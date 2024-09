Los argentinos saldrán a manifestarse para que Messi no se retire de la selección

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

No hace falta decir que en Argentina se vive el fútbol con una pasión desmedida. Para los argentinos, el balompié es una religión, un eje que da sentido a la vida: para un auténtico hincha, cualquier cosa es poco a la hora de apoyar a su equipo… o selección.

Por más tristes que estén en el país de Maradona, sin embargo, los fans se recuperaron rápidamente cuando Leo Messi anunció que quería dejar la selección. La declaración del futbolista azulgrana puso en guardia incluso aquellos que le acusaban de «pechofrío»: los hinchas de la albiceleste se movilizaron y ya han organizado varias marchas para evitar que Leo se retire.

La cuenta de Twitter Hinchadas Argetinas ha convocado a los argentinos a salir a las calles para demostrarle a Messi que no está solo. No solo Twitter ha reaccionado a favor del Messías; en Facebook se hecho popular un evento titulado ‘Todos al Obelisco. Messi no se va. #NoTeVayasLio’ que ya suma más de 51 000 asistentes «confirmados» para este 2 de julio.

Por todo Buenos Aires, además, han aparecido mensajes de ánimo para el crack argentino. Hay desde muestras de apoyo espontáneas de fans hasta mensajes en los carteles luminosos del metro —’subte’, para los locales—.

¿Se irá Leo? ¿Se quedará? Cabe recordar que hasta el mismo Maradona anunció dos veces que se retiraba de la selección y en ambas volvió. ¿Hará lo mismo su ‘heredero espiritual’?