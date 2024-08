Artistas internacionales rinden homenaje a Hayao Miyazaki en una nueva exhibición

Regocíjense amantes del animé y las películas orientales que marcaron la vida de muchos para siempre: Hayao Miyazaki llega al mundo del arte. Claro, no por decir que lo que él hace no es arte, sino que en un sentido más abstracto o general, llega al mundo de las bellas artes como la pintura, la escultura y la impresión.

«Los artistas en la escena actual son influenciados de igual manera de los artistas pop de los 60 como de la cultura popular contemporánea», dijo a VICE el curador y dueño de Spoke Art, Ken Harman.

Adam Caldwell, San, 2017

Charles Santoso, Totoro, 2017

Lauren YS, Miyazaki Bad Girls Club, 2017.

La exhibición de Spoke Art NYC, reúne la obra de alrededor de 100 artistas que han profesado de una manera u otra el amor al universo creado por Miyazaki a lo largo de su prolífica carrera. En unos casos se pueden ver rendiciones pictóricas de Sin-Cara comiendo todos los adminículos de la realidad posmoderna, en otros representaciones empoderadas de San de La Princesa Mononoke y tiernos Totoros que solamente evoca querer abrazarlos durante una tormenta.

Si bien cada artista tiene una representación y mimética diferente en cuanto a la obra de Miyazaki, lo palpable de la exhibición es el excitante sentido de aventura e inocencia que permea en todas las esferas del universo del japonés. Sin tener la necesidad de hacer una renuncia frente a la estética medianamente establecida del animé, los artistas capturan constantemente una arista que tal vez no se reconocía con frecuencia en el legado filmográfico de Miyazaki. Puedes ver más obras, abajo:

Brighton Ballard, Tarot de El Viaje de Chihiro, 2017

Sarah Joncas, Princesa Mononoke, 2017

Casey Weldon, Lil Nekobasu, 2017

Jayde Fish, Fishs Flying Castle, 2017

Jessica Tang, Divine Child, 2017

Caroline Caldwell, El Viaje de Chihiro, 2017

Gary Lockwood, Princesa Mononoke como máscara, 2017

Crankbunny, WWMD, 2017

Taylor Schultek, Yubaba, 2017

Mar Cerda?, You Put the Umbrella OverYour Head Like That, 2017

Eric Althin, Mermaid, 2017

Zard Apuya, Miyazaki Wagashi, 2017

Nick Stokes, 宮崎 駿, 2017

La exhibición solamente estará disponible a partir del 29 de septiembre al 1 de octubre, así que si te encuentras en Nueva York, no dudes en visitar la galería Spoke Art. Para más información, visita su sitio.

