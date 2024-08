Argentina, un país en crisis

Artículo publicado por VICE Argentina.

En Argentina venimos arrastrando periodos de hiperinflación, generando ingresos a través de los impuestos. La manera de cambiar el financiamiento del gasto público hizo que nos endeudemos en el mercado interno y externo. Argentina era una bomba de tiempo, y empezó a pasar lo que se preveía, creamos deuda teniendo siempre los mismos ingresos. O cómo dicen algunos expertos: “se gastó más de lo que se tenía”.

Desde el 2015 el presidente Mauricio Macri viene prometiendo controlar la inflación (tasa a la que crecen los precios) y reducir el gasto púbico (el dinero que el estado invierte en diversos sectores de la sociedad). ¿De dónde obtiene el estado ese dinero? de la recaudación de impuestos a los ciudadanos, de los bienes y servicios que se exportan y del dinero prestado que puede pedir.

Mauricio Macri comenzó a disminuir el gasto de forma progresiva y lo financió con la deuda pública de los mercados, es decir, pidió dinero prestado a Mercados Nacionales e Internacionales, prometiendo que devolverá ese dinero en un plazo acordado y con intereses.



Jairo Straccia, periodista económico de #YAQPA y creador de Cashtag explicó que “la corrida cambiaria es una consecuencia de libertades que se le dio al capital financiero, junto a un problema del gobierno local y uno global. La compra de Lebacs a tasas altas sostuvo durante un tiempo la estrategia del gobierno manteniendo el dólar más o menos estable. Los capitales comenzaron a irse cuando se dieron cuenta que les pagaban mejor tasa en Estados Unidos, entonces empezó a ser más conveniente invertir en bonos del tesoro. La corrida es el desarme de la bicicleta financiera, cambiaron las condiciones internacionales; la responsabilidad del gobierno viene por el lado de haber sido demasiado liberal a la hora de permitir el ingreso y salida del flujo de capital, porque quedó atado de los vaivenes financieros irracionales”.

Los Mercados Internacionales son empresas, bancos, inversores que prestan dinero a cambio de que se lo devuelva con intereses en un determinado tiempo, dichos intereses se determinan según el riesgo país, es decir, según la confianza que se le tenga a cada uno, mientras más confianza, menos intereses y mientras menos confianza más intereses.

Julián Zicari, economista, investigador del CONICET y docente nos contó: “Argentina entra al FMI en 1956, salió de una deuda eterna en el 2005 con Nestor Kirchner y volvió hace dos meses desembolsando 15 mil millones, que es lo que actualmente debe. Cuando un país recurre al FMI es porque la situación es complicada. Necesitamos más dólares de lo que generamos, y si no nos prestan este dinero entramos en default”. Argentina actualmente está primera en la lista de caer en default. “La confianza va disminuyendo”.

El Banco Central es el encargado de una política monetaria que administra la cantidad de dinero en circulación, y es el encargado de implementar las reglas de juego del sistema financiero (tasas de interés y encajes, controlar el valor de la moneda, entre otras cosas). Con el cambio de gobierno, el Banco Central le dio más relevancia a una herramienta llamada Lebac. Las Lebac son títulos que vende el banco central con el objetivo de reducir el dinero que hay en circulación.

La idea se basa en que el inversor las compre y reciba una retribución o ganancia determinada por la tasa de interés que recibe el país -en mayo de 2018 estaba a un 40 por ciento- Estados Unidos por ejemplo, emite bonos de tesoro con un interés generalmente bajo -5 o 6 por ciento-. Estados Unidos -a pesar de su tasa baja de interés- genera más confianza, no tiene inflación y paga en dólares, esto hace que los extranjeros retiren lo que estaban invirtiendo en Argentina y lo coloquen en Norte América.



¿Qué pasa con el dólar?



El dólar no solo es la moneda oficial que se maneja en los Estados Unidos, sino que también es la divisa que el Mercado Internacional utiliza para sus transacciones. Argentina y sus empresas no fueron la excepción. ¿Por qué sube y baja? son muchas las causas que determinaron estas consecuencias: lo que baja es la moneda local frente al dólar, es decir, el dólar no sube, es el peso lo que tiende a bajar. En Argentina si aumenta el dólar aumentan los precios y eso hace que aumente la inflación.

¿Por qué recurrimos al FMI?

El FMI es una unidad internacional que tiene como fin mantener la estabilidad, formado por 189 países, su principal fondo proviene de las cuotas que estos países pagan por su membresía. Existen varios tipos de ayuda que otorga el fondo a los países, pero vienen con más controles y condiciones. ¿Por qué Argentina accede al FMI? para tener un colchón o respaldo en dólares. La diferencia entre pedir prestado a mercados internacionales y al FMI es que el FMI presta con una menor tasa de interés, haciendo un seguimiento de gastos y devolución.

“En la Argentina el dólar hoy tiene dos referencias, la del mercado mayorista, en donde operan los grandes jugadores; y el minorista, el que se consigue en bancos y casas de cambio y depende de la cotización que ofrezca cada entidad privada. En el mercado mayorista, la semana comenzó con una cotización de 30, 92, para el viernes la cotización cerró en 36,83 que significó una suba de 19,2 por ciento. En el mercado minorista, las variaciones dependen de cada banco, sin embargo el Banco Central difunde un promedio que releva entre las principales entidades financieras porteñas que es tomado como referencia para este mercado. El viernes pasado, el dólar minorista cerró en 31, 47 y al cierre del viernes promedió los 37,99, un aumento de 20, 71 por ciento de su valor. En el mes acumuló un aumento del 35, 58 por ciento, y en el 2018 duplicó su valor”, explicó Estefanía Pozzo, periodista y redactora de elcronista.com



¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos argentinos?



“En altísimo grado, sobre todo a los que votaron un gobierno neoliberal. La ciudadanía es el principal responsable porque hay una sociedad que respalda un cuestión política, la gente fue quien votó el ajuste del gasto, que votó un endeudamiento. Hace un año cuando todo el mundo invertía en Lebacs ¿no les hacía ruido? ¿a nadie le sorprendía esto? Bueno, estas son las consecuencias: va a seguir aumentando el dólar, va a haber más inflación y va a haber mayor desigualdad” concluyó Julián.



“En los primeros siete meses de este año los argentinos “chiquitos” es decir familias: compraron 20 mil millones de solares para guardar, eso son argentinos huyendo del peso para protegerse de la crisis. El argentino tiene un comportamiento que se basa en no creer en su moneda, pero es una cuestión cíclica, el dólar siempre fue la minera de referencia y esa es la responsabilidad de un comportamiento que venimos acarreando hace años” dijo también Jairo.

