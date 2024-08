La artista que emplea impresionantes retratos de desnudos para celebrar la sexualidad femenina

Amber Rose arrancó su tercer Slutwalk anual este mes de octubre en Downtown L.A con el objetivo de protestar contra la culpabilización de las víctimas, las etiquetas denigrantes, la desigualdad de géneros y «cambiar el paradigma de la cultura de la violación». Este año se erigió una elevada instalación en forma de vidriera en la que se mostraban retratos de 40 mujeres desnudas realizados por la artista Maggie West en solidaridad con las asistentes, en una obra conjunta titulada 98.

West eligió ese título para representar las estadísticas del Departamento de Justicia de EE. UU. que reflejan que cada 98 segundos se agrede sexualmente a una persona en Norteamérica. Esta instalación es la última de una serie de obras realizadas por West, quien el año pasado creó una serie para apoyar a la asociación Planned Parenthood y a principios de 2017 publicó un libro centrado en la inclusividad de género, con el feminismo interseccional y la actitud positiva hacia el cuerpo como temas principales.

Desde reconducir la conversación en torno a la virginidad hasta reclamar la desnudez pública, West habló con Broadly acerca de las inspiraciones y los temas que se esconden tras 98, donde se muestran trabajadoras sexuales, mujeres trans y mujeres de color por igual.

BROADLY: ¿Cómo acabó tu obra siendo expuesta en el Slutwalk ?

Maggie West: Hace tres meses el Slutwalk publicó un llamamiento abierto para cualquier artista que deseara exponer su obra. El pasado mes de noviembre celebré una exposición en apoyo a la entidad benéfica Planned Parenthood y después publiqué mi libro 23, que trata sobre la intersección del género y la sexualidad. De modo que me pareció que mi obra encajaba bastante con el Slutwalk y la causa.

Anna Foxxx por Maggie West

¿Cómo se te ocurrió la idea de la instalación?

Me gustaba la idea de contar con una galería que fuera como una exposición grupal para otras artistas. Tengo la sensación de que, debido a los colores y la composición limpia de muchas de mis fotos, se prestan muy bien a formar parte de una instalación, de modo que empecé a jugar con la idea de una vidriera en forma de muro o de techo. A partir de ahí de algún modo llegué al concepto de 98, acerca de crear un modelo de techo de vidriera, solo que en lugar de santos, aparecen mujeres contemporáneas celebrando su sexualidad.

Siguiendo con la idea de la vidriera, ¿puedes contarnos cómo trabajaste con ― o más bien contra ― la imagen de la santa virgen y cómo se manifiesta eso en la instalación?

La mayoría de las veces, cuando se representa a mujeres en una vidriera, normalmente se hace en una catedral. Empecé a indagar acerca de a quién se representa exactamente en las vidrieras y principalmente son mujeres santas. Conforme fui avanzando en la investigación me di cuenta de que el 99 por ciento de las santas son vírgenes. Hay un puñado de santas casadas, pero en su mayoría no lo están. Continué leyendo todas aquellas historias diferentes sobre mujeres que sufrieron horribles tormentos por no querer renunciar a su pureza. Se las alaba por su dedicación a su propia castidad.

Empecé a pensar sobre cómo el Slutwalk es una celebración de la sexualidad femenina y de nuestra capacidad para expresarnos sexualmente sin repercusiones violentas. Así que de algún modo deseaba yuxtaponer esas antiguas ideas de pureza como la posesión más valiosa con una idea más contemporánea de que las mujeres tienen derecho a expresarse sexualmente y deberían ser celebradas por ser dueñas de su propia sexualidad y su propia libertad. Es como utilizar el mismo medio visual pero con un mensaje muy diferente tras él.

Nikki Hearts por Maggie West

He reconocido bastantes de los rostros que aparecen en tus fotos. ¿Cómo elegiste a tus modelos?

Muchas de las modelos o bien aparecieron en mi serie para Planned Parenthood o bien en mi libro 23. Y muchas de ellas eran amigas que ya conocía. Con algunas mujeres me puse específicamente en contacto porque me gustaba su obra o el mensaje implícito en lo que estaban haciendo. Para mí era realmente importante incluir un grupo muy diverso de mujeres, porque creo que el problema del acoso o las amenazas de violación como consecuencia de la expresión sexual y cosas así son algo a lo que todas las mujeres se han enfrentado, independientemente de su identidad de género, su orientación sexual o su aspecto físico. Por ejemplo, hay unas cuantas actrices porno en la serie, pero también hay algunas estrellas de YouTube cuyo contenido está principalmente dirigido a adolescentes y niñas. Pensé que era importante incluir ambos aspectos de ese espectro.

¿Estabas buscando determinada cualidad cuando elegiste las fotos de cada persona?

En realidad no seleccioné las fotos, dejé que lo hiciera cada modelo. Para mí es muy importante que a las modelos les gusten sus fotos y que se sientan cómodas con ellas (aunque no puedo hacerlo todo el tiempo, como en mis libros de arte). Lo que hice fue reducirlo a las 20 imágenes más destacadas y después dejar que cada una de las modelos eligiera sus tres favoritas. Quería que se sintieran realmente cómodas con el modo en que se las estaba representando, especialmente porque muchas de ellas nunca habían posado desnudas con anterioridad.

Sanam Sindhi por Maggie West

Eso parece encajar muy bien con las ideas que se encuentran en el núcleo mismo del Slutwalk en lo que respecta a temas como el consentimiento.

Exacto. Y el nivel de desnudez en las imágenes varía mucho. A algunas mujeres no les importó hacer un desnudo frontal completo, mientras que otras en realidad querían formar parte del proyecto debido a su voz y al mensaje, pero no se sentían cómodas estando totalmente desnudas. Y a mí me pareció muy bien. Simplemente cortamos la foto a la altura de los hombros o ellas sostenían la mano sobre sus pechos o algo así. De hecho estoy muy de acuerdo. Acabé haciéndome también un autorretrato para la serie, por solidaridad.

¿Cuál crees que ha sido la respuesta ante tu serie, o cuál esperas que haya sido?

Espero que de algún modo elimine el estigma de algunas percepciones en torno a la desnudez pública y en torno a quién está bien que muestre su desnudo en público. Creo que solo quiero que la gente se dé cuenta de que esto es algo universal por lo que tienen que pasar todas las mujeres. Por ejemplo, Alaska Thunderfuck aparece en la serie y, aunque cuando Alaska no va vestida de drag se identifica como un hombre gay, el personaje de Alaska es una representación femenina. Para mí no importa tanto si eres una drag queen, una mujer trans o una mujer cis, porque si te presentas de forma femenina y sales a la calle en minifalda, todas debemos lidiar con el acoso.

Alaska Thunderfuck por Maggie West

Caroline Miner por Maggie West

Abella Danger por Maggie West