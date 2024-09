Armas, drogas y caniches: vida y muerte de un líder carcelario en Venezuela

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Isla Margarita de Venezuela, paradisíaco destino de la geografía venezolana, entran en dominios de la delincuencia organizada. Uno de sus mayores representantes era Teófilo Rodríguez Cazorla, apodado «El Conejo», quien controló la cárcel de San Antonio, ubicada en la isla, a la que entró en 2003 acusado por tráfico de drogas, porte ilícito de arma de fuego, desvalijamiento de vehículos y aprovechamiento de éstos, según la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

La madrugada del domingo, «El Conejo» cayó muerto, asesinado a tiros a las afueras de una discoteca de la ciudad de Porlamar. Los esfuerzos médicos por mantenerlo con vida fueron infructuosos. Rodríguez Cazorla iba custodiado por cuatro escoltas, que también resultaron heridos, luego de que el vehículo donde se trasladaban recibió unos 70 disparos. El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana del 24 de enero de 2016.

«El Conejo» estaba ya libre, luego de ser beneficiado con «régimen de presentación»: obligatoriedad de acudir ante un tribunal periódicamente pero ya con libertad personal. No obstante, fuentes policiales informaron que Teófilo Rodríguez seguía controlando cárteles de droga locales.

El lunes 25, el féretro con el cuerpo del asesinado ex presidiario fue llevado a la cárcel que controlaba para su funeral. En su honor, delincuentes encarcelados en el lugar subieron a los techos para disparar ráfagas de disparos con armas largas.

«Tren del Pacífico despidiendo al rey de reyes, el patrón conejo Teófilo. Solo se muere quien olvida y el Tren del Pacífico y tu gente nunca te olvida. Siempre seguirás siendo el patrón desde arriba. Ahora eres un rey en los cielos cuidándonos», publicó quien hizo público el vídeo en su Facebook.

A lo lejos, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se limitaban a observar y a dirigir el tráfico en las avenidas circundantes.

La ministra de prisiones, Iris Varela, quien había sido retratada con «El Conejo» hace años cuando se reunió con él para «pacificar» los penales, no se pronunció al respecto. Este martes, Margarita amaneció sin transporte público y con las clases suspendidas en la Universidad de Oriente, por precaución ante posible violencia por el asesinato de «El Conejo».

Es el final de la historia de quien se hizo conocido por ser el «pran» o mandamás del lugar durante una década. Teófilo Rodríguez gobernó la cárcel, y desde allí buena parte del delito organizado en Margarita. No era un hombre discreto. Al contrario, más de una vez recibió a periodistas en su «celda». En junio de 2011 The New York Times hizo un reportaje sobre la cárcel de San Antonio, donde los presos «pueden hacer lo que quieran, menos irse». Allí se relataba cómo hombres, mujeres y niños hacían vida común, con una piscina interna, discoteca y restaurante, con acceso a drogas y armas.

«El Conejo» ejercía su poder. Su marca, una réplica del logo de Playboy, inundaba paredes, así como grafitis de su rostro junto al de Hugo Chávez. Su celda siempre estaba custodiada por varios presos que le servían como guardaespaldas, todos tatuados con pequeños conejos.

Adentro, con piso brillante, baño privado y una distribución como de pequeño apartamento con recibo y habitación, el lugar exhibía cuadros, una gran cama tamaño «queen», un televisor plasma de 42 pulgadas, retratos de su hija, imágenes religiosas católicas y varias placas de agradecimiento, además de dos perros caniches.

En 2013 se inauguró la discoteca El Yate Club dentro de la cárcel de Margarita, con capacidad para 600 personas, equipos de sonido y luces profesionales, aire acondicionado y hasta asistencia de bailarinas exóticas. Pero no es la única. En al menos otros cinco reclusorios se realizan fiestas temáticas en discotecas internas.

En el penal de Tocorón, ubicado en Aragua al centro del país, por ejemplo, no solo hay discoteca, sino también centro de apuestas, piscina, parque infantil, una plaza para peleas de gallo, restaurante y hasta un banco. El portal venezolano Runrun.es y el semanario TalCual publicaron a mediados de 2015 un reportaje fotográfico de los «lujos» de esta cárcel.

En Venezuela no hay cifras ni pronunciamientos oficiales sobre la situación carcelaria. El Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental que hace seguimiento al tema, registró en su informe anual 2015 que las cárceles venezolanas albergan 49.664 personas , de las cuales 31.503 son procesados, 17.374 son penados, 265 están bajo Destacamento de trabajo y 522 se encuentran en depósitos policiales.

Es decir, 63% de ellas están en prisión preventiva, evidenciando el retardo procesal. Además, aseguran que en las prisiones venezolanas las poblaciones superan la capacidad instalada con un hacinamiento general de 190%, con casos específicos de cárceles donde la cantidad de gente supera hasta nueve veces lo preestablecido.

La ministra de prisiones, Iris Varela, fue ratificada en el cargo el pasado 6 de enero por el presidente Nicolás Maduro para continuar al frente del despacho que controla desde junio 2011. Este martes, la Asamblea Nacional debatirá el tema carcelario y exigirá la comparecencia de Varela, para dar cuenta de la acción gubernamental para corregir las graves fallas del sistema penitenciario venezolano.

Una solicitud formal del Parlamento debe ser respondida por obligación legal, aunque ya varios ministros optaron una vez por ignorar el llamado del Legislativo controlado por la oposición.

Periodistas locales han asegurado a VICE News que la muerte de «El Conejo» parece haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre bandas rivales para controlar los negocios fraudulentos de Isla Margarita. Aunque han añadido que la situación dentro de la penitenciaria parece calmada, ya que el sucesor de El Conejo parece haber tomado el control.

