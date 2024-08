Arctic Monkeys no necesita sencillos para vender vinilos

Una de las grandes conclusiones a las que llegó la prensa sobre el nuevo disco de Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel & Casino, es que no es un disco de sencillos. La banda no lanzó ninguna canción independiente antes de que el álbum saliera en su totalidad; no hay bangers obvios, y ni siquiera hay realmente ningún coro («Four Out of Five» con su frase «Take it easy for a little while / come and stay with us» [Tómatelo con calma por un momento / ven y quédate con nosotros] es lo más parecido; y no está muy cerca que digamos). Los críticos han comentado que el álbum se tiene que escuchar como un todo, y parece que el público está de acuerdo, ya que el largo les ha significado a los Monkeys su sexto número uno consecutivo en la lista de álbumes del Reino Unido.

La compañía Official Charts, que es una organización británica que compila tablas con listas «oficiales» del Reino Unido dice que, en total, Tranquility Base Hotel & Casino vendió 86,000 copias en su primera semana (convirtiéndolo en el disco más grande de la semana en todos los formatos, lo que es muy elocuente y una verdadera hazaña). De esas copias, 24,500 estaban en vinilo, lo que lo convirtió en el vinilo de mayor venta en los últimos 25 años (rompiendo el récord anterior de As You Were de Liam Gallagher, que vendió 16,000 en su primera semana).

Siempre es maravilloso enterarse de los álbumes que funcionan en vinilo, y parece que el rock todavía domina ese formato. Por un lado, es muy ~chavorrucos hablando de «Música Real»~. Por el otro, se me resbala una lágrima por mi cachete de nerd de los vinilos ver álbumes físicos. La experiencia de ir a comprarlos, llevarlos a casa y tocarlos en un plato giratorio es una actividad formativa si las hay, para cualquier fanático de la música -y qué mejor que mantenerla viva gracias a nuevos álbumes como este. Sí, soy yo, tu tío el chavorruco.

