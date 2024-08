Así fueron las primeras veces de Carl Cox

En una entrevista Carl Cox, una de las más grandes leyendas de la música electrónica actual, reveló mucha información graciosa e interesante sobre sus primeros días en Ibiza, el sitio que lo acogió, lo vio crecer y tocar la cima muchas veces.



Cuando vemos a un artista de la talla de Carl Cox, que ya tiene 54 años y es capaz de levantar cualquier pista de baile en el mundo, es bien difícil imaginar que él también fue un joven inocente e inexperto en busca de sus sueños.

Videos by VICE

Carl Cox piso arena de Ibiza por primera vez en 1985 para pasar unas vacaciones junto a su hermana y a su novia de aquel entonces. “No teníamos mucho dinero y entre todos alquilamos un coche, un Fiat Panda, en el que dormimos por tres noches en el parqueadero de Ed Paradís porque no teníamos para un hotel”, recordó el artista. “Aún recuerdo cómo mi novia y yo dormíamos en el asiento trasero del coche y mi hermana adelante”:

Sin embargo, no fue sino hasta 1991 que Carl Cox logró mezclar en un sitio llamado Edén. “Mi popularidad para ese entonces ya era tan alta como en este momento, todo gracias a mi álbum”, afirmó el productor. “La primera vez que fui a Space fue en 1995 como invitado para promocionar mi disco The F.A.C.T. Recuerdo que pensé, ‘¡Me han llamado Para Space, no lo creo!’”, agregó. Space desde ese entonces se convirtió el hogar de el artista, donde le dieron la oportunidad de trabajar con Pete Tong todos los martes desde allí para BBC Radio 1. “Space me dio la oportunidad de formar parte de una familia y parte de su progresión y su éxito”.

Y si hay alguien que conoce de primera mano los cambios ocurridos en Ibiza en la última década, es Carl Cox, quien afirma que han sido varios. “En algunos lugares se ha perdido la esencia de Ibiza porque ha entrado mucho dinero de golpe”, criticó el productor. “Nunca había entrado tanto dinero como ahora y eso ha provocado que haya gente que se piense que Ibiza es esto y están totalmente equivocados”. Sin embargo, el artista también admite que hay gente que sigue yendo por lo mismo, para divertirse y disfrutar de la isla”.

Sigue el resto de la entrevista por aquí.