Pero qué coño: arde un coche al esquivar un sofá en la autovía

En ‘Pero qué coño’ intentamos comprender todas esas noticias que no tienen ningún tipo de sentido y que nos hacen preguntar ‘pero qué coño’.



El periódico Salamanca24horas —¿pero qué coño significa este nombre de periódico?— nos informa de lo siguiente:

Un coche se echó a arder en plena salida de la autovía A-62 mientras circulaba, el automóvil se encontró con un sofá de dos plazas en medio de la carretera y, al intentar esquivarlo, se encontró con un colchón, que no pudo esquivar. Debido a las altas temperaturas de la parte inferior del coche, este echó a arder al cruzar sobre el colchón.

PERO QUÉ COÑO I: EL SOFÁ

¿¡Pero qué coño hace un sofá de dos plazas en medio de una autovía!? Vamos a ver, ¿es que alguien estaba planeando hacerse el salón de su casa en medio de una autopista? ¿Hay gente que vive en las autopistas y sueña con tener un hogar? ¿Lo han puesto ahí unos animales hartos de ser atropellados al cruzar la carretera? ¿Es un boicot orquestado por unos conejos huérfanos? ¿Es el movimiento animal en defensa de los animales atropellados una posibilidad? ¿O puede que estos mismos animales simplemente lo hayan puesto ahí en medio porque quieren estar cómodos mientras admiran el bello paisaje salmantino? ¿Tienen los animales el derecho a vivir con los privilegios y las obligaciones de los humanos? ¿Qué coño hacía un puto sofá de dos plazas en medio de la A-62?

PERO QUÉ COÑO II: EL COLCHÓN

¿¡Pero qué coño hace un colchón tirado en medio de una autopista justo después de un sofá de dos plazas tirado también en medio de la autopista!? Llegados a este punto podríamos pensar que algún tipo de camión de mudanzas estaba recorriendo este tramo de autovía cuando algo falló en la puerta de detrás y empezó a caer ese contenido que antaño formaba parte de la vivienda de alguien. ¿No vio el conductor EN NINGÚN MOMENTO que se le estaba cayendo todo el material (bueno, parte de él)? Su única función era la de llevar una carga X de un sitio A a otro sitio B, si esa carga desaparece, ¿qué coño estaba transportando? ¿Cobrará este tipo por su trabajo no hecho? ¿Tendrá que pagar? ¿Llorará esta noche al llegar a casa tras descubrirse como un transportista de mierda?

También puede que hubiera alguien en la parte de carga de la furgoneta tirando material a la carretera, como cuando los de Greenpeace o lo que sea entran a un zoo y empiezan a liberar animales. ¿Había un liberador de sofás ahí dentro? ¿Pero qué coño?

PERO QUÉ COÑO III: EL COCHE ARDIENDO

¿¡Pero qué coño hace un coche ardiendo tan fácilmente solo por pisar durante un rato un colchón!? ¿No se supone que hay ingenieros expertos en materiales que dedican su tiempo a evitar que esto suceda? ¿Puede la espuma destruir el metal? Es una batalla entre objetos con un ganador inesperado. Un material blando y perecedero ganando a un ensamblaje de metales. La lucha de clases, la toma de la Bastilla, David contra Goliat.

PERO QUÉ COÑO IV: LOS MUEBLES FUERA DE CAMPO

¿¡Pero qué coño habría pasado si el coche no hubiera ardido y hubiera seguido su rumbo!? ¿Se habría encontrado con más objetos? ¿Una mesilla de noche? ¿Un diván? ¿Una cocina entera erguida en medio de la autopista con un bebé gritando que no le gusta la verdura y su padre agobiado intentando que no se le quemen las barritas de pescado? ¿El interior íntimo de un hogar, de una vida, desparramado en medio de una carretera en Salamanca? ¿Pero qué coño?

