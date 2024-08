Así descubre música nueva la Generación Z

Artículo publicado originalmente en Noisey UK.

Descubrir nueva música solía ser fácil, como escoger manzanas en el súper. Uno iba a Mixup ––en México–– o a Tower Records o a cualquier otro gran conglomerado que se alzaba sobre la ciudad y agarraba el disco más nuevo de la sección de las listas. O tal vez uno se sumergía más profundo, buscando entre los estantes alternativos o en las tiendas de vinilos sospechosas en búsqueda de una sugerencia de un hermano, o una de esos tipos raros que se hacían en la parte de atrás del autobús. Tal vez, de vez en cuando, uno optaba por algo clandestino porque el arte de la portada se veía muy bien.



Si como yo, naciste a comienzos de los 90 o antes, es probable que hayas encontrado innumerables álbumes de esta forma: desde extraños chicos Blitz como Rexy, pasando por lo más infantilizado del pop-punk, y luego de vuelta a las leyendas – Madonna, Prince, Bowie, Whitney. O tal vez tú escuchabas la radio: desde jungle y D&B en estaciones piratas del Reino Unido hasta Radio 1 en Gran Bretaña, o ––si estabas en Estados Unidos–– cualquier estación de radio local universitaria que sonaba dentro de tu área, explotando todo tipo de música desde R.E.M y Pavement hasta Big L y Lord Finesse.

Los de la Generación Z ––el grupo de edades que comienza después de los millennials y abarca a cualquiera nacido después de 1996–– son otra cosa. Para ellos, todo está al alcance: desde pantallas táctiles de McDonald’s, hasta Uber, o filtros fotográficos que pueden mutar cualquier cara en un alien. Y la mayoría de ellos, tienen mucha música detrás del clic de un botón. Mucho se ha dicho de esta vía de desarrollo. Hay puristas desacreditando la muerte de la música pura (lo que sea que signifique eso), bandas intentando descubrir cómo escribir una canción con algún tipo de longevidad.

Como cualquier generación que ha llegado antes que esta, lo descubrirán por sí mismos. Para comenzar, esos a quienes los medios etiquetarán como centennials ya tienen sus propios héroes. Gente como Ariana Grande, Brockhampton, The 1975, Hayley Kiyoko ––actos que encarnan la apertura e inclusión de su generación (Brockhampton tiene miembros de todas las razas y orientaciones) además de sus ideales (para ser honestos, cada letra de “Love It If We Made It”). Y aún así ––¡y aún así!–– existe un razonamiento que cree que a la Generación Z de alguna manera no le interesa tanto la música, que la encuentran desechable. Esto simplemente no es cierto, sin importar que hayan canjeado los CDs para comprar cuentas de streaming.

Para descubrir más, hablé con algunos adolescentes y adultos jóvenes para averiguar lo que la música significa para ellos, cómo la descubren, y cuáles cualidades son esenciales cuando buscan un nuevo artista en el mar de la música nueva.

Keir Bradwell, 18

Noisey: ¡Hola! ¿Cómo descubres música?

Dan: En su mayoría, uso Twitter y redes sociales para encontrar nueva música, porque no soy un gran fan de las cosas comisariadas de Apple Music.

¿Por qué prefieres las redes sociales sobre las playlists? Yo las encuentro bastante útiles, pero supongo que te estás alimentando de cosas gracias a un algoritmo…

Tengo un gusto musical bastante específico, así que hay algunas bandas indie que me gustan, pero me sugerirían cosas similares y eso no es lo mío. Cuando se trata de Twitter uno ve lo que le gusta a otros artistas y publicaciones sobre eso; como que si mi persona favorita le da like a algo entonces debería al menos darle una oportunidad. Se siente un poco más natural que, algo como, ‘hemos escogido esta canción’ para tu género o lo que sea que creamos que podría ser relevante. Creo que hay algo más de un elemento humano en las redes sociales también.

Definitivamente. Existe la sensación de que tu generación es más política, especialmente cuando se trata de evitar cualquier cosa provocativa ¿Qué buscas en un artista?

Ser político es realmente importante o al menos tener algo que decir. Al final del día la música es una forma artística, y el mejor arte y los mejores artistas transmiten algo con su música. Toma por ejemplo a To Pimp A Butterfly, que es mi álbum preferido de todos los tiempos, o Blonde, que replantea muchas de las narrativas del pop tradicional a su manera. Y no puedo dejar de mencionar a Dev Hynes tampoco. Cupid Deluxe es uno de mis álbumes favoritos y mucho de él se expresa en ese álbum – sus experiencias y demás, y es increíblemente personal. Uno obtiene un sentimiento real por artistas como esos, y creo que eso es importante.

Naomi Gillies, 22

Noisey: ¡Hola Naomi! ¿Cómo descubres nueva música?

Naomi: En realidad es una mezcla. Escucho mucho la radio, y también Spotify. Supongo que son mis dos principales opciones.

Me sorprende que escuches la radio, se siente casi obsoleta hoy en día – al menos en términos de cosas fuera de Internet.

He escuchado radio desde que tenía como diez u 11 años entonces todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es prenderla. Y la escucho en mi teléfono también, así que cuando estoy en la casa siempre estará prendida.

¿Es Radio 1 o te inclinas por cosas más alternativas como NTS o Beats 1?

No suelo escuchar Beats 1 demasiado, solo porque es un hábito para mí encender la radio. Así que suelo quedarme con Radio 1 y escuchar los shows de por la noche cuando estoy en ella.

¿Cuál es el último gran descubrimiento que has hecho a través de la radio?

Diría que Sam Fender. He escuchado que todo el mundo está delirando por él. Es un buen ejemplo porque lo encontré en los servicios de streaming, y luego lo escuché en la radio porque ha sido el álbum de la semana y la pista más famosa en el mundo de Annie Mac, y luego un montón de mis amigos y personas que conozco estaban delirando por él.

¿Qué te atrae a él?

Hizo una muy buena entrevista sobre la salud mental. Como que, es un poco un activista social con su música y realmente me gusta lo que defiende.

¿Es el hecho de que esté hablando de esos problemas más importante para ti que la música?

Eso es algo que definitivamente hace que él se resalte para mí. Le da más credibilidad como artista. Como que no necesariamente descartaría a alguien porque no esté hablando de cosas políticamente cargadas. Pero es definitivamente algo con lo que me puedo conectar y le da un respaldo más fuerte entonces por eso se destaca para mí.

¿Has encontrado alguna vez a alguien a través de Snapchat o Instagram?

¡Lo hice una vez! Y fue cuando Dua Lipa estaba tan solo en el radar y antes de que fuera una estrella masiva. Uno podía buscar en Shazam sus canciones, y entonces salía en la sección de descubrimientos. Sin embargo, raramente uso Instagram y Snapchat para ese tipo de cosas. Suelo usar esas aplicaciones como una forma de seguir a los artistas que ya he descubierto a menos de que alguien suba una fotografía o un vídeo y los etiqueten.

Tia Ferguson, 22

Noisey: Dijiste que encuentras tu música a través de Spotify – ¿es a través de las funciones de las playlist?

Tia: No diría que es a través de la playlist de ‘Discover Weekly’. Ya sabes si haces clic en un artista y aparecen otros artistas similares, a veces simplemente les doy clic y veo. Luego busco cosas en YouTube y sigo cualquier sugerencia que aparece en mi página de inicio.



¿Qué has descubierto?

Ese canal de YouTube COLORS es genial. Me gusta Tiny Desk también.

¿Qué tan seguido aparece música en vivo en tu descubrimiento?

Realmente es simplemente solo por Internet. No creo que alguna vez haya ido a un show de alguien que no conozca incluso así conozca solo una canción.

Sul Fell, 20

Noisey: Entonces, Sul, ¿cómo descubres música?

Sul: Suele ser en servicios de streaming – Youtube y radios de artistas como Soundcloud o Spotify. O recomendaciones. Como que, me empezó a gustar Odd Future porque a mis amigos les gustaban, luego me gustó Brockhampton porque alguien subió un artículo de ellos en el Facebook de Odd Future, y luego los escuché, y luego a través de ellos empecé a escuchar a 88Rising.



Es un efecto dominó entonces, casi como que, vas de un nuevo acto al siguiente.

Sí. Y ahora es el mejor momento para ser un artista independiente porque puedes poner tus cosas en Internet y todo el mundo puede encontrarte en Spotify.

¿Cuándo fue la última vez que compraste música en físico?

No tengo una tornamesa, entonces – y esto es bastante raro porque nadie compra CDs – pero adquirí el hábito de comprarlos en la escuela, y se mantuvo conmigo. El último CD que compré fue Flower Boy de Tyler the Creator porque para ese momento tenía un computador desgastado que todavía reproducía CDs. Pero desde entonces he estado utilizando en su mayoría streaming.

