Ariana Grande grabó 3 versiones de “thank u, next” por si se casaba con Pete Davidson

A lo largo del último año, Ariana Grande ha completado su metamorfosis de inmadura estrella adolescente, a empoderada y ruda tirana del pop mundial. En otras palabras, dejó de ser Chikorita, se saltó una evolución, y ahora es la Meganium que domina las siempre salvajes praderas de la música popular contemporánea.

Parte crucial de ese proceso ha sido “thank u, next”, quizás su canción más discutida y celebrada a la fecha, por lo que voy a asumir que ya la escuchaste y estás al tanto de su letra y contexto para poder seguir adelante y contarte una revelación.

En una entrevista para The Zach Sang Show, Ariana habló del proceso de creación de su track pensado a partir de su ex-novios, admitiendo que, debido a la inestable naturaleza de su relación con Pete Davidson –su pareja y prometido al momento de componer la canción–, tuvo que grabar diferentes versiones del tema.

“En mi relación de ese momento [con Davidson], las cosas subían y bajaban sin parar, así que no sabía qué iba a pasar”, dijo la intérprete de “7 rings”. “Habíamos cortado, luego volvimos y tuve que escribir una nueva versión, y después volvimos a cortar así que me quede con la primera versión”. Desde luego, una de las versiones realizadas incluía el escenario de verse casada con Davidson, quien le había propuesto matrimonio antes de su rompimiento en octubre pasado. “Hay una versión donde terminaba casada, una versión donde no me casaba, y una versión donde no pasaba nada”.

Pero ese no fue el único aspecto que la obligó a crear versiones distintas de “thank u, next”, pues junto a su amiga y colaboradora Tayla, discutió la posibilidad de no incluir los nombres directos de sus exes en el track, lo cual la llevó a grabar una opción –que terminó también siendo desechada– donde no hacía referencia directa a Big Sean, Ricky Álvarez, Mac Miller y Pete Davidson. A pesar de la decisión, Ariana estableció que “Sean y Ricky le dijeron que disfrutaron la versión final”, y tras ser preguntada por la opinión de Davidson, la cantante aludió al casi inexistente vínculo que existe con él diciendo que “a la gente cercana a ella les gustó”.

