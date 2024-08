Así lucen las pinturas de una persona con sinestesia

“Sabes a manzana”, dice Dafne mientras toca mi brazo. Ella puede percibir sabores al tocar las cosas y ver colores al escuchar sonidos. La condición que tiene se llama Sinestesia.



Dafne tiene 21 años y es fotoperiodista deportiva. La conocí en la universidad, donde me contó de su particular manera de percibir los sentidos. Existen diferentes tipos de sinestesia que dependen de qué sentidos mezcle la persona que la padezca. En ocasiones las personas sinestésicas pueden percibir letras, palabras u oraciones de distintos colores al leer. Otro tipo es la emocional, en la cual pueden percibir el color del “aura” de las personas, dependiendo de cómo vean su estado de ánimo.

En el caso de Dafne, al tocar las cosas, además de la textura normal que la mayoría de las personas podría tocar, percibe sabores en su boca. “De pequeña solía encontrarle sabor a las cosas con solo tocarlas o al escuchar los sonidos veía colores”, cuenta. “A la gente les veía colores alrededor y pensaba que eso era normal. Al crecer escuché sobre la sinestesia, investigué más y me hice unos exámenes en línea de la Universidad de Sussex, otros del Instituto Max Planck de Psicolinguística y resultó que efectivamente la padecía”.

De acuerdo con John Harrison, investigador del tema en la Universidad de Cambridge y la Universidad de Londres, en su libro El extraño fenómeno de la sinestesia, describe este padecimiento como “una alteración sensoperspectiva en la que la estimulación de un sentido, produce en la conciencia de quién la sufre, una percepción en otro: oír colores, ver sonidos y saborear formas”. En ocasiones este padecimiento se ha comparado con el efecto que algunos psicotrópicos como el LSD, MDMA o DMT causan en las personas que los consumen.

Los sabores que Dafne percibe, cambian: Si toma un lápiz, puede ser dulce, pero si lo deja y lo vuelve a tocar, es posible que sea totalmente distinto, ya que el sabor es independiente al objeto. Su cerebro lo interpreta sin tener alguna relación lógica con lo que está tocando.



“Aunque a la sinestesia se le considere un cruce de cables de los sentidos, no tuve problemas con ello”, comenta Dafne. Vivir con este padecimiento tiene a Dafne acostumbrada, sin embargo hay veces que se “satura” y puede llegar a ser muy molesto. “A veces quisiera que al tocar algo no me supiera a nada, o al escuchar los ruidos o las voces no ver tan presentes los colores”.

Como fotoperiodista, actualmente cubre la liga de futbol femenil en México. “Imagina esto”, me pide: “estás en un partido entre gritos y sonidos, todo al mismo tiempo. Tú en la orilla de la cancha, detrás de tu cámara, intentando hacer la cobertura del evento mientras cientos de colores en forma de ondas, líneas, manchas y explosiones complementan lo que ves”, me cuenta. “Es más cuestión de qué tanto me distraigo con ello lo que me llega a molestar un poco”.

Dafne también cree que es genial tener sinestesia. Para entender un poco más de esto, Dafne escuchó algunas canciones, de distintos artistas y géneros, y en una hoja de papel pintó los colores que percibe con cada una. “Vivir con sinestesia es diferente y único, porque cada sinestésico lo vive a su manera, en mi caso, es estar siempre entre sabores y colores”.

“Con altura” – Rosalía ft. J Balvin

Esta canción resaltó mucho en mi cabeza, ya que no se filtraron otros colores, sólo estos y la combinación de los mismos.

“Bad Guy” – Billie Eilish

Al ser una canción con el bajo muy marcado, aprecié mucho los colores azules y morados. El amarillo fue una sorpresa para mí, ya que es un color que no veo demasiado con este tipo de sonidos, pero apareció en la parte final, cuando se detiene y vuelve a iniciar más lento.

“Bangarang” – Skrillex

Esta canción fue más dispersa. Los colores vinieron de todos lados hacia mi cabeza, se combinaron, surgieron nuevos y se expandieron un poco más.

“Chop Suey!” – System of a Down

Los colores en esta canción se concentraron por grupos: los brillantes en el lado derecho de mi cabeza y los oscuros en el izquierdo. Se combinaron, pero muy poco. Apenas logré plasmar unas cuantas pinceladas en el papel.

“Mis sentimientos” – Los Ángeles Azules ft. Ximena Sariñana

En esta canción, vi la voz de Ximena Sariñana en naranja convirtiéndose en rojo. Fue curioso percibir el color de su voz con el de los instrumentos y el coro.

“Sinfonía 9 en re menor, 2º Mov.” – Beethoven

Esta es una de las piezas que más colores tuvo, e incluso se crearon diferentes. En esta canción cada color representa los instrumentos y se combinan, en el inicio con un patrón circular en la parte derecha (que al final ya no vi) y de ahí empezaron a llegar todos los colores conforme cada instrumento se incluía en la sinfonía.

