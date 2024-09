Los lugares silenciosos de India

La fotógrafa Kate Golding tiene una habilidad especial para lo sereno. Mientas toma fotos en algunos de los lugares más agitados y abrumadores del mundo, siempre logra extraer los momentos de total calma. Este mes lanzó su primer libro de fotografía llamado Dentro de ti sin ti. Las fotos que se ven en el libro son una exploración meditativa en India, incluyendo el ashram o monasterio donde los Beatles fueron a escaparse a finales de los años 60 para poder buscar un descanso de toda la histeria de sus fans.

VICE: ¿Cómo surgió la idea del libro?

Kate Golding: Fui a India en 2013 y tomé todas las fotos mientras estuve allí. Siempre quise hacer algo con esas fotos, pero no estaba segura de qué. Quería poder desarrollar una serie hasta poder terminarla, para que no se quedara en mi disco duro, sino que estuviera afuera en el mundo, para que la gente la viera.

Parece que los libros de fotografía están en su auge en este momento.

Absolutamente. Creo que hay un aspecto de ‘hazlo tu mismo’ con las impresiones a pedido y las impresoras Indigo de HP, que es como yo imprimí mi libro. Ahora perfectamente puedes hacer algo de un precio razonable y además lograr una impresión de buena calidad. Es que es más fácil hacerlo así, a tratar de encajar con el punto de vista que tienen los curadores de las galerías. Y puedes hacer una recopilación de tu trabajo que puede tener un alcance grande, no que se quede solo en Melbourne.

Cuéntame del título del libro.

Es una referencia a una canción de los Beatles, porque algunas de las fotos fueron tomadas en el ashram que ellos visitaron en el 68. Incluyendo la foto del domo.

La razón principal por la cual fui a India fue para fortalecer mi práctica de yoga y de meditación y de todo eso, solo tratar de aprender. He visto lo que hace Steve McCurry en sus fotos, con la gente y los colores brillantes, y no hay nada malo con eso, pero yo no quería fotografiar la India de esa manera.

Hay una temática fuerte de la soledad en esta serie, ¿tenías la intensión de hacerlo así o sucedió inconscientemente?

Sí tengo la tendencia de buscar lugares que son un poco más silenciosos, supongo, eso es lo que busco cuando estoy tomando fotos. Una Hasselblad no es una cámara fácil para viajar por lo grande que es, entonces las veces que salía a tomar fotos, trataba de estar muy calmada y en paz, estaba muy consciente de la manera en la que estaba tomando las fotos.

¿Dirías que la fotografía es una manera de extender tu proceso de meditación o es algo separado?

Yo trato el libro como si fuera una meditación, de alguna manera, definitivamente es algo que estaba tratando de lograr en la secuencia en la que está diseñado. Notarás que algunas imágenes se repiten, pero son levemente diferentes a la de antes. Igual a como los pensamientos te llegan de manera diferente cuando se repiten durante la meditación.

Me parece que todo esto es muy interesante, es como si cada vez que sacas una memoria nueva de tu cabeza, cambia cuál fue la memoria real.

Absolutamente, y puede diferir mucho cuando otra persona lo está contando. Por ejemplo, no se si te pasa a ti, pero cuando estás contando una historia de tu niñez y tus papás están ahí, van a decir «eso no fue lo que pasó». Y te hace pensar como, he construido toda mi identidad alrededor de algo que ni siquiera sucedió.

Dentro de ti sin tiestá disponible en la página web de Kate.

Texto por Ben Thompson.