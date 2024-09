Así es la comida hecha y servida por robots

Los meseros del restaurante Tian Waike en la ciudad china de Kunshan son robots y parecen estar diseñados para conquistar el mundo.

Desde el 2014 estos robots han estado deambulando en este restaurante de comida rápida en la provincia de Jiangsu. Algunos recorren las mesas con bandejas llenas de dumplings y arroz frito, mientras sus colegas metálicos preparan la comida en la cocina. Pangolin es la compañía que los diseñó y aunque probablemente no sean el Skynet de la comida rápida aún, el jefe de la compañía Soag Yugang quiere que eventualmente sus robots reemplacen a los humanos en todo el mundo.

Los robots-cocinero del restaurante Tian Waike. Fotos del autor.

Soag Yugang inauguró Tian Waike como una forma de mostrar sus creaciones y de proponer algo novedoso a la hora de comer. La idea de que un robot cocine toda la comida que ofrece el restaurante ha resultado muy popular. Visité el lugar un lunes por la tarde y está vacío; sin embargo, Yugang asegura que los fines de semana se llena de tal forma que tienen que rechazar a muchos comensales

«Hice esto por mis hijas», me cuenta Yugang. «Ellas no querían hacer los deberes de la casa, a pesar de que les pedía que ayudaran a mi esposa. Les dije que si no aprendían a hacerlo no iban a encontrar un esposo decente, pero ni así estuvieron dispuestas. En 2010 me pidieron que fabricara un robot que pudiera encargarse de la limpieza de la casa y de cocinar. Les dije que sí. Y un padre siempre debe cumplir las promesas que le hace a sus hijos».

Soag Yugang en su restaurante.

Los robots-meseros son un poco más impresionantes que los cocineros. Se desplazan con agilidad por el restaurante con sus bandejas llenas de comida y paran en las mesas designadas para que los clientes agarren su comida. Luego éstos le dan una palmada en la cabeza al robot para ordenarle que regrese al mostrador.

«No es fácil crear robots que hagan estas tareas», continúa contándome. «De hecho creo que son más difíciles de fabricar que de hacer funcionar. Todavía invertimos mucho dinero para mejorarlos. Quiero que en un futuro cercano sólo tengamos que apretar un botón para obtener un pollo Kung Pao o un pescado al vapor. Además, podremos conversar más ágilmente con ellos. Espero».