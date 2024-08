Artistas invadieron el MoMA con una guerrilla de realidad aumentada

Un colectivo de ocho artistas del internet transformó el cuarto de Jackson Pollock en el MoMA NY en su propia galería de realidad aumentada –sin el permiso del museo–.

El colectivo, que se hace llamar “MoMAR”, está haciendo una declaración en contra del elitismo y exclusividad del mundo del arte con su instalación grupal Hello, we’re from the internet (Hola, somos del internet). Los ocho artistas pusieron sus propias obras sobre siete pinturas de Jackson Pollock usando tecnología de realidad aumentada. Al descargar la app MoMAR, cualquiera con un celular inteligente puede ver su trabajo.

Videos by VICE

“Nuestra idea central es democratizar los espacios abiertos”, comentó Danjan Pita, uno de los artistas que va por el nombre de Damjanski. “El acto de estar abierto al público es un poco irónico porque todavía tienes una élite que define qué estará disponible para el público”.

Un viernes, los artistas subieron al quinto piso del MoMA dos horas antes del cierre. El museo, que estaba dando entradas gratis en ese momento, estaba lleno de visitantes. Mientras la mayoría de los presentes estaban ahí para ver el arte del expresionista abstracto, un puñado de personas se podían ver usando la app MoMAR en sus celulares.

“Si queremos entender que el arte es la gran medida de la cultura, también debemos reconocer que es valuado, definido y pertenecido por la élite”, escribió el colectivo en su sitio. “Nosotros debemos reconocer que el término ‘abierto al público’ no es una invitación sino una declaración de valores. Valores que no nos son propios”.

Mientras los artistas fueron exitosos en poner su app a tiempo para la exhibición en Google Play, la App Store de Apple no aceptó la aplicación a tiempo. Para remediar esto, los artistas tenían varios celulares con la app preinstalada para que los visitantes pudieran experimentar la galería. También estaban instalando la app directamente a los celulares (como al mío) desde una laptop.

La pintura original. Imagen: Mack DeGeurin

Pintura Aumentada. Imagen: Mack DeGeurin

Muchos visitantes sin la aplicación miraban sobre los hombros de las personas para ver las versiones en realidad aumentada de las pinturas.

Una de las instalaciones en RA, creada por el artista Gabriel Barcia-Colombo, convirtió la pintura White Light de Pollock en un juego interactivo. En el juego, pequeños esqueletos rápidamente trepaban todos los lados de la pintura como arañas. Los jugadores controlaban una rueda girante en el centro que tenían que usar para tirar a los esqueletos trepadores. White Light fue una de las últimas pinturas que hizo Pollock antes de morir en 1956 – un elemento clave en el juego de Bacia-Colombo.

“Quería hacer una experiencia que jugara con la forma existente pero también comentara sobre la pintura misma”, me dijo Barcia-Colombo. “Mucho de mi trabajo artístico trata con la memoria y la vida después de la muerte, así que fue perfecto que me asignaron uno de los últimos trabajos de Pollock”.

Cuando uno pierde en el juego, tal como me pasó múltiples veces, la rueda arcoíris de la muerte de Apple aparece en medio de un gran texto rojo que dice: “PAINTERS BLOCK!!!”. Barcia-Colombo dijo que las pinturas trabajaban especialmente bien con RA debido al errático estilo de Pollock. Toda esa actividad en el lienzo físico hizo fácil que los artistas pudieran usar la tecnología de RA.

Las otras siete pinturas en RA variaron en contenido. La creada por Damjanski, llamada One: Number 12811912112811950, 2018, presentó a los visitantes con un GIF que surge de las caras de Pollock y Ed Harris – el hombre que interpretó al artista en la película Pollock.

Damjanski dijo que le surgió la idea mientras investigaba al artista. Cuando vio Pollock, se dio cuenta de que muchos espectadores solamente reconocen figuras históricas por los actores que los interpretan en películas. “Me empecé a preguntar por el valor de la representación y manifesté estos pensamientos en un personaje híbrido de Jackson Pollock y Ed Harris interpretándolo”, él dijo. “Este nuevo personaje interroga las líneas entre hecho y ficción, lo que es ‘real’ y ‘falso’”.

El grupo tiene la intención de presentar esta exhibición durante 3 meses. Después buscarán incorporar galerías de otros artistas. “Estamos tratando literalmente de reclamar el espacio”, dijo Damjansky.

Damjanski dijo que él y sus compañeros no están preocupados por ningún tipo de acción del museo. El MoMA no respondió inmediatamente con comentarios.

Imagen: Mack DeGeurin

“No nos pueden hacer nada”, él dijo.

El MoMA tiene varios guardias de seguridad estacionados en cada piso del museo. Mientras muchos se veían confundidos cuando vieron a los visitantes usando la aplicación, no hicieron ningún esfuerzo por detener la galería en RA. En los días desde su lanzamiento, Damjansky dijo que no ha recibido ningún comentario de nadie asociado con el museo.

“Es gracioso, porque incluso gente que solamente estaba visitando el MoMA parecían experimentar las obras a través del lente de sus teléfonos por medio de hacer selfies o fotos del trabajo”, dijo Barcia-Colombo. “Nuestro trabajo añadió una capa extra de digitalización por medio de hackear el trabajo preexistente para revelar la obra de artistas que están experimentando con una nueva forma”.

Los creadores también hicieron a propósito su app con fuente abierta como un medio para incentivar la participación. Según el grupo, el acto de abrir espacios al público es inherentemente contradictorio. Damjanksi dijo que publicará un PDF instructivo que permitirá a quien quiera hacer modificaciones, incluso quien no sepa programar.

Imagen: MoMAR

“Es la primera iteración de un grupo de instrucciones para darle a la gente el poder de mostrar su trabajo en cualquier exhibición física por todo el mundo”, Damjansky dijo. “Esto será un proceso porque queremos mantenerlo tan simple como sea posible – así que lo actualizaremos mucho, probablemente”.

Mientras el grupo se coordinó por meses por internet, la mayoría no se habían conocido en persona hasta esa misma semana. Los creadores dijeron que escogieron el cuarto Jackson Pollock por varias razones. Ya que siete pinturas de Pollock son permanentes en el MoMA, rara vez son movidas. Esto permite a los artistas crear un espacio para sus visuales de RA sin tener que preocuparse de que se termine la exhibición. La segunda razón fue más intuitiva: el cuarto tiene una banca.

“Yo creo que él (Pollock) lo apreciaría”, dijo Damjanski. “Él estaba allá afuera”.