no son divertidas. A excepción de los propios instructores de tirolina y los participantes de American Gladiator, no hay absolutamente nadie que haya montado en una más de una vez.

PROPAGANDA ANTI-LGTBQ

La propaganda homófoba es una de las mayores atracciones del parque, y está diseminada generosamente por todo el recinto.

A todos los empleados y voluntarios del parque se les obliga a firmar una “declaración de fe” en la que se les prohíbe explícitamente optar al puesto de trabajo si son gais, bisexuales o personas que han “intentado alterar su género mediante cirugía o estética”.

Durante la visita, vi varios anuncios de algo patrocinado por el parque: “Sacred: Embracing God’s Design for Sexuality” (Sacred: Abrazar la visión de Dios de la sexualidad), que al parecer es un evento transfobo para convertir a personas gais.

No contento con privar a las personas queer de una oportunidad de trabajo y de su identidad, Ken Ham también tiene en marcha una campaña para “recuperar el arcoíris”, para la cual ha creado un espectáculo de luces nocturno y varios artículos que se venden en la tienda de recuerdos.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?

Según Gallup, cada año disminuye el número de personas que sienten rechazo por el colectivo LGTBQ, por lo que incorporar ese aspecto de forma tan explícita y extensa a tu atracción no parece una buena estrategia.

CONCLUSIÓN

¿ES LO SUFICIENTEMENTE DIVERTIDA COMO PARA CONVERTIRTE A UN SISTEMA DE CREENCIAS CREACIONISTAS?



No. Es, básicamente, un almacén de carteles de 100 millones de dólares. Todo niño merece divertirse, aunque sus padres lo hayan arrastrado a un parque de atracciones creacionista. Nadie merece tener una infancia miserable porque sus padres hayan decidido gastar el dinero en este despropósito en lugar de en un parque de atracciones decente o una PS4.

Se ha anunciado que los creadores del parque tiene planeado construir una ampliación que incluirá una montaña rusa ambientada en las diez plagas de Egipto. Sin embargo, Patrick Kanewske, portavoz del parque, me dijo que de momento el proyecto está congelado porque se están centrando en la construcción de un nuevo auditorio, una zona de tiendas y restaurantes y una Torre de Babel con “varias exposiciones que narran el diluvio a través de textos bíblicos”.

Esperemos que en esta nueva ampliación, si se acaba materializando, haya menos carteles.

Sigue a Jamie Lee Curtis Taete en Instagram.

Este artículo se publicó originalmente en VICE US.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.