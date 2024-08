Ariana Grande y Nicki Minaj lanzan nuevo sencillo: “The Light Is Coming”

Ariana Grande y Nicki Minaj siguen lanzando sencillos después del estreno de “Bed”, su colaboración de la semana pasada. “The Light Is Coming” fue producida por Pharrell Williams -la introducción de 4/4 es una maravilla- y parece una versión simplificada de “Lemon” de NERD con un ritmo nervioso y con tanta prisa que casi desaparece. El verso con el que comienza Nicki es breve y confrontante: “Cause you was slippin’, yep, you clumsy / And everything I peep, can’t just unsee / Sips tea, and it’s unsweet”. Grande, como era de esperar, juega con su voz angelical, “The light is coming to give back everything the darkness stole”.

“The Light Is Coming” será parte del nuevo álbum de Grande, Sweetener, y estará disponible el próximo 17 de agosto en Republic Records. Escúchalo a continuación:

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.