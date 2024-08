Así fue la última Diada catalana antes del referéndum del 1 de octubre

La semana pasada, tras dos jornadas intensivas y exhaustivas, el Parlament de Catalunya aprobaba la Ley de Transitoriedad para preguntar al pueblo catalán en un referéndum qué es lo que quiere.

¿Qué espera la gente realmente con todos estos supuestos cambios? ¿cómo creen que les afectará en su día a día? Aprovechamos una fecha tan conmemorativa, el 11 de Septiembre en la que los catalanes celebran la derrota y la pérdida de la ciudad de Barcelona a manos de los Borbones en 1714 para salir a la calle a preguntar. Esto es lo que nos contaron y así se vistieron para la ocasión.

Fazal, cocinero

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas en Barcelona?

Fazal: Soy paquistaní y llevo en Barcelona 10 años. Vine con asilo político, mi novia es catalana y tengo muchos amigos de aquí y de todo el mundo. Me encanta vivir aquí.

¿Estás a favor del referéndum del 1 de octubre?

Sí.

¿Qué cambios inmediatos crees que habrá si se proclama una república independiente Catalana?

Económicamente creo que nos va a favorecer mucho una Catalunya independiente ya que todo lo que se paga a España y no se devuelve se quedará aquí. Es lo mismo que gestionar una familia pequeña en comparación que una familia grande, es más fácil.

¿Crees que éste será el último 11 de septiembre formando parte de España?

Creo que hará falta algo más de tiempo, quizás unos dos o tres años.

Laia, estudiante integración social

VICE: ¿Estás a favor del referéndum del 1 de octubre?

Laia: Obviamente, sí.

¿Qué cambios inmediatos crees que habrá si se proclama una república independiente Catalana?

La máxima expectativa es que cambie el Gobierno.

¿Crees que éste será el último 11 de septiembre formando parte de España?

Eso espero.





Josep Casado Rigol, jubilado

VICE: Te vemos bien protegido con esta sombrilla casera.

Josep: Soy bombero retirado y ahora hago de campesino porque mi pasión es trabajar la tierra. Casado es un apellido que proviene de la inmigración, ya que mis abuelos paternos vinieron de Ávila y Rigol es catalán.

¿Estás a favor del referéndum del 1 de octubre?

¡Hombre, por favor!

¿Qué cambios inmediatos crees que habrá si se proclama una república independiente Catalana?

Yo creo que con lo de la República Independiente Catalana nos tocaran los huevos por todas partes y que mínimo tardaremos un año en arrancar. Pero bueno, hemos esperado 300 años y ahora no vendrá de uno. Yo espero que todo sea nuestro, es decir: Catalunya con capital en Barcelona y a partir de aquí todo lo que nosotros queramos.

¿Y las relaciones con España?

Con España yo no tengo ningún problema, ni mucho menos, somos como medio primos hermanos. Y cada uno con su historia, sin fronteras ya que no hacen falta, pero que cada uno se gestione lo suyo como antes de los Borbones.

La gente se cree que por querer la independencia nos tenemos que pelear con todo el mundo, pero nosotros no queremos pelearnos con nadie.

Tade, estudiante

VICE: ¿Estás a favor del referéndum del 1 de octubre?

Tade: La verdad es que no estoy de acuerdo porque no le veo ningún sentido a querer crear un país a parte de España, porque no van a ganar nada. solo discutir. Creo que hay asuntos más importantes sobre los que discutir.

¿Tienes amigos y conocidos que quieran la independencia?

Sí, mi madre es independentista y tengo amigos que también lo son.

¿Te sientes catalana?

No me siento catalana, nací en Aragón y solo estuve un año allí, soy prácticamente catalana pero nunca me he sentido de aquí. Me siento española y ni siquiera hablo el catalán.





Jordi, diseñador

VICE: ¿Qué cambios inmediatos crees que habrá si se proclama una república independiente Catalana?

Jordi: Pues me gustaría que se respetaran todos los derechos, no como ahora que no nos dejan ni votar. Si desde el principio nos hubieran dejado votar no habría el follón que hay ahora. Pero volviendo a la pregunta cambios inmediatos creo que pocos, la verdad.

¿Y qué expectativas tienes?

Me gusta pensar en un país más justo, más a favor de todo el mundo y con menos desigualdades sociales.

¿Crees que éste será el último 11 de septiembre formando parte de España?

No lo sé. Creo que será la última gran manifestación. Porque después del 1 de octubre tanto si gana el sí como el no, ya no se harán cosas como estás. No iba a venir, pero por eso he decidido que tenía que hacerlo.

Kara, vendedor ambulante

VICE: Hola Kara, ¿de dónde eres?

Kara: Tengo 25 años y vine de Senegal a Barcelona hace 3 años. Sólo he estado aquí, no he visitado otras ciudades de España, pero me encanta esta ciudad y sobre todo la gente. Tengo amigos de todas partes.

¿Estás a favor que la gente vote el día 1 de Octubre?

Me han contado un poco y pienso que todo el mundo tiene que poder votar, me gusta pensar que si la gente quiere independencia pueda votarlo.

¿Has vendido mucho?

Ha sido un buen día.

