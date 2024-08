Armas de utilería: cómo funcionan y por qué pueden matar

Cuando John McClane, Clarice Starling o James Bond disparan un arma, hay una razón por la que sale humo y la mano del actor rebota hacia atrás. Por lo general, los actores disparan con una pistola real con pólvora real. Pero el arma está cargada con balas de salva, una munición que no mata.

Como se trata de una estrategia inofensiva, los profesionales del cine se sorprendieron con la noticia del fatal accidente en el que Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de un western llamado Rust y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, el director Joel Souza también resultó herido.

A pesar de que muchas películas tienen escenas violentas con armas, estos incidentes son muy raros. El precedente más famoso es la muerte de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, quien fue asesinado a tiros mientras filmaba El cuervo en 1993. Pero disparar cualquier arma de fuego (incluso con balas de salva) presenta ciertos riesgos y, para prevenir estos riesgos, las producciones de Hollywood contratan expertos en armas para suministrar y supervisar las armas en el set, aunque no es un requisito legal.

No se sabe con certeza si el rodaje de la película Rust contó con tales expertos. Un sindicato de la industria cinematográfica caracterizó la producción como una película independiente realizada con un equipo de Nuevo México. Parece que los productores no estuvieron de acuerdo con los operadores en cuanto a las condiciones de trabajo y trajeron operadores de fuera del sindicato unos días antes del rodaje.

VICE habló con dos especialistas en armas, Jon Funk de la Columbia Británica y Mike Tristano, un maestro de armas y proveedor de armas de utilería de Los Ángeles, para entender mejor cómo es el negocio de las armas en el set y evitar tragedias como la que tuvo lugar el jueves pasado.

¿Cómo funcionan las balas de salva?

Para entender cómo un actor puede disparar una pistola en el set sin que se dispare una bala, hay que estar familiarizado con la anatomía de un cartucho: está compuesto por un proyectil o una bala; un propulsor, es decir, pólvora u otro explosivo químico que lanza el proyectil; un fulminante, que dispara el propulsor cuando aprietas el gatillo, y un cartucho, que es la estructura que mantiene todo unido y se expulsa después de disparar el arma.

Con las balas de salva se elimina el proyectil y el cartucho no sale del arma. “Hacen mucho ruido y sacan un poco de humo y parece que se dispara una bala”, dijo Funk. “Tienen un efecto bastante real y son muy populares en Hollywood. Incluso se desprende el cartucho, todo parece real”.

Funk dijo que las productoras están tan casadas con las balas de salva que se rehusan a adoptar otros métodos, como crear el efecto de disparo en la posproducción o cargar las armas con Simunition, una especie de bala de entrenamiento que se rompe después de la descarga.

La mayoría de las veces, las “pistolas de utilería” en un set de filmación son pistolas reales con cartuchos alterados para que solo le quepan balas de salva. Ni siquiera se les pueden poner balas reales, pero esta adaptación solo es posible para armas automáticas o semiautomáticas, no para revólveres de accionamiento manual, es decir, el tipo de pistolas que aparecen en las películas del oeste.

“En un western, es más probable que aparezcan revólveres manuales”, dijo Tristano, cuya compañía alquila varias armas para películas, desde hachas medievales hasta chalecos de terroristas suicidas. Los rifles antiguos que se usan en los westerns también suelen rellenarse con balas de salva con menos pólvora, para que el ruido no asuste a los caballos.

¿Quién está a cargo de la seguridad de las armas en un set de filmación?

Depende del set, dijeron Tristano y Funk. Pero el primer asistente de dirección suele estar a cargo de las operaciones diarias en el plató. A veces también contratan a expertos en utilería. Este no es un requisito obligatorio, pero las producciones que tienen muchas escenas de armas de fuego suelen contratar a un experto en armas que supervise los accesorios y las escenas en las que se utilizan.

¿Qué protocolos de seguridad existen durante el rodaje?

Para preparar un arma para la filmación, dijo Tristano, él o alguien de su equipo cargan las balas de salva. Cuando entra al set con el arma de fuego, el primer asistente de dirección anuncia al elenco y al equipo que hay una “arma caliente” en el set.

“Le doy el arma al actor o actriz y no salgo del set hasta que me la devuelvan”, dijo Tristano. Después de que el director dice “corte”, el experto toma el arma, la descarga y la inspecciona.

Aunque solo esté cargada con balas de salva, un “arma caliente” nunca estará en el set, excepto en la escena exacta en la que el personaje la dispara. Las escenas en las que los personajes simplemente desenfundan el arma o amenazan con ella, se hacen con armas “frías”, es decir, descargadas.

Cuando el personaje finalmente dispara el arma, se le dice muy claramente que no apunte a nadie. “Nunca se debe apuntar con un arma (caliente) a un miembro del elenco, staff o un animal”, dijo Tristano.

¿Puede matar a alguien una bala de salva?

Aunque no son tan peligrosas como una bala real, una bala de salva crea una explosión que puede herir a las personas cercanas. En 1984, el actor Jon-Erik Hexum se quitó la vida accidentalmente después de ponerse una pistola con los ojos vendados en la cabeza y jugar en el set de la serie de espías Cover Up. El cartucho tenía una especie de forro de papel o algodón para que la explosión emitiera más humo, y este forro fue directo a su cráneo. Este es uno de los principales riesgos a la hora de disparar con balas de salva: si un objeto entra en el cañón del arma, puede ser expulsado cuando el actor la dispare.

Funk dijo que una vez, vio a una actriz clavar accidentalmente su arma en la tierra, y después la vio apuntar hacia una de las cámaras. “Salté para detenerla. Fue la única vez que grité ‘corte’ e interrumpí una escena”, dijo.

¿Cómo sucedió el incidente con Baldwin?

Funk y Tristano se sorprendieron por el accidente. No entiendo por qué Baldwin habría apuntado el arma en dirección a Hutchins o Souza, y dijeron que les costaba imaginar una bala de salva tan fuerte como para matar a alguien, a menos que las víctimas estuvieran muy cerca del arma.

Un correo electrónico de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales parece confirmar que esto es exactamente lo que sucedió, aunque se han publicado varios informes diferentes y ni los productores de la película ni la policía han comentado nada al respecto todavía.

Tristano dijo que casi nunca se utilizan balas reales en un set. “No tengo idea de por qué alguien llevaría algo así a un set. Incluso en las escenas en las que ves a un actor cargar un arma, son muñecos creados por el departamento de utilería”.

También está sorprendido por el incidente sobre todo porque una vez le entregó a Alec Baldwin un arma en el set de la película Thick as Thieves. “Fue muy cuidadoso, consciente y me escuchó. Fue un placer trabajar con él y nunca me preocupé de que pudiera comprometer la seguridad del equipo”.