Así se vivió la marcha a 50 años de la masacre en Tlatelolco

El sobrevuelo de un helicóptero y una decena de drones, así como los clics de miles de cámaras fotográficas, rasgaron un minuto de silencio que se extendió por toda la plancha del Zócalo capitalino de la Ciudad de México. El día de ayer, cerca de 45 mil personas vestían luto, rabia e inconformidad.

Ayer 2 de octubre se conmemoran 50 años de la matanza estudiantil realizada en la Plaza de las Tres Culturas, mediante la que el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, intentó erradicar las protestas contra el autoritarismo de su mandato.

Hoy es otro el escenario. Sin embargo, la energía del ambiente que se respiraba en 1968 está presente, porque la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, así como el reciente ataque de un grupo de choque en contra de alumnos del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le dieron nuevas caras a la protesta.

El templete principal de la manifestación, situado frente a la bandera a media asta del Palacio Nacional, reunió al Comité del 68 y a miles de universitarios y caminantes solidarios con la causa, sobrevivientes de los hechos violentos de Tlatelolco, familiares de los asesinados, de los desaparecidos y miembros de la comunidad LGBTTTI.

Todos con banderas de México en blanco y negro, así como pancartas consignando las deudas de un Estado que no los escucha ni protege. Todos, gritando una y otra vez que no están dispuestos a repetir la misma historia; que “el 2 de octubre no se olvida”.

