Así fue mi búsqueda para ser famosa en TikTok

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Un video de 15 segundos de una mujer sacudiéndose el cabello mientras imita la primera línea de “Freak” de Doja Cat ha recibido 5,9 millones de reacciones positivas en TikTok. En otro, la joven de 19 años sincroniza sus labios mientras se escucha un remix de “Work Out” de J Cole. Ha generado 4,9 millones de visitas. Kourtney Kardashian se une a ella en un tercer video, que ha sido visto 7,8 millones de veces. Kardashian y la adolescente usan atuendos idénticos mientras bailan una canción de Lil Uzi Vert.

El nombre de la mujer es Addison Rae y después de solo un año de publicar videos bailando y haciendo lip-sync en la plataforma de redes sociales favorita de la Generación Z, ahora tiene 50 millones de seguidores.

Rae saltó a la fama viral después de que Mariah Carey reaccionara con entusiasmo a uno de sus videos donde se le ve bailando “Obsessed”. Luego dejó la universidad para seguir su carrera en las redes sociales y ahora está vinculada a Hype House, un colectivo de creadores de contenido de TikTok con sede en Los Ángeles. Un rapero del que nunca he escuchado recientemente lanzó una canción sobre ella, con la letra: “Uh, Addison Rae / Lil’ shawty the baddest / Yeah, but she got away” (Uh, Addison Rae / Esta hermosura es la más ruda / Sí, pero se escapó). En resumen, ella es el epítome de la fama de TikTok.

Que un rapero desconocido lance una canción sobre lo atractiva que soy o ganar dinero bailando frente a mi iPhone suena como una vida bastante buena. De hecho, desarrollar un perfil popular en TikTok se está volviendo tan lucrativo como ser un influencer de YouTube. Se dice que la cantante Loren Gray es la estrella más “comercializable” en TikTok en la actualidad. Los investigadores estiman que podría cobrar hasta 195.000 dólares por publicación. Cuando Rae fue invitada al podcast “VIEWS” del YouTuber David Dobrik, dijo que algunos TikTokers han ganado 90.000 dólares por publicación. Entonces, cuando mi editor me pidió que intentara hacerme famosa en TikTok, por supuesto aproveché la oportunidad.

Pero a la madura edad de 24 años, ¿soy demasiado vieja para perseguir la fama en TikTok? La plataforma es conocida por ser popular entre los adolescentes, con casi un tercio de sus usuarios entre los 13 y los 17 años. Por suerte, Tim Armoo, director ejecutivo de FanBytes y creador de la primera casa TikTok del Reino Unido, dice que la edad no es un obstáculo para la fama. “No hay un punto donde se detenga”, me dice por Skype. “Hay un tipo en TikTok llamado Grandad Joe, tiene 87 años”.

No soy una dulce anciana, así que eso me excluye tristemente de hacer videos sobre estar viva en la década de 1950 o tener una nieta. Le pido consejos a Armoo ​​para hacerme famosa en TikTok. Me dice que se trata de “ser creativa”.

Armoo ​​me explica: “Es una de esas plataformas en las que obtienes seguidores debido a la autenticidad y la creatividad que tienes. Cuanto más creativo puedas ser, más audiencia tendrás. Puedes ponerte a bailar todo el día si la canción es buena y eres atractiva, pero ese barco ya ha zarpado. El contenido optimizado para el tiempo de reproducción funciona muy bien “.

Armoo ​​agrega que los comentarios y las veces que se comparte el contenido son la forma de engagement más codiciada en TikTok. La clave es asegurarse de que las personas quieran ver todo el contenido que haces hasta el final. “Se basa en la proporción promedio de un video que la gente ve. Cuanto mayor sea el “tiempo de visualización”, más será desplegado por TikTok y será mostrado a más personas”, dice. “Se trata menos sobre qué contenido funciona bien y más sobre qué tipo de contenido aumenta el tiempo de visualización”.

“Encontrarás que las cosas que crean expectativa hasta el final del video funcionan bien. Es por eso que muchos bromistas se hacen famosos. El video comienza y la gente se pregunta en qué se va a convertir”.

Me deja con un consejo sobre cómo comenzar a asegurar mi fama en TikTok: “Si yo estuviera tratando de conseguir mis primeros 50.000 fans, copiaría otras cosas de TikTok y simplemente les daría un pequeño giro”.

Entonces, me meto en la cama y paso las próximas tres horas mirando tantos TikToks como puedo antes de quedarme dormida. Descubro que @rohitroygre, un hombre que documenta su lucha por abandonar su “adicción” a las bebidas gaseosas, ha acumulado 205.000 seguidores. Pero con mi fuerza de voluntad, es poco probable que renuncie a algo durante la cuarentena. Luego veo a tres chicas diferentes que viven en casas hermosas en la costa, renovando y redecorando sus habitaciones durante varios días. Simplemente estoy en la quiebra y soy demasiado perezosa para siquiera considerar hacer algo así. Finalmente, aterrizo en la sección de belleza de TikTok y veo una mezcla de tutoriales de maquillaje, reseñas sobre cuidados para la piel y videos sobre uñas.

Miro mis propias uñas a la luz de mi iPhone y me golpea la inspiración. Crearé un TikTok sobre tutoriales para uñas, combinando los dos consejos más importantes que me dio Armoo: creatividad y un tiempo de visualización extenso.

INTENTO UNO: TIKTOK DE BELLEZA

El TikTok que espero me lleve a la fama me lleva unas tres horas entre la filmación y la edición. Primero aprendo cómo hacer las transiciones elegantes que ves en los TikToks de moda y belleza, las que hacen que parezca que chasquear los dedos cambia tu atuendo. Invierto una hora en ver los tutoriales y luego intento incorporarlos en mi propio TikTok de uñas. Quiero que parezca que pasar una lima por mis uñas las renueva mágicamente con un barniz brillante. Bastante creativo, ¿cierto?

Después de diez minutos tratando de hacerlo, me rindo. En cambio, uso las transiciones en el editor de video de la aplicación de TikTok para crear saltos entrecortados entre tomas. Es inesperadamente difícil y los clips pronto se mezclan, moviéndose de manera errática entre las uñas sin arreglar y las uñas repentinamente cubiertas de brillo. Al final, me siento demasiado avergonzada como para mirar el resultado.

El intento de la autora de hacer un video de belleza en TikTok. Fotos de la autora.

En cambio, obligo a mi compañera de casa a ver mi creación y después de una larga pausa, me da una mirada lamentable y pronuncia su veredicto: “Está bien”. ¿Pero que acaso no todo el gran arte es despreciado al inicio? Me voy a dormir soñando con obsequios de compañías de relaciones públicas y menciones en los artículos sobre influencers de belleza en la revista Elle. Pero cuando reviso mi teléfono, 24 horas después de publicar mi obra maestra, recibí un total de 143 visitas y 14 reacciones positivas. Por desgracia, no me he convertido en una estrella de TikTok de la noche a la mañana.

INTENTO DOS: LITERALMENTE SOLO MIRAR CON MELANCOLÍA A LA CÁMARA

Con mi ego ligeramente magullado, decido ejercer mucha menos energía y hacer un TikTok inspirado en Addison Rae. Me asombra el hecho de que ella haya podido establecer una carrera gracias a que es una persona genéricamente atractiva que se filma escuchando música. Si bien no me considero genéricamente atractiva, definitivamente puedo escuchar música. Decido probar suerte.

A pesar de que este tipo de TikToks son esencialmente un punto de vista (POV) de lo que ve tu teléfono cuando intentas encontrar la luz adecuada para una selfie, filmarlos requiere una cantidad sorprendente de esfuerzo. Grabo el video en una sola toma, no solo porque soy perezosa, sino porque quiero ser conocida por mi autenticidad. Aún así, baso mi pose en la de Rae en su video de “Freak”, colocando las manos alrededor de mi rostro, mientras miro directamente a la cámara.

Publico el video y recibo otras 14 reacciones positivas. Esta vez decidí ver lo que había publicado. Una advertencia: mirarse a uno mismo posando delante de la cámara es mucho más vergonzoso de lo que puedes imaginar. Es como cuando publicas una foto tuya y la miras por mucho tiempo.

Borro mi video POV porque estoy avergonzada, pero decido perseguir la fama en TikTok una vez más.

INTENTO TRES: VIDEOS DE REACCIÓN

En un último esfuerzo por lograr la fama en TikTok sin tener que recurrir a mi propia creatividad, decido probar el contenido más flojo que he visto en TikTok: videos de reacción. Esto implica ver el TikTok de otra persona o la escena de una película o programa de televisión, y simplemente grabar lo que hace tu cara mientras miras. La tendencia comenzó en junio, cuando los adolescentes comenzaron a filmarse reaccionando a la escena inicial de Love, una película —no apta para verse en el trabajo— sobre una pareja que decide tener un trío.

Pongo la película en Netflix y me grabo viendo la escena de apertura mientras la voz de @bella_ashley, la instigadora de la tendencia de la reacción de Love, suena al mismo tiempo. He visto la película antes, pero hago todo lo posible para fingir sorpresa. Lamentablemente, solo parece que estoy aburrida. No soy actriz, ¿de acuerdo?

Después de mi tibio video de reacción, finalmente admito que probablemente no tendré las habilidades de lip-sync o expresiones faciales emocionantes para convertirme en una verdadera estrella de TikTok.

Elimino mi cuenta de TikTok y vuelvo a usar las redes sociales de la manera que Dios pretendía: publicar fotos sugestivas en mi historia de Instagram y compartir memes sobre mi salud mental. Puedes quedarte con tus 50 millones de seguidores, Addison.

