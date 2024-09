Así se vivió la Final de Copa América Centenario | ES | Translation

El domingo pasado Argentina jugó la Final de Copa América Centenario contra la Selección de Chile. Messi estuvo al frente de la escuadra argentina y yo pude asistir a mi primer evento deportivo de talla internacional.

Tuvimos lugares en la última fila del estadio lo cual nos hizo apreciar todo el panorama, las jugadas y emociones. Ví y escuché de todo, desde la ola que se formaba en la audiencia, los cantos argentinos, la porra chilena, el nombre de Messi como sonido de fondo al unisono del estadio.

Videos by VICE

Cuando Chile ganó la copa, muchos asistentes no sintieron emoción. Gran parte del público era Argentino y muchos tenían —incluyéndome— la esperanza de ver al que porta el número 10 levantando la copa.

Al salir, la filas para tomar los autobuses eran interminables, así que preferimos caminar un poco. En el rumbo nos encontramos en el estacionamiento del estadio a Pili, una peruana que lleva 12 años viviendo en Nueva York. «El Bar de Pili», como nombramos al lugar —que básicamente era la cajuela de su camioneta y un par de sillas—, vendía la cerveza y brochetas de pollo o cerdo a cinco dólares, ganancia extra que Pili genera cada que hay partido en el estadio. Según ella, cuando mejor le va es cuando juega México. Además, tenían buen sistema de audio en los autos que funcionaban como barra o bodega.

Me llevé mi cámara y tomé fotos de situaciones que me llamaron la atención durante y después del encuentro, y ahora puedo decir que el estacionamiento del estadio tuvo el mejor after que pudimos encontrar en la final de la Copa América Centenario.