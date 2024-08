Ariana Grande está creando una línea de belleza basada en el ‘thank u, next’

Lo creas o no, hubo un momento en que las celebridades no tenían el marketing de su marca solucionado. El resultado era un perfume ahí cualquiera que olía como el interior de una Polly Pocket. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ahora puedes entrenar en la línea de Ivy Park de Beyoncé (y pronto con tenis para combinar), o crear un look de maquillaje completo con Fenty Beauty de Rihanna. Ahora, parece que Ariana Grande quiere meterse a esta conversación y capitalizar algo que no sea su voz o los cheques residuales de Nickelodeon. La cantante se unirá a la industria de belleza con una línea inspirada en su más reciente álbum.

Según The Hollywood Reporter, Grande presentó el trámite para poner una marca comercial el 2 de abril para una línea que incluye “fragancias, lociones corporales, geles de baño y ducha, exfoliaciones corporales, polvos corporales, y más”. No sería la primera vez que Grande prueba suerte en la industria de belleza, pero parece que la cantante, en esta ocasión, está haciendo un esfuerzo genuino por canalizar el espíritu de thank u, next que, como sea, pues sí incluye una canción titulada “Makeup”. Se veía venir este move a kilómetros.

Se vale preguntar en cuánto tiempo salen a la venta los productos de Ari. Rihanna anticipó su Fenty Beauty durante dos años antes de que pudiéramos ver el resaltador que cegaría al mundo. Con una línea de belleza que simula la tenacidad del thank u, next, ¿seguirá siendo el álbum tema de conversación para cuando los productos estén a la venta? Algo me dice que los Arianators de todos modos van a comprar todo.

