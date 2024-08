Así es meterte cocaína para ir al GYM

Artículo publicado por VICE México.

Existen cientos de suplementos para ir al gimnasio y potenciar los beneficios de éste. Personalmente, recuerdo que cuando comencé a ejercitarme —durante la preparatoria, ahora sólo ando en bici—, busqué suplementos que me ayudaran a bajar las lonjas pubertas que me provocaba el azúcar. Me incliné por la L-Carnitina, un líquido sabor fresa que prometía acelerar la pérdida de grasa en mi cuerpo. No sé si sirvió porque esas idas al gimnasio me convirtieron en un pequeño tanquecillo adolescente, es decir, estaba más gordo que mamado. Fue hasta que reduje mi consumo de azúcar que pude llegar a una talla sana.

Me alejé del gimnasio, pero muchas amistades permanecieron y continuaron haciendo uso de suplementos como proteínas, óxido nítrico y la mismísima L-Carnitina; otros se siguieron por el camino de los esteroides y hoy son enormes bestias marmoleadas. Uno de mis amigos, a quien quiero mucho, quería saber sobre los riesgos y bondades de ir al gimnasio en perico, así que decidió experimentarlo en carne propia.

Para no quedarme únicamente con la versión de Miguel —mi amiguillo de indias—, recurrí a Emilio Pérez, médico general que durante gran parte de su vida ha asistido al gimnasio y ha estudiado de forma profesional los riesgos de mezclar estimulantes, como la cocaína, con tu rutina de ejercicio.



VICE: ¿Desde hace cuánto vas al gimnasio?

Miguel: Ya llevo un año.

Anteriormente, ¿habías consumido otras drogas para ir al gym?

Había fumado marihuana. Eso me gusta, me hace sentir más tranquilo y se disfruta más.

¿Por qué decidiste inhalar cocaína para ir al gym?

Me metí periquín porque me había sobrado un poco de la peda y siempre me había dado curiosidad. Pensé que me daría más energía o fuerza, y me haría sentir como Arnold Schwarzenegger, o mínimo un high chido para hacer ejercicio.

¿Cómo fue esta vez?

Antes de empezar, me fui al baño casualmente a echar un par de pasones con un dispositivo para inhalar hecho con un boleto de metro. Dos puntazos en una fosa nasal y uno en la otra. No me emparejé porque sí se escuchaban los jalones en el baño y me daba miedo que me cacharan porque es el gym al que va mi mamá.

Me lo di en dos días diferentes para probar los efectos. Las dos veces la misma dosis y cerca de cinco minutos antes de empezar.

¿Te hizo mal o bien?

No me hizo ni bien ni mal, pero el primer día tenia mucha curiosidad de lo que se sentía hacer esfuerzo físico en perico y se me olvido calentar. Me eché una dominada en barra y me lastimé el hombro. Eso me dio molestias, pero aun así seguí.

¿Cómo fue tu rendimiento?

Fue normal, ni menos peso ni más. Hice todo lo que tenía que hacer sin problemas y casi sin pensar que me había metido perico. En general, no creo que haya mejorado mi rendimiento. Incluso no me sentí tan concentrado como de costumbre.

Preferiría estar haciendo otras cosas en perico; el gym no es una de ellas. Casi nunca tomo sustancias antes del gym. Si lo hago es cuando tengo hueva de ir y me tomo un café o un suplemento que tiene cafeína que es parecido. Esos funcionan mejor para tener energía y concentración a la hora de ejercitarme.

¿Crees que pueda tener algún beneficio hacer esto?

Beneficio no creo. Quizás sólo el hecho de satisfacer tu necesidad de fiesta al mismo tiempo de sentirte bien por hacer algo “saludable”. Siento que a otras personas igual les puede ayudar a sentirse “más fuertes” o prendidas en el gym pero yo sólo me sentía perico. Físicamente no cambió nada, solo me dio una ligera alteración mental y deseo de morderme los dientes.

¿Sueles consumir?

El perico pa’ la peda y el cafecito para el gym.

VICE: ¿Qué opinas de esto que hizo Miguel?

Emilio: La cocaína y el ejercicio no se llevan bien. No debería de estar haciéndolo. La cocaína es un estimulante, pero nunca tendrá los resultados que imaginamos. Quizás te ponga un poco más activo, pero no te dará más energía. Lo que liberará la cocaína será adrenalina y dopamina, entre otros, elementos que no tienen que ver con la fuerza.

¿Qué riesgos existen?

Si usa cocaína de forma crónica para ir al gimnasio, es probable que se genere un vasoespasmo en las arterias coronarias, una especie de pseudo infarto. Para que me entiendas, un infarto es cuando se detiene el corazón y un vasoespasmo es sólo una pausa. Esto podría generar un daño en sus arterias porque la cocaína las contrae mientras que el ejercicio las expande, ¿ves por qué no se llevan?

¿Qué es lo peor que podría suceder?

Podría desactivar tus funciones arteriales; crearte un déficit que se puede traducir en trastornos alimenticios y de sueño, y destruir tus músculos. Es como una reacción en cadena, pero para que sucedan todo esto, el uso de la sustancia debe ser crónico.

